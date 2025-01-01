- Örneklerle Gösterge Stilleri
- Gösterge Özellikleri ve Fonksiyonlar Arasındaki Bağlantı
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
IndicatorSetDouble
Karşılık gelen gösterge özelliğinin değerini ayarlar. Gösterge özelliği double tipinde olmalıdır. Fonksiyonun iki çeşidi bulunmaktadır.
Özellik tanımlayıcısı (kimliği) ile çağrı.
|
bool IndicatorSetDouble(
Özellik tanımlayıcısının ve şekillendiricinin belirtilmesi ile yapılan çağrı.
|
bool IndicatorSetDouble(
Parametreler
prop_id
[in] Gösterge özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değer, ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE sayımının değerlerinden biri olabilir.
prop_modifier
[in] Belirtilen özelliğin şekillendiricisi. Sadece seviye özellikleri bir şekillendirici gerektirir. seviyelerin indislenmesi 0'dan başlar. Yani, ikinci seviyenin özelliğinin ayarlanması için '1' şekillendiricisini belirtmelisiniz (derleyici direktifleri ile yapılan kullanımdan 1 daha az).
prop_value
[in] Özellik değeri.
Dönüş değeri
Başarılı sonuç durumunda 'true', aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.
Not
#property direktifinin kullanımında özelliklerin numaralandırılması (şekillendiriciler) 1'den başlarken, fonksiyonlarda kullanılan numaralandırma 0'dan başlar. Seviye numarasının hatalı şekilde ayarlanmış olması durumunda, gösterge görünümü istenen görünümden farklı olabilir.
Örneğin, bir alt-penceredeki gösterge için ilk seviye değeri, iki farklı yolla ayarlanabilir:
- property indicator_level1 50 - 1 değeri seviye numarasını belirtmek için kullanılmıştır,
- IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 0, 50) - 0 değeri ilk seviyenin numarasını belirtmek için kullanılmıştır.
Örnek: gösterge penceresinin maksimum ve minimum değerlerini ve yatay çizgilerin konumlandırıldığı seviye değerlerini ters çeviren bir gösterge.
|
#property indicator_separate_window
Ayrıca Bakınız
Örneklerle Gösterge Stilleri, Gösterge Özellikleri ve Fonksiyonları arasındaki İlişki, Çizim Stilleri