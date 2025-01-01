DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıTerminalin Global Değişkenleri 

Müşteri terminalinin global değişkenleri

Global değişkenlerle çalışmak için bir grup fonksiyon bulunmaktadır.

Müşteri terminalinin global değişkenleri, MQL5 programının global düzeyinde bildirilen değişkenlerle karıştırılmamalıdır.

Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler. Global değişkene yapılan erişim, sadece yeni bir değerin ayarlanması anlamına gelmez, aynı zamanda global değişkenin değerinin okunması anlamına da gelir.

Müşteri terminalinin global değişkenleri, terminalde çalıştırılmış tüm programlarca erişilebilir durumdadır.

Fonksiyon

Eylem

GlobalVariableCheck

Belirtilen isimdeki bir global değişkenin varlığını kontrol eder

GlobalVariableTime

Global değişkene yapılan son erişimin zamanına dönüş yapar

GlobalVariableDel

Bir global değişkeni siler

GlobalVariableGet

Bir global değişkenin değerine dönüş yapar

GlobalVariableName

Global değişkenler listesindeki sıra sayısına göre global bir değişken ismine dönüş yapar

GlobalVariableSet

Bir global değişkene, yeni bir değer ayarlar

GlobalVariablesFlush

Tüm global değişkenlerin değerlerini zorla diske yazar

GlobalVariableTemp

Bir global değişkene, terminalin sadece mevcut oturumunda geçerli olacak yeni bir değer ayarlar

GlobalVariableSetOnCondition

Bir global değişkene, koşula bağlı olarak yeni bir değer ayarlar

GlobalVariablesDeleteAll

Belirtilen ön eke sahip global değişkeni siler

GlobalVariablesTotal

Global değişkenlerin toplam sayısına dönüş yapar