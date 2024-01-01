DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı Teknik Göstergeleri Alligator 

iAlligator

Fonksiyon, Alligator (timsah) göstergesinin tanıtıcı değerine dönüş yapar.

int  iAlligator(
   string              symbol,            // sembol ismi
   ENUM_TIMEFRAMES     period,            // periyot
   int                 jaw_period,        // çenelerin hesaplanması için periyot
   int                 jaw_shift,         // çenelerin yatay kaydırma değeri
   int                 teeth_period,      // dişlerin hesaplanması için periyot
   int                 teeth_shift,       // dişlerin yatay kaydırma değeri
   int                 lips_period,       // dudakların hesaplanması için periyot
   int                 lips_shift,        // dudakların yatay kaydırma değeri
   ENUM_MA_METHOD      ma_method,         // düzleştirme tipi
   ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price      // fiyat veya işleyici tipi
   );

Parametreler

symbol

[in] Menkul değerin sembol ismi, gösterge hesabında kullanılması gereken veri. NULL değeri mevcut sembol anlamına gelir.

period

[in] Periyot değeri, ENUM_TIMEFRAMES değerlerinden biri olabilir, 0 mevcut zaman aralığını belirtir.

jaw_period

[in]  Mavi çizgi için ortalama periyodu (Timsahın dişleri)

jaw_shift

[in] fiyat çizelgesine göre mavi çizginin kaydırma değeri.

teeth_period

[in]   Kırmızı çizgi için ortalama periyodu (Timsahın dişleri).

teeth_shift

[in] fiyat çizelgesine göre kırmızı çizginin kaydırma değeri.

lips_period

[in]  Yeşil çizgi için ortalama periyodu (Timsahın dudakları).

lips_shift

[in] fiyat çizelgesine göre yeşil çizginin kaydırma değeri.

ma_method

[in]  Ortalama yöntemi. ENUM_MA_METHOD değerlerinden biri olabilir.

applied_price

[in]  Kullanılan fiyat. ENUM_APPLIED_PRICE sayımındaki fiyat sabitlerinden biri veya başka bir göstergenin tanıtıcı değeri olabilir.

Dönüş değeri

Belirtilen teknik göstergenin tanıtıcı değerine dönüş yapar, başarısızlık durumunda ise, INVALID_HANDLE değerine dönüş yapar. Bilgisayar belleği, kullanılmayan göstergelerden temizlenmelidir. Bunun için, göstergenin tanıtıcı değerinin parametre olarak geçirildiği IndicatorRelease() fonksiyonu kullanılır.

