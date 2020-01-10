- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
copy_ticks_range
MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarih aralığındaki tikleri elde eder.
|
copy_ticks_range(
Parametreler
symbol
[in] Finansal enstrüman adı, örneğin, "EURUSD". Gerekli adsız parametre.
date_from
[in] Tiklerin talep edilmesinin başlanacağı tarih. 'datetime' nesnesi tarafından veya 1970.01.01'den beri geçen saniye sayısı olarak ayarlanır. Gerekli adsız parametre.
date_to
[in] Tiklerin talep edileceği aralığın bitiş tarihi. 'datetime' nesnesi tarafından veya 1970.01.01'den beri geçen saniye sayısı olarak ayarlanır. Gerekli adsız parametre.
flags
[in] Talep edilen tiklerin tipini tanımlayan bayrak. COPY_TICKS_INFO – Alış ve/veya Satış fiyatı değişimleri sonucu oluşan tikler, COPY_TICKS_TRADE – Son ve/veya Hacim değişimleri sonucu oluşan tikler, COPY_TICKS_ALL – tüm tikler. Bayrak değerleri COPY_TICKS sayımında açıklanmıştır. Gerekli adsız parametre.
Geri dönüş değeri
Tikler time, bid, ask, last ve flags adlı sütunlara sahip numpy dizisi halinde geri döndürülür. 'flags' değeri, TICK_FLAG sayımındaki bayrakların bir kombinasyonu olabilir. Bir hata durumunda None geri döndürülür. Hata ile ilgili bilgiler last_error() kullanılarak elde edilebilir.
Not
Daha fazla bilgi için CopyTicks fonksiyonuna bakın.
Python, 'datetime' nesnesini oluştururken yerel zaman dilimini kullanır, MetaTrader 5 ise tik ve bar açılış zamanını UTC zaman diliminde (öteleme olmadan) depolar. Bu nedenle; 'datetime', zamanı kullanan fonksiyonları yürütmek için UTC zamanında oluşturulmalıdır. MetaTrader 5'ten elde edilen veriler UTC zamanına sahiptir, ancak Python bu verileri yazdırmaya çalışırken yerel zaman ötelemesini tekrar uygular. Bu nedenle, elde edilen veriler görsel sunum için de düzeltilmelidir.
Örnek:
|
from datetime import datetime
Ayrıca bakınız
CopyRates, copy_rates_from_pos, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range