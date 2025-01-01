- StringAdd
StringReplace
Dizgi içinde bulunan belirli alt-dizgileri, belirtilen başka alt-dizgilerle değiştirir.
|
int StringReplace(
Parametreler
str
[in][out] İçinde değişim yapmak istediğimiz dizgi.
find
[in] Yenisiyle değiştirilecek olan alt dizgi.
replacement
[in] Bulunanın yerine girilecek olan alt dizgi.
Dönüş değeri
Başarı durumunda değiştirilen alt-dizgilerin sayısına, aksi durumda -1 değerine dönüş yapar. Bir hata kodu almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.
Not
Eğer fonksiyon başarılı olmuşsa ama herhangi bir değişim yapılmamışsa (değiştirilecek alt-dizgi bulunamamışsa), 0 dönüşü yapar.
Hata, yanılış str veya find parametrelerinden kaynaklanabilir (boş veya başlatılmamış dizgi, bakınız StringInit() ). Ayrıca, değişimi yapmaya yetecek bellek olmaması durumunda da hata oluşur.
Örnek:
|
string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";
