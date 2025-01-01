#property indicator_separate_window

//--- gösterge penceresinin maksimum ve minimum değerlerini ayarla

#property indicator_minimum 0

#property indicator_maximum 100

//--- ayrı bir gösterge penceresinde üç yatay seviye görüntüle

#property indicator_level1 25

#property indicator_level2 50

#property indicator_level3 75

//--- yatay seviyelerin kalınlığını ayarla

#property indicator_levelwidth 1

//--- yatay seviyelerin stilini ayarla

#property indicator_levelstyle STYLE_DOT

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- yatay seviyelerin açıklamalarını ayarla

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"İlk seviye (0 indisli)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"İkinci seviye (1 indisli)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Üçüncü seviye (2 indisli)");

//--- gösterge için kısa isim ayarla

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetDouble() Demo");

//--- her bir seviye için renk ayarla

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,0,clrBlue);

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,1,clrGreen);

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,2,clrRed);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int tick_counter=0;

static double level1=25,level2=50,level3=75;

static double max=100,min=0, shift=100;

//--- tikleri hesapla

tick_counter++;

//--- her 10-uncu tikle birlikte seviyeleri ters çevir

if(tick_counter%10==0)

{

//--- seviye değerlerinin işaretlerini ters çevir

level1=-level1;

level2=-level2;

level3=-level3;

//--- maksimum ve minimum değerlerin işaretlerini ters çevir

max-=shift;

min-=shift;

//--- kaydırma değerini ters çevir

shift=-shift;

//--- yeni seviye değerlerini ayarla

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,level1);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,level2);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,2,level3);

//--- gösterge penceresinin yeni maksimum ve minimum değerlerini ayarla

Print("Başlat max = ",max,", min = ",min);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM,max);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM,min);

}

//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap

return(rates_total);

}