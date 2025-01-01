MQL5 ReferansıMatematik FonksiyonlarıMathIsValidNumber
MathIsValidNumber
Bir reel sayının doğruluğunu kontrol eder.
bool MathIsValidNumber(
Parametreler
number
[in] Kontrol edilen sayısal değer.
Dönüş değeri
Kontrol edilen değer kabul edilebilir bir sayı ise 'true' dönüşü yapar. Kontrol edilen sayı artı veya eksi sonsuz ise veya belirsiz değer (NaN) ise, 'false' dönüşü yapar.
Örnek:
double abnormal=MathArcsin(2.0);
