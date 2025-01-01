Teknik Gösterge Fonksiyonları

iMA, iAC, iMACD, iIchimoku vb. gibi tüm fonksiyonlar, müşteri terminalinin global önbelleğinde karşılık gelen göstergenin bir kopyasını oluştururlar. Aynı parametrelere sahip bir gösterge kopyası zaten mevcutsa yeni kopya oluşturulmaz ve mevcut kopyanın referans sayacı artar.

Bu fonksiyonlar, göstergenin uygun kopyasının tanıtıcı değerine dönüş yapar. Bu değer kullanılarak, karşılık gelen göstergeye dair veriler alınabilir. Karşılık gelen tampon verisi (teknik göstergeler, göstergeye bağlı olarak, 1 ila 5 arasında değişebilen tamponlarda hesaplanan veriler içerir) CopyBuffer() fonksiyonu kullanılarak bir MQL5 programına kopyalanabilir.

Göstergenin oluşturulmasıyla birlikte, gösterge verisini hemen kullanamazsınız; gösterge verilerinin hesaplanması zaman alacaktır. Bu yüzden, gösterge tanıtıcı değerlerinin OnInit() içerisinde oluşturulması daha iyidir. iCustom() fonksiyonu, karşılık gelen özel göstergeyi oluşturur ve başarılı olması durumunda onun tanıtıcı değerine dönüş yapar. Özel göstergeler 512 adete kadar gösterge tamponu içerebilirler. Tamponların içerikleri, elde edilen tanıtıcı değer kullanılarak, CopyBuffer() fonksiyonu ile elde edilebilir.

Bir teknik göstergeyi oluşturmak için evrensel bir yöntem, IndicatorCreate() fonksiyonunun kullanımıdır. Fonksiyon, şu verileri giriş parametresi olarak kabul eder:

Sembol ismi.

Zaman aralığı

Oluşturulacak göstergenin tipi.

Göstergenin giriş parametrelerinin sayısı.

tüm gerekli giriş parametrelerini içeren MqlParam tipi bir dizi.

Bilgisayar belleği, kullanılmayan göstergelerden temizlenmelidir; bunun için, gösterge tanıtıcı değerinin parametre olarak geçirildiği IndicatorRelease() fonksiyonu kullanılır.

Not Bir MQL5 programı içerisinde, bir gösterge fonksiyonunun aynı parametrelerle tekrar çağrılması, referans sayacının birden fazla artırılmasına neden olmaz; sayaç sadece 1 ile artırılacaktır. Buna rağmen, gösterge tanıtıcı değerlerinin OnInit() veya sınıf yapıcısı içine yazılmaları ve daha sonra diğer fonksiyonlarla kullanılması tavsiye edilir. MQL5 programı sonlandırıldığında, referans sayacı azalır.

Tüm gösterge fonksiyonları en az iki parametreye sahiptir - sembol ve periyot. Sembol için kullanılan NULL değeri geçerli sembol anlamına gelir ve 0 periyot değeri ile geçerli zaman aralığı kast edilir.