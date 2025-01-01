Müşteri terminalinin global değişkenleri

Global değişkenlerle çalışmak için bir grup fonksiyon bulunmaktadır.

Müşteri terminalinin global değişkenleri, MQL5 programının global düzeyinde bildirilen değişkenlerle karıştırılmamalıdır.

Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler. Global değişkene yapılan erişim, sadece yeni bir değerin ayarlanması anlamına gelmez, aynı zamanda global değişkenin değerinin okunması anlamına da gelir.

Müşteri terminalinin global değişkenleri, terminalde çalıştırılmış tüm programlarca erişilebilir durumdadır.