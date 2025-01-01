ChartGetString

Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özellik değerine dönüş yapar. Çizelge özelliği string tipinde olmalıdır. Fonksiyon çağrısının iki biçimi bulunmaktadır.

1. Doğrudan özellik değerine dönüş yapar.

string ChartGetString(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id

);

2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar. Başarı durumunda özellik değeri, referansla geçirilen bir hedef değişkeni string_var içine yerleştirilir.

bool ChartGetString(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id,

string& string_var

);

Parametreler

chart_id

[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

prop_id

[in] Çizelge özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değer ENUM_CHART_PROPERTY_STRING değerlerinden biri olabilir.

string_var

[out] İstenen özellik için string tipli hedef değişkeni.

Dönüş değeri

string tipli değer.

İkinci durumda, eğer özellik mevcutsa ve string_var değişkenine yerleştirilmişse 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata ile ilgili daha fazla bilgi için, GetLastError()fonksiyonunun çağrılması gerekmektedir.

Not

Comment veya ChartSetString fonksiyonları kullanılarak çizelge üzerinde sergilenmiş yorumları okumak için, ChartGetString fonksiyonu kullanılabilir.

İşlev eşzamanlıdır, başka bir deyişle, aramadan önce grafik sırasına eklenen tüm komutların yürütülmesini bekler.

Örnek:

void OnStart()

{

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,"Test comment.

Second line.

Third!");

ChartRedraw();

Sleep(1000);

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT);

Print(comm);

}

