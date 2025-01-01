DokümantasyonBölümler
Belirlenen çizelge penceresine uygulanmış tüm göstergelerin sayısına dönüş yapar.

int  ChartIndicatorsTotal(
   long  chart_id,      // çizelge tanımlayıcısı
   int   sub_window     // alt pencerenin numarası
   );

Parametreler

chart_id

[in]  Çizelge tanımlayıcısı. 0 mevcut çizelgeyi ifade eder.

sub_window

[in]  Çizelge alt penceresinin indisi. 0 ana çizelge penceresini tanımlar.

Dönüş değeri

Belirlenmiş çizelge penceresindeki gösterge sayısı. Hata detayları için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.

Not

Fonksiyon, çizelgeye iliştirilmiş tüm göstergeler üzerinden arama yapılmasını sağlar. Çizelgedeki tüm pencerelerin sayısı, CHART_WINDOWS_TOTAL özelliği ile ChartGetInteger() fonksiyonu kullanılarak elde edilebilir.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- mevcut grafik kimliğini ve ana pencere de dahil olmak üzere alt pencerelerinin sayısını al
   long chart_id = ChartID();
   int  wnd_total= (int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);
   
//--- bir döngü içinde tüm mevcut grafik pencereleri üzerinde yineleme yap
   for(int w=0w<wnd_totalw++)
     {
      //--- döngü indeksi tarafından belirtilen grafik penceresine eklenmiş göstergelerin sayısını al
      int ind_total=ChartIndicatorsTotal(chart_idw);
      
      //--- belirtilen grafik penceresine eklenmiş göstergelerin sayısını al
      PrintFormat("Chart ID %I64d, subwindow %d. Attached indicators: %d"chart_idwind_total);
     }
   /*
   sonuç:
   Chart ID 133246248352168439subwindow 0Attached indicators3
   Chart ID 133246248352168439subwindow 1Attached indicators2
   Chart ID 133246248352168439subwindow 2Attached indicators1
   */
  }

Ayrıca Bakınız

ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()