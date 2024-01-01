//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_iAlligator.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Gösterge, iVolumes teknik göstergesi için tamponlardan"

#property description "nasıl veri alınacağını göstermektedir."

#property description "Göstergenin hesaplanmasında kullanılacak sembol ve periyot,"

#property description "symbol ve period parametreleri ile ayarlanır."

#property description "İşleyicinin oluşturulması yöntemi 'type' parametresi ile ayarlanır (fonksiyon tipi)."

#property description "Diğer tüm parametreler Alligator'de olduğu gibidir."



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 3

#property indicator_plots 3

//--- Jaws grafiği

#property indicator_label1 "Jaws"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrBlue

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- Teeth grafiği

#property indicator_label2 "Teeth"

#property indicator_type2 DRAW_LINE

#property indicator_color2 clrRed

#property indicator_style2 STYLE_SOLID

#property indicator_width2 1

//--- Lips grafiği

#property indicator_label3 "Lips"

#property indicator_type3 DRAW_LINE

#property indicator_color3 clrLime

#property indicator_style3 STYLE_SOLID

#property indicator_width3 1

//+------------------------------------------------------------------+

//| İşleyici oluşturma yöntemleri için bir sayım |

//+------------------------------------------------------------------+

enum Creation

{

Call_iAlligator, // iAlligator kullan

Call_IndicatorCreate // IndicatorCreate kullan

};

//--- giriş parametreleri

input Creation type=Call_iAlligator; // fonksiyon tipi

input string symbol=" "; // sembol

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // zaman aralığı

input int jaw_period=13; // Jaw (çene) çizgisinin periyodu

input int jaw_shift=8; // Jaw çizgisinin kaydırma değeri

input int teeth_period=8; // Teeth (diş) çizgisinin periyodu

input int teeth_shift=5; // Teeth çizgisinin kaydırma değeri

input int lips_period=5; // Lips (dudak) çizgisinin periyodu

input int lips_shift=3; // Lips çizgisinin kaydırma değeri

input ENUM_MA_METHOD MA_method=MODE_SMMA; // Alligator çizgilerinin ortalama yöntemi

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_MEDIAN;// Alligator hesaplamasında kullanılan fiyat tipi

//--- gösterge tamponları

double JawsBuffer[];

double TeethBuffer[];

double LipsBuffer[];

//--- iAlligator göstergesinin tanıtıcı değerini depolamak için bir değişken

int handle;

//--- kayıt için değişken

string name=symbol;

//--- çizelge üzerindeki gösterge ismi

string short_name;

//--- Alligator göstergesindeki değerlerin sayısını koruyacağız

int bars_calculated=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- dizilerin gösterge tamponlarına atanması

SetIndexBuffer(0,JawsBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,TeethBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,LipsBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- çizgilerin kaydırma değerlerini ayarla

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,jaw_shift);

PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,teeth_shift);

PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,lips_shift);

//--- göstergenin çizileceği sembolü ayarla

name=symbol;

//--- sağa ve sola doğru olan boşlukları sil

StringTrimRight(name);

StringTrimLeft(name);

//--- sonuçta 'name' dizgisi sıfır uzunluğa sahipse

if(StringLen(name)==0)

{

//--- göstergenin tutturulduğu çizelge sembolünü al

name=_Symbol;

}

//--- göstergenin tanıtıcı değerini oluştur

if(type==Call_iAlligator)

handle=iAlligator(name,period,jaw_period,jaw_shift,teeth_period,

teeth_shift,lips_period,lips_shift,MA_method,applied_price);

else

{

//--- yapıyı gösterge parametreleriyle doldur

MqlParam pars[8];

//--- Alligator çizgilerinin periyotları ve kaydırma değerleri

pars[0].type=TYPE_INT;

pars[0].integer_value=jaw_period;

pars[1].type=TYPE_INT;

pars[1].integer_value=jaw_shift;

pars[2].type=TYPE_INT;

pars[2].integer_value=teeth_period;

pars[3].type=TYPE_INT;

pars[3].integer_value=teeth_shift;

pars[4].type=TYPE_INT;

pars[4].integer_value=lips_period;

pars[5].type=TYPE_INT;

pars[5].integer_value=lips_shift;

//--- düzleştirme tipi

pars[6].type=TYPE_INT;

pars[6].integer_value=MA_method;

//--- fiyat tipi

pars[7].type=TYPE_INT;

pars[7].integer_value=applied_price;

//--- işleyiciyi oluştur

handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ALLIGATOR,8,pars);

