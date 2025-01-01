DokümantasyonBölümler
iMA, iAC, iMACD, iIchimoku vb. gibi tüm fonksiyonlar, müşteri terminalinin global önbelleğinde karşılık gelen göstergenin bir kopyasını oluştururlar. Aynı parametrelere sahip bir gösterge kopyası zaten mevcutsa yeni kopya oluşturulmaz ve mevcut kopyanın referans sayacı artar.

Bu fonksiyonlar, göstergenin uygun kopyasının tanıtıcı değerine dönüş yapar. Bu değer kullanılarak, karşılık gelen göstergeye dair veriler alınabilir. Karşılık gelen tampon verisi (teknik göstergeler, göstergeye bağlı olarak, 1 ila 5 arasında değişebilen tamponlarda hesaplanan veriler içerir) CopyBuffer() fonksiyonu kullanılarak bir MQL5 programına kopyalanabilir.

Göstergenin oluşturulmasıyla birlikte, gösterge verisini hemen kullanamazsınız; gösterge verilerinin hesaplanması zaman alacaktır. Bu yüzden, gösterge tanıtıcı değerlerinin OnInit() içerisinde oluşturulması daha iyidir. iCustom() fonksiyonu, karşılık gelen özel göstergeyi oluşturur ve başarılı olması durumunda onun tanıtıcı değerine dönüş yapar. Özel göstergeler 512 adete kadar gösterge tamponu içerebilirler. Tamponların içerikleri, elde edilen tanıtıcı değer kullanılarak, CopyBuffer() fonksiyonu ile elde edilebilir.

Bir teknik göstergeyi oluşturmak için evrensel bir yöntem, IndicatorCreate() fonksiyonunun kullanımıdır. Fonksiyon, şu verileri giriş parametresi olarak kabul eder:

  • Sembol ismi.
  • Zaman aralığı
  • Oluşturulacak göstergenin tipi.
  • Göstergenin giriş parametrelerinin sayısı.
  • tüm gerekli giriş parametrelerini içeren MqlParam tipi bir dizi.

Bilgisayar belleği, kullanılmayan göstergelerden temizlenmelidir; bunun için, gösterge tanıtıcı değerinin parametre olarak geçirildiği IndicatorRelease() fonksiyonu kullanılır.

Not Bir MQL5 programı içerisinde, bir gösterge fonksiyonunun aynı parametrelerle tekrar çağrılması, referans sayacının birden fazla artırılmasına neden olmaz; sayaç sadece 1 ile artırılacaktır. Buna rağmen, gösterge tanıtıcı değerlerinin OnInit() veya sınıf yapıcısı içine yazılmaları ve daha sonra diğer fonksiyonlarla kullanılması tavsiye edilir. MQL5 programı sonlandırıldığında, referans sayacı azalır.

Tüm gösterge fonksiyonları en az iki parametreye sahiptir - sembol ve periyot. Sembol için kullanılan NULL değeri geçerli sembol anlamına gelir ve 0 periyot değeri ile geçerli zaman aralığı kast edilir.

Fonksiyon

Göstergenin tanıtıcı değerine dönüş yapar:

iAC

Accelerator Oscillator

iAD

Accumulation/Distribution

iADX

Average Directional Index

iADXWilder

Average Directional Index by Welles Wilder

iAlligator

Alligator

iAMA

Adaptive Moving Average

iAO

Awesome Oscillator

iATR

Average True Range

iBearsPower

Bears Power

iBands

Bollinger Bands®

iBullsPower

Bulls Power

iCCI

Commodity Channel Index

iChaikin

Chaikin Oscillator

iCustom

Özel gösterge

iDEMA

Double Exponential Moving Average

iDeMarker

DeMarker

iEnvelopes

Envelopes

iForce

Force Index

iFractals

Fractals

iFrAMA

Fractal Adaptive Moving Average

iGator

Gator Oscillator

iIchimoku

Ichimoku Kinko Hyo

iBWMFI

Market Facilitation Index by Bill Williams

iMomentum

Momentum

iMFI

Money Flow Index

iMA

Moving Average

iOsMA

Moving Average of Oscillator (MACD histogram)

iMACD

Moving Averages Convergence-Divergence

iOBV

On Balance Volume

iSAR

Parabolic Stop And Reverse System

iRSI

Relative Strength Index

iRVI

Relative Vigor Index

iStdDev

Standard Deviation

iStochastic

Stochastic Oscillator

iTEMA

Triple Exponential Moving Average

iTriX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

iWPR

Williams' Percent Range

iVIDyA

Variable Index Dynamic Average

iVolumes

Volumes
iAC