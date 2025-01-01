DokümantasyonBölümler
Belirtilmiş çizelgenin zaman dilimi periyoduna dönüş yapar.

ENUM_TIMEFRAMES  ChartPeriod(
   long  chart_id=0      // Çizelge tanımlayıcı
   );

Parametreler

chart_id=0

[in]  Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

Dönüş değeri

Fonksiyon ENUM_TIMEFRAMES değerlerinden birine dönüş yapar. Eğer çizelge mevcut değilse, 0'a döner .

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- mevcut grafik zaman dilimini al ve elde edilen değeri günlükte görüntüle
   ENUM_TIMEFRAMES period=ChartPeriod();
   Print("Current chart period: "EnumToString(period));
   
//--- var olan (bu durumda mevcut) grafik kimliğini al
   long chart_id=ChartID();
   period=ChartPeriod(chart_id);
   PrintFormat("Chart period with ID %I64d: %s"chart_idEnumToString(period));
   
//--- rastgele bir grafik kimliği ayarla
   period=ChartPeriod(1234567890);
   if(period==0)
      Print("The chart with ID 1234567890 does not exist");
   else
      Print("Chart period with ID 1234567890: "EnumToString(period));
   /*
   sonuç:
   Current chart periodPERIOD_M15
   Chart period with ID 133510090240498505PERIOD_M15
   The chart with ID 1234567890 does not exist
   */
  }