//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- mevcut grafik zaman dilimini al ve elde edilen değeri günlükte görüntüle

ENUM_TIMEFRAMES period=ChartPeriod();

Print("Current chart period: ", EnumToString(period));



//--- var olan (bu durumda mevcut) grafik kimliğini al

long chart_id=ChartID();

period=ChartPeriod(chart_id);

PrintFormat("Chart period with ID %I64d: %s", chart_id, EnumToString(period));



//--- rastgele bir grafik kimliği ayarla

period=ChartPeriod(1234567890);

if(period==0)

Print("The chart with ID 1234567890 does not exist");

else

Print("Chart period with ID 1234567890: ", EnumToString(period));

/*

sonuç:

Current chart period: PERIOD_M15

Chart period with ID 133510090240498505: PERIOD_M15

The chart with ID 1234567890 does not exist

*/

}