Not

Tampon numaraları şu şekildedir: 0 - GATORJAW_LINE, 1 - GATORTEETH_LINE, 2 - GATORLIPS_LINE.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              Demo_iAlligator.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Gösterge, iVolumes teknik göstergesi için tamponlardan"
#property description "nasıl veri alınacağını göstermektedir."
#property description "Göstergenin hesaplanmasında kullanılacak sembol ve periyot,"
#property description "symbol ve period parametreleri ile ayarlanır."
#property description "İşleyicinin oluşturulması yöntemi 'type' parametresi ile ayarlanır (fonksiyon tipi)."
#property description "Diğer tüm parametreler Alligator'de olduğu gibidir."
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   3
//--- Jaws grafiği
#property indicator_label1  "Jaws"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- Teeth grafiği
#property indicator_label2  "Teeth"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- Lips grafiği
#property indicator_label3  "Lips"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrLime
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| İşleyici oluşturma yöntemleri için bir sayım                     |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iAlligator,        // iAlligator kullan
   Call_IndicatorCreate    // IndicatorCreate kullan
  };
//--- giriş parametreleri
input Creation             type=Call_iAlligator;   // fonksiyon tipi
input string               symbol=" ";             // sembol
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;  // zaman aralığı
input int                  jaw_period=13;          // Jaw (çene) çizgisinin periyodu
input int                  jaw_shift=8;            // Jaw çizgisinin kaydırma değeri
input int                  teeth_period=8;         // Teeth (diş) çizgisinin periyodu
input int                  teeth_shift=5;          // Teeth çizgisinin kaydırma değeri
input int                  lips_period=5;          // Lips (dudak) çizgisinin periyodu
input int                  lips_shift=3;           // Lips çizgisinin kaydırma değeri
input ENUM_MA_METHOD       MA_method=MODE_SMMA;    // Alligator çizgilerinin ortalama yöntemi
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price=PRICE_MEDIAN;// Alligator hesaplamasında kullanılan fiyat tipi
//--- gösterge tamponları
double         JawsBuffer[];
double         TeethBuffer[];
double         LipsBuffer[];
//--- iAlligator göstergesinin tanıtıcı değerini depolamak için bir değişken
int    handle;
//--- kayıt için değişken
string name=symbol;
//--- çizelge üzerindeki gösterge ismi
string short_name;
//--- Alligator göstergesindeki değerlerin sayısını koruyacağız
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- dizilerin gösterge tamponlarına atanması
   SetIndexBuffer(0,JawsBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,TeethBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,LipsBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- çizgilerin kaydırma değerlerini ayarla
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,jaw_shift);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,teeth_shift);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,lips_shift);
//--- göstergenin çizileceği sembolü ayarla
   name=symbol;
//--- sağa ve sola doğru olan boşlukları sil
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- sonuçta 'name' dizgisi sıfır uzunluğa sahipse
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- göstergenin tutturulduğu çizelge sembolünü al
      name=_Symbol;
     }
//--- göstergenin tanıtıcı değerini oluştur
   if(type==Call_iAlligator)
      handle=iAlligator(name,period,jaw_period,jaw_shift,teeth_period,
                        teeth_shift,lips_period,lips_shift,MA_method,applied_price);
   else
     {
      //--- yapıyı gösterge parametreleriyle doldur
      MqlParam pars[8];
     //--- Alligator çizgilerinin periyotları ve kaydırma değerleri
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=jaw_period;
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=jaw_shift;
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=teeth_period;
      pars[3].type=TYPE_INT;
      pars[3].integer_value=teeth_shift;
      pars[4].type=TYPE_INT;
      pars[4].integer_value=lips_period;
      pars[5].type=TYPE_INT;
      pars[5].integer_value=lips_shift;
//--- düzleştirme tipi
      pars[6].type=TYPE_INT;
      pars[6].integer_value=MA_method;
//--- fiyat tipi
      pars[7].type=TYPE_INT;
      pars[7].integer_value=applied_price;
//--- işleyiciyi oluştur
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ALLIGATOR,8,pars);
     }
//--- işleyici oluşturulmadıysa
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- hatayı belirt ve hata kodunu al
      PrintFormat("iAlligator göstergesinin tanıtıcı değeri, %s/%s sembolü için alınamadı, hata kodu %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- gösterge erken durduruldu
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Alligator göstergesinin hesaplandığı sembol ve zaman aralığı değerlerini göster
   short_name=StringFormat("iAlligator(%s/%s, %d,%d,%d,%d,%d,%d)",name,EnumToString(period),
                           jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,lips_period,lips_shift);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- göstergenin normal yolla başlatılması    
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- iAlligator göstergesinden kopyalanan değerlerin sayısı
   int values_to_copy;
//--- göstergede hesaplanan değerlerin sayısını belirle
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() %d dönüşü yaptı, hata kodu %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- bu gösterge değerlerinin ilk hesaplanması ise veya iAlligator gösterge değerlerinin sayısı değiştiyse
//--- veya göstergeyi iki veya daha fazla çubuk için hesaplamak gerekiyorsa (yani fiyat geçmişi değiştiyse)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- verilen sembol ve periyot için JawsBuffer dizisinin büyüklüğü iAlligator göstergesinin değerlerinden fazlaysa, her şeyi kopyalamayacağız 
      //--- Aksi durumda, gösterge tamponlarının büyüklüklerinden daha az kopyalama yaparız
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- Bu, gösterge değerlerinin daha önce hesaplandığı anlamına geliyor OnCalculate() fonksiyonu daha önce çağrılmış)
      //--- hesaplama için bir çubuktan fazlası eklenmeyecek
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- dizileri Alligator göstergesinin değerleriyle doldur
//--- FillArraysFromBuffer fonksiyonu false dönüşü yaparsa, bilgi henüz kullanılabilir değildir, çık
   if(!FillArraysFromBuffers(JawsBuffer,jaw_shift,TeethBuffer,teeth_shift,LipsBuffer,lips_shift,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- mesajı oluştur
   string comm=StringFormat("%s ==>  göstergedeki gncellenen değer %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- servis mesajını çizelgede göster
   Comment(comm);
//--- Alligator göstergesindeki değerlerin sayısını hatırla
   bars_calculated=calculated;
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
   return(rates_total);
  }  
//+------------------------------------------------------------------+
//| iAlligator göstergesi ile, gösterge tamponlarının doldurulması   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &jaws_buffer[],  // Jaw çizgisi için gösterge tamponu
                           int j_shift,            // Jaw (çene) çizgisinin kaydırma değeri
                           double &teeth_buffer[], // Teeth (diş) çiz 
                           int t_shift,            // Teeth çizgisinin kaydırma değeri
                           double &lips_buffer[],  // Lips çizgisi için gösterge tamponu
                           int l_shift,            // Lips çizgisinin kaydırma değeri
                           int ind_handle,         // iAlligator göstergesinin tanıtıcı değeri
                           int amount              // kopyalanan değerlerin sayısı
                           )
  {
//--- hata kodunu sıfırla
   ResetLastError();
//--- JawsBuffer dizisinin bir kısmını 0 indisli tamponun değerleriyle doldur
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,-j_shift,amount,jaws_buffer)<0)
     {
      //--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
      PrintFormat("iAlligator göstergesinin değerleri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
      //--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
      return(false);
     }
 
//--- TeethBuffer dizisinin bir kısmını 1 indisli tamponun değerleriyle doldur
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,-t_shift,amount,teeth_buffer)<0)
     {
      //--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
      PrintFormat("iAlligator göstergesinin değerleri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
      //--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
      return(false);
     }
 
//--- LipsBuffer dizisinin bir kısmını 2 indisli tamponun değerleriyle doldur
   if(CopyBuffer(ind_handle,2,-l_shift,amount,lips_buffer)<0)
     {
      //--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
      PrintFormat("iAlligator göstergesinin değerleri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
      //--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
      return(false);
     }
//--- herşey yolunda
   return(true);
  }  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- göstergeyi sildikten sonra çizelgeyi temizle
   Comment("");
  }