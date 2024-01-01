|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_iAlligator.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Gösterge, iVolumes teknik göstergesi için tamponlardan"
#property description "nasıl veri alınacağını göstermektedir."
#property description "Göstergenin hesaplanmasında kullanılacak sembol ve periyot,"
#property description "symbol ve period parametreleri ile ayarlanır."
#property description "İşleyicinin oluşturulması yöntemi 'type' parametresi ile ayarlanır (fonksiyon tipi)."
#property description "Diğer tüm parametreler Alligator'de olduğu gibidir."
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots 3
//--- Jaws grafiği
#property indicator_label1 "Jaws"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- Teeth grafiği
#property indicator_label2 "Teeth"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrRed
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 1
//--- Lips grafiği
#property indicator_label3 "Lips"
#property indicator_type3 DRAW_LINE
#property indicator_color3 clrLime
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width3 1
//+------------------------------------------------------------------+
//| İşleyici oluşturma yöntemleri için bir sayım |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
{
Call_iAlligator, // iAlligator kullan
Call_IndicatorCreate // IndicatorCreate kullan
};
//--- giriş parametreleri
input Creation type=Call_iAlligator; // fonksiyon tipi
input string symbol=" "; // sembol
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // zaman aralığı
input int jaw_period=13; // Jaw (çene) çizgisinin periyodu
input int jaw_shift=8; // Jaw çizgisinin kaydırma değeri
input int teeth_period=8; // Teeth (diş) çizgisinin periyodu
input int teeth_shift=5; // Teeth çizgisinin kaydırma değeri
input int lips_period=5; // Lips (dudak) çizgisinin periyodu
input int lips_shift=3; // Lips çizgisinin kaydırma değeri
input ENUM_MA_METHOD MA_method=MODE_SMMA; // Alligator çizgilerinin ortalama yöntemi
input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_MEDIAN;// Alligator hesaplamasında kullanılan fiyat tipi
//--- gösterge tamponları
double JawsBuffer[];
double TeethBuffer[];
double LipsBuffer[];
//--- iAlligator göstergesinin tanıtıcı değerini depolamak için bir değişken
int handle;
//--- kayıt için değişken
string name=symbol;
//--- çizelge üzerindeki gösterge ismi
string short_name;
//--- Alligator göstergesindeki değerlerin sayısını koruyacağız
int bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- dizilerin gösterge tamponlarına atanması
SetIndexBuffer(0,JawsBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,TeethBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,LipsBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- çizgilerin kaydırma değerlerini ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,jaw_shift);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,teeth_shift);
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,lips_shift);
//--- göstergenin çizileceği sembolü ayarla
name=symbol;
//--- sağa ve sola doğru olan boşlukları sil
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- sonuçta 'name' dizgisi sıfır uzunluğa sahipse
if(StringLen(name)==0)
{
//--- göstergenin tutturulduğu çizelge sembolünü al
name=_Symbol;
}
//--- göstergenin tanıtıcı değerini oluştur
if(type==Call_iAlligator)
handle=iAlligator(name,period,jaw_period,jaw_shift,teeth_period,
teeth_shift,lips_period,lips_shift,MA_method,applied_price);
else
{
//--- yapıyı gösterge parametreleriyle doldur
MqlParam pars[8];
//--- Alligator çizgilerinin periyotları ve kaydırma değerleri
pars[0].type=TYPE_INT;
pars[0].integer_value=jaw_period;
pars[1].type=TYPE_INT;
pars[1].integer_value=jaw_shift;
pars[2].type=TYPE_INT;
pars[2].integer_value=teeth_period;
pars[3].type=TYPE_INT;
pars[3].integer_value=teeth_shift;
pars[4].type=TYPE_INT;
pars[4].integer_value=lips_period;
pars[5].type=TYPE_INT;
pars[5].integer_value=lips_shift;
//--- düzleştirme tipi
pars[6].type=TYPE_INT;
pars[6].integer_value=MA_method;
//--- fiyat tipi
pars[7].type=TYPE_INT;
pars[7].integer_value=applied_price;
