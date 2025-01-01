DokümantasyonBölümler
Bir reel sayının doğruluğunu kontrol eder.

bool  MathIsValidNumber(
   double  number      // kontrol edilecek sayı
   );

Parametreler

number

[in]  Kontrol edilen sayısal değer.

Dönüş değeri

Kontrol edilen değer kabul edilebilir bir sayı ise 'true' dönüşü yapar. Kontrol edilen sayı artı veya eksi sonsuz ise veya belirsiz değer (NaN) ise, 'false' dönüşü yapar.

Örnek:

   double abnormal=MathArcsin(2.0);
   if(!MathIsValidNumber(abnormal)) Print("Dikkat! MathArcsin(2.0) = ",abnormal); 

Ayrıca Bakınız

Reel tipler (double, float)