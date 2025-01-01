MQL5 programları

Bir MQL5 programının çalıştırılabilmesi için öncelikle programın derlenmesi gerekir (Derle düğmesi veya F7 tuşu ile). Derleme süreci hatasız sonuçlanmalıdır (Uyarılar çalışmayı engellemez; ama analiz edilmelidirler). Bu süreçte, aynı isme ve EX5 uzantısına sahip çalıştırılabilen bir dosya, karşılık gelen dizinde oluşturulmalıdır - terminal_dizini\MQL5\Experts, terminal_dizini\MQL5\indicators veya terminal_dizini\MQL5\scripts. Böyle bir dosya çalıştırılabilir.

MQL5 programlarının çalışma özellikleri aşağıda gösterilmiştir:

Uzman Danışmanlar, özel göstergeler ve scriptler, Taşı-ve-Bırak yöntemi ile Klavuz penceresinden herhangi bir çizelgeye eklenebilirler.

Bir Uzman Danışmanın çalışmasını durdurmak için, çizelgeden kaldırılması gerekir. Bunun için çizelge içerik menüsündeki "Uzmanlar Listesini" açın ve kaldırmak istediğiniz Uzman Danışmanı seçip "Kaldır" düğmesine basın. Uzman danışmanın çalışma şekli ayrıca "AutoTrading" düğmesinin durumundan da etkilenir.

Bir özel göstergeyi durdurmak için de, benzer şekilde göstergenin çizelge üzerinden kaldırılması gerekir.

Özel göstergeler ve Uzman Danışmanlar, çizelge üzerinden açık bir şekilde kaldırılana kadar çalışmaya devam ederler; çizelgeye tutturulmuş Uzman Danışmanlar ve özel göstergeler hakkındaki bilgiler, müşteri terminali oturumlarının arasında kaydedilir.

Scriptler sadece bir defaya mahsus olarak çalıştırılır; işlemin bitmesinin hemen ardından veya çizelge durumunun değişmesiyle veya terminalin kapatılmasıyla sonlandırılır. Müşteri terminalinin yeniden başlatılmasının ardından scriptler çalıştırılmaz, çünkü bunlarla ilgili herhangi bir kayıt tutulmaz.

Bir çizelge üzerinde sadece bir Uzman Danışman ve sadece bir script çalıştırılabilir, bununla birlikte sınırsız sayıda özel gösterge çalıştırılabilir.

Hizmetlerin çalışması için bir grafiğe bağlı olması gerekmez; hizmetler, yardımcı fonksiyonları yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Örneğin, bir hizmette kullanıcı tanımlı bir sembol oluşturabilir, grafiğini açabilir, ağ fonksiyonlarını kullanarak sonsuz bir döngüde veri alabilir ve sürekli olarak güncelleyebilirsiniz.