//--- işleyiciyi oluştur
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ALLIGATOR,8,pars);
}
//--- işleyici oluşturulmadıysa
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- hatayı belirt ve hata kodunu al
PrintFormat("iAlligator göstergesinin tanıtıcı değeri, %s/%s sembolü için alınamadı, hata kodu %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- gösterge erken durduruldu
return(INIT_FAILED);
}
//--- Alligator göstergesinin hesaplandığı sembol ve zaman aralığı değerlerini göster
short_name=StringFormat("iAlligator(%s/%s, %d,%d,%d,%d,%d,%d)",name,EnumToString(period),
jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,lips_period,lips_shift);
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- göstergenin normal yolla başlatılması
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- iAlligator göstergesinden kopyalanan değerlerin sayısı
int values_to_copy;
//--- göstergede hesaplanan değerlerin sayısını belirle
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() %d dönüşü yaptı, hata kodu %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- bu gösterge değerlerinin ilk hesaplanması ise veya iAlligator gösterge değerlerinin sayısı değiştiyse
//--- veya göstergeyi iki veya daha fazla çubuk için hesaplamak gerekiyorsa (yani fiyat geçmişi değiştiyse)
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- verilen sembol ve periyot için JawsBuffer dizisinin büyüklüğü iAlligator göstergesinin değerlerinden fazlaysa, her şeyi kopyalamayacağız
//--- Aksi durumda, gösterge tamponlarının büyüklüklerinden daha az kopyalama yaparız
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- Bu, gösterge değerlerinin daha önce hesaplandığı anlamına geliyor OnCalculate() fonksiyonu daha önce çağrılmış)
//--- hesaplama için bir çubuktan fazlası eklenmeyecek
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- dizileri Alligator göstergesinin değerleriyle doldur
//--- FillArraysFromBuffer fonksiyonu false dönüşü yaparsa, bilgi henüz kullanılabilir değildir, çık
if(!FillArraysFromBuffers(JawsBuffer,jaw_shift,TeethBuffer,teeth_shift,LipsBuffer,lips_shift,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- mesajı oluştur
string comm=StringFormat("%s ==> göstergedeki gncellenen değer %s: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- servis mesajını çizelgede göster
Comment(comm);
//--- Alligator göstergesindeki değerlerin sayısını hatırla
bars_calculated=calculated;
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| iAlligator göstergesi ile, gösterge tamponlarının doldurulması |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &jaws_buffer[], // Jaw çizgisi için gösterge tamponu
int j_shift, // Jaw (çene) çizgisinin kaydırma değeri
double &teeth_buffer[], // Teeth (diş) çiz
int t_shift, // Teeth çizgisinin kaydırma değeri
double &lips_buffer[], // Lips çizgisi için gösterge tamponu
int l_shift, // Lips çizgisinin kaydırma değeri
int ind_handle, // iAlligator göstergesinin tanıtıcı değeri
int amount // kopyalanan değerlerin sayısı
)
{
//--- hata kodunu sıfırla
ResetLastError();
//--- JawsBuffer dizisinin bir kısmını 0 indisli tamponun değerleriyle doldur
if(CopyBuffer(ind_handle,0,-j_shift,amount,jaws_buffer)<0)
{
//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
PrintFormat("iAlligator göstergesinin değerleri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
return(false);
}
//--- TeethBuffer dizisinin bir kısmını 1 indisli tamponun değerleriyle doldur
if(CopyBuffer(ind_handle,1,-t_shift,amount,teeth_buffer)<0)
{
//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
PrintFormat("iAlligator göstergesinin değerleri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
return(false);
}
//--- LipsBuffer dizisinin bir kısmını 2 indisli tamponun değerleriyle doldur
if(CopyBuffer(ind_handle,2,-l_shift,amount,lips_buffer)<0)
{
//--- kopyalama başarısız ise hata kodu al
PrintFormat("iAlligator göstergesinin değerleri kopyalanamadı, hata kodu %d",GetLastError());
//--- sıfır sonuç ile çık - gösterge hesaplanmamış sayılacak
return(false);
}
//--- herşey yolunda
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- göstergeyi sildikten sonra çizelgeyi temizle
Comment("");
}