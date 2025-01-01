- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
Müşteri terminalinin global değişkenleri
Global değişkenlerle çalışmak için bir grup fonksiyon bulunmaktadır.
Müşteri terminalinin global değişkenleri, MQL5 programının global düzeyinde bildirilen değişkenlerle karıştırılmamalıdır.
Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler. Global değişkene yapılan erişim, sadece yeni bir değerin ayarlanması anlamına gelmez, aynı zamanda global değişkenin değerinin okunması anlamına da gelir.
Müşteri terminalinin global değişkenleri, terminalde çalıştırılmış tüm programlarca erişilebilir durumdadır.
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Belirtilen isimdeki bir global değişkenin varlığını kontrol eder
|
Global değişkene yapılan son erişimin zamanına dönüş yapar
|
Bir global değişkeni siler
|
Bir global değişkenin değerine dönüş yapar
|
Global değişkenler listesindeki sıra sayısına göre global bir değişken ismine dönüş yapar
|
Bir global değişkene, yeni bir değer ayarlar
|
Tüm global değişkenlerin değerlerini zorla diske yazar
|
Bir global değişkene, terminalin sadece mevcut oturumunda geçerli olacak yeni bir değer ayarlar
|
Bir global değişkene, koşula bağlı olarak yeni bir değer ayarlar
|
Belirtilen ön eke sahip global değişkeni siler
|
Global değişkenlerin toplam sayısına dönüş yapar