StringReplace

Dizgi içinde bulunan belirli alt-dizgileri, belirtilen başka alt-dizgilerle değiştirir.

int StringReplace(

string& str,

const string find,

const string replacement

);

Parametreler

str

[in][out] İçinde değişim yapmak istediğimiz dizgi.

find

[in] Yenisiyle değiştirilecek olan alt dizgi.

replacement

[in] Bulunanın yerine girilecek olan alt dizgi.

Dönüş değeri

Başarı durumunda değiştirilen alt-dizgilerin sayısına, aksi durumda -1 değerine dönüş yapar. Bir hata kodu almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.

Not

Eğer fonksiyon başarılı olmuşsa ama herhangi bir değişim yapılmamışsa (değiştirilecek alt-dizgi bulunamamışsa), 0 dönüşü yapar.

Hata, yanılış str veya find parametrelerinden kaynaklanabilir (boş veya başlatılmamış dizgi, bakınız StringInit() ). Ayrıca, değişimi yapmaya yetecek bellek olmaması durumunda da hata oluşur.

Örnek:

string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";

int replaced=StringReplace(text,"quick","slow");

replaced+=StringReplace(text,"brown","black");

replaced+=StringReplace(text,"fox","bear");

Print("Değiştirilen: ", replaced,". Sonuç=",text);



// Sonuç

// Değiştirilen: 3. Sonuç=The slow black bear jumped over the lazy dog.

//

Ayrıca Bakınız

StringSetCharacter(), StringSubstr()