}

//--- işleyici oluşturulmadıysa

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- hatayı belirt ve hata kodunu al

PrintFormat("iAlligator göstergesinin tanıtıcı değeri, %s/%s sembolü için alınamadı, hata kodu %d",

name,

EnumToString(period),

GetLastError());

//--- gösterge erken durduruldu

return(INIT_FAILED);

}

//--- Alligator göstergesinin hesaplandığı sembol ve zaman aralığı değerlerini göster

short_name=StringFormat("iAlligator(%s/%s, %d,%d,%d,%d,%d,%d)",name,EnumToString(period),

jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,lips_period,lips_shift);

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

//--- göstergenin normal yolla başlatılması

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- iAlligator göstergesinden kopyalanan değerlerin sayısı

int values_to_copy;

//--- göstergede hesaplanan değerlerin sayısını belirle

int calculated=BarsCalculated(handle);

if(calculated<=0)

{

PrintFormat("BarsCalculated() %d dönüşü yaptı, hata kodu %d",calculated,GetLastError());

return(0);

}

//--- bu gösterge değerlerinin ilk hesaplanması ise veya iAlligator gösterge değerlerinin sayısı değiştiyse

//--- veya göstergeyi iki veya daha fazla çubuk için hesaplamak gerekiyorsa (yani fiyat geçmişi değiştiyse)

if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)

{

//--- verilen sembol ve periyot için JawsBuffer dizisinin büyüklüğü iAlligator göstergesinin değerlerinden fazlaysa, her şeyi kopyalamayacağız

//--- Aksi durumda, gösterge tamponlarının büyüklüklerinden daha az kopyalama yaparız

if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

//--- Bu, gösterge değerlerinin daha önce hesaplandığı anlamına geliyor OnCalculate() fonksiyonu daha önce çağrılmış)

//--- hesaplama için bir çubuktan fazlası eklenmeyecek

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;

}

//--- dizileri Alligator göstergesinin değerleriyle doldur

//--- FillArraysFromBuffer fonksiyonu false dönüşü yaparsa, bilgi henüz kullanılabilir değildir, çık

if(!FillArraysFromBuffers(JawsBuffer,jaw_shift,TeethBuffer,teeth_shift,LipsBuffer,lips_shift,handle,values_to_copy)) return(0);

//--- mesajı oluştur

string comm=StringFormat("%s ==> göstergedeki gncellenen değer %s: %d",

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),

short_name,

values_to_copy);

//--- servis mesajını çizelgede göster

Comment(comm);

//--- Alligator göstergesindeki değerlerin sayısını hatırla

bars_calculated=calculated;

//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| iAlligator göstergesi ile, gösterge tamponlarının doldurulması |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FillArraysFromBuffers(double &jaws_buffer[], // Jaw çizgisi için gösterge tamponu

int j_shift, // Jaw (çene) çizgisinin kaydırma değeri

double &teeth_buffer[], // Teeth (diş) çiz

int t_shift, // Teeth çizgisinin kaydırma değeri

double &lips_buffer[], // Lips çizgisi için gösterge tamponu

int l_shift, // Lips çizgisinin kaydırma değeri

int ind_handle, // iAlligator göstergesinin tanıtıcı değeri

int amount // kopyalanan değerlerin sayısı

)

{

//--- hata kodunu sıfırla

ResetLastError();

//--- JawsBuffer dizisinin bir kısmını 0 indisli tamponun değerleriyle doldur

if(CopyBuffer(ind_handle,0,-j_shift,amount,jaws_buffer)<0)

{

//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al

PrintFormat("iAlligator göstergesinin değerleri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());

//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak

return(false);

}



//--- TeethBuffer dizisinin bir kısmını 1 indisli tamponun değerleriyle doldur

if(CopyBuffer(ind_handle,1,-t_shift,amount,teeth_buffer)<0)

{

//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al

PrintFormat("iAlligator göstergesinin değerleri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());

//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak

return(false);

}



//--- LipsBuffer dizisinin bir kısmını 2 indisli tamponun değerleriyle doldur

if(CopyBuffer(ind_handle,2,-l_shift,amount,lips_buffer)<0)

{

//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al

PrintFormat("iAlligator göstergesinin değerleri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());

//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak

return(false);

}

//--- herşey yolunda

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Indicator deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

if(handle!=INVALID_HANDLE)

IndicatorRelease(handle);

//--- göstergeyi sildikten sonra çizelgeyi temizle

Comment("");

}