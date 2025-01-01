- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorsTotal
Belirlenen çizelge penceresine uygulanmış tüm göstergelerin sayısına dönüş yapar.
|
int ChartIndicatorsTotal(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0 mevcut çizelgeyi ifade eder.
sub_window
[in] Çizelge alt penceresinin indisi. 0 ana çizelge penceresini tanımlar.
Dönüş değeri
Belirlenmiş çizelge penceresindeki gösterge sayısı. Hata detayları için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.
Not
Fonksiyon, çizelgeye iliştirilmiş tüm göstergeler üzerinden arama yapılmasını sağlar. Çizelgedeki tüm pencerelerin sayısı, CHART_WINDOWS_TOTAL özelliği ile ChartGetInteger() fonksiyonu kullanılarak elde edilebilir.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()