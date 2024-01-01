|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_iMomentum.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Gösterge, iVolumes teknik göstergesi için tamponlardan"
#property description "nasıl veri alınacağını göstermektedir."
#property description "Göstergenin hesaplanmasında kullanılacak sembol ve periyot,"
#property description "symbol ve period parametreleri ile ayarlanır."
#property description "İşleyicinin oluşturulması yöntemi 'type' parametresi ile ayarlanır (fonksiyon tipi)."
#property description "Diğer tüm parametreler standart Momentum'daki gibidir."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- iMomentum grafiği
#property indicator_label1 "iMomentum"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrDodgerBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//+------------------------------------------------------------------+
//| İşleyici oluşturma yöntemleri için bir sayım |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
{
Call_iMomentum, // iMomentum kullan
Call_IndicatorCreate // IndicatorCreate kullan
};
//--- giriş parametreleri
input Creation type=Call_iMomentum; // fonksiyon tipi
input int mom_period=14; // Momentum periyodu
input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // fiyat tipi
input string symbol=" "; // sembol
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // zaman aralığı
//--- gösterge tamponu
double iMomentumBuffer[];
//--- iMomentum göstergesinin tanıtıcı değerini saklamak için bir değişken
int handle;
//--- kayıt için değişken
string name=symbol;
//--- çizelge üzerindeki gösterge ismi
string short_name;
//--- Momentum göstergesindeki değerlerin sayısını koruyacağız
int bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- dizilerin gösterge tamponlarına atanması
SetIndexBuffer(0,iMomentumBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- göstergenin çizileceği sembolü ayarla
name=symbol;
//--- sağa ve sola doğru olan boşlukları sil
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- sonuçta 'name' dizgisi sıfır uzunluğa sahipse
if(StringLen(name)==0)
{
//--- göstergenin tutturulduğu çizelge sembolünü al
name=_Symbol;
}
//--- göstergenin tanıtıcı değerini oluştur
if(type==Call_iMomentum)
handle=iMomentum(name,period,mom_period,applied_price);
else
{
//--- yapıyı gösterge parametreleriyle doldur
MqlParam pars[2];
//--- periyot
pars[0].type=TYPE_INT;
pars[0].integer_value=mom_period;
//--- fiyat tipi
pars[1].type=TYPE_INT;
pars[1].integer_value=applied_price;
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_MOMENTUM,2,pars);
}
//--- işleyici oluşturulmadıysa
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- hatayı belirt ve hata kodunu al
PrintFormat("iMomentum göstergesinin tanıtıcı değeri, %s/%s sembolü için oluşturulamadı, hata kodu %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- gösterge erken durduruldu
return(INIT_FAILED);
}
//--- Momentum göstergesinin hesaplandığı sembol ve zaman aralığı değerlerini göster
short_name=StringFormat("iMomentum(%s/%s, %d, %s)",name,EnumToString(period),
mom_period, EnumToString(applied_price));
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- göstergenin normal yolla başlatılması
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- iMomentum göstergesinden kopyalanan değerlerin sayısı
int values_to_copy;
//--- göstergede hesaplanan değerlerin sayısını belirle
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() %d dönüşü yaptı, hata kodu %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- bu, gösterge değerlerinin ilk hesaplanması ise veya iMomentum göstergesinin değerleri değiştiyse
//--- veya göstergeyi iki veya daha fazla çubuk için hesaplamak gerekiyorsa (yani fiyat geçmişi değiştiyse)
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- verilen sembol ve periyot için iMomentumBuffer dizisinin büyüklüğü iMomentum göstergesinin değerlerinden fazlaysa, her şeyi kopyalamayacağız
//--- Aksi durumda, gösterge tamponlarının büyüklüklerinden daha az kopyalama yaparız
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- Bu, gösterge değerlerinin daha önce hesaplandığı anlamına geliyor OnCalculate() fonksiyonu daha önce çağrılmış)
//--- hesaplama için bir çubuktan fazlası eklenmeyecek
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- iMomentumBuffer dizisini Momentum göstergesinin değerleri ile doldur
//--- FillArraysFromBuffer fonksiyonu false dönüşü yaparsa, bilgi henüz kullanılabilir değildir, çık
if(!FillArrayFromBuffer(iMomentumBuffer,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- mesajı oluştur
string comm=StringFormat("%s ==> göstergedeki gncellenen değer %s: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- servis mesajını çizelgede göster
Comment(comm);
//--- Momentum göstergesindeki değerlerin sayısını hatırla
bars_calculated=calculated;
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| iMomentum göstergesi ile, gösterge tamponlarının doldurulması |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArrayFromBuffer(double &values[], // Momentum değerleri için gösterge tamponu
int ind_handle, // iMomentum göstergesinin tanıtıcı değeri
int amount // kopyalanan değerlerin sayısı
)
{
//--- hata kodunu sıfırla
ResetLastError();
//--- iMomentumBuffer dizisinin bir kısmını 0 indisli tamponun değerleriyle doldur
if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,values)<0)
{
//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
PrintFormat("iMomentum göstergesinin verileri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
return(false);
}
//--- herşey yolunda
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- göstergeyi sildikten sonra çizelgeyi temizle
Comment("");
}