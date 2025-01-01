//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- mevcut grafik kimliğini ve ana pencere de dahil olmak üzere alt pencerelerinin sayısını al

long chart_id = ChartID();

int wnd_total= (int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);



//--- bir döngü içinde tüm mevcut grafik pencereleri üzerinde yineleme yap

for(int w=0; w<wnd_total; w++)

{

//--- döngü indeksi tarafından belirtilen grafik penceresine eklenmiş göstergelerin sayısını al

int ind_total=ChartIndicatorsTotal(chart_id, w);



//--- belirtilen grafik penceresine eklenmiş göstergelerin sayısını al

PrintFormat("Chart ID %I64d, subwindow %d. Attached indicators: %d", chart_id, w, ind_total);

}

/*

sonuç:

Chart ID 133246248352168439, subwindow 0. Attached indicators: 3

Chart ID 133246248352168439, subwindow 1. Attached indicators: 2

Chart ID 133246248352168439, subwindow 2. Attached indicators: 1

*/

}