StringReplace

Dizgi içinde bulunan belirli alt-dizgileri, belirtilen başka alt-dizgilerle değiştirir.

int  StringReplace(
   string&         str,              // içinde değişim yapmak istediğimiz dizgi
   const string    find,             // aranan alt-dizgi
   const string    replacement       // bulunan yere yerleştirilecek alt-dizgi
   );

Parametreler

str

[in][out]  İçinde değişim yapmak istediğimiz dizgi.

find

[in]  Yenisiyle değiştirilecek olan alt dizgi.

replacement

[in]  Bulunanın yerine girilecek olan alt dizgi.

Dönüş değeri

Başarı durumunda değiştirilen alt-dizgilerin sayısına, aksi durumda -1 değerine dönüş yapar. Bir hata kodu almak için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.

Not

Eğer fonksiyon başarılı olmuşsa ama herhangi bir değişim yapılmamışsa (değiştirilecek alt-dizgi bulunamamışsa), 0 dönüşü yapar.

Hata, yanılış str veya find parametrelerinden kaynaklanabilir (boş veya başlatılmamış dizgi, bakınız StringInit() ). Ayrıca, değişimi yapmaya yetecek bellek olmaması durumunda da hata oluşur.

Örnek:

  string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";
  int replaced=StringReplace(text,"quick","slow");
  replaced+=StringReplace(text,"brown","black");
  replaced+=StringReplace(text,"fox","bear");
  Print("Değiştirilen: ", replaced,". Sonuç=",text);
  
// Sonuç
//  Değiştirilen: 3. Sonuç=The slow black bear jumped over the lazy dog.
//

Ayrıca Bakınız

