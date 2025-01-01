GlobalVariableSet

Bir global değişken için yeni bir değer ayarlar. Değişken mevcut değilse, sistem tarafından yeni bir global değişken oluşturulur.

datetime GlobalVariableSet(

string name,

double value

);

Parametreler

name

[in] Global değişkenin ismi.

value

[in] Yeni sayısal değer.

Dönüş değeri

Başarılı olması durumunda son değiştirilme zamanına, aksi durumda 0 değerine dönüş yapar. Hata hakkında daha detaylı bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

A global variable name should not exceed 63 characters. Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler.