MQL5 ReferansıTerminalin Global DeğişkenleriGlobalVariableSet
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableSet
Bir global değişken için yeni bir değer ayarlar. Değişken mevcut değilse, sistem tarafından yeni bir global değişken oluşturulur.
datetime GlobalVariableSet(
Parametreler
name
[in] Global değişkenin ismi.
value
[in] Yeni sayısal değer.
Dönüş değeri
Başarılı olması durumunda son değiştirilme zamanına, aksi durumda 0 değerine dönüş yapar. Hata hakkında daha detaylı bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Not
A global variable name should not exceed 63 characters. Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler.