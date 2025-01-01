//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- hesaptaki tüm pozisyonlara göre bir döngü içerisinde

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- özelliklerine erişmek için otomatik olarak seçerek bir sonraki pozisyonun fişini al

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- pozisyonun türünü al ve seçilen pozisyonun reel özelliklerinin listesi için başlığı görüntüle

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("Double properties of an open position %s #%I64u:", type, ticket);



//--- seçilen pozisyonun tüm reel özelliklerini başlık altında yazdır

PositionPropertiesDoublePrint(15);

}

/*

sonuç:

Double properties of an open position Buy #2807075208:

Volume: 1.00

Price open: 1.10516

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

Price current: 1.10518

Swap: 0.00

Profit: 2.00 USD

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Seçilen pozisyonun reel özelliklerini günlükte görüntüle |

//+------------------------------------------------------------------+

void PositionPropertiesDoublePrint(const uint header_width=0)

{

uint w=0;

string header="";

double value=0;



//--- hesap para birimini, pozisyon sembolünü ve bu sembolün ondalık basamak sayısını al

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

string symbol =PositionGetString(POSITION_SYMBOL);

int digits =(int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- başlık metnini ve başlık alanının genişliğini tanımla

//--- başlık genişliği fonksiyona sıfıra eşit olarak aktarılırsa, genişlik başlık satırının boyutu + 1 olacaktır

header="Volume:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- pozisyon hacmini al ve belirtilen başlık genişliğiyle günlükte görüntüle

if(!PositionGetDouble(POSITION_VOLUME, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- pozisyon fiyatını günlükte görüntüle

header="Price open:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- Zararı Durdur seviyesini günlükte görüntüle

header="StopLoss:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_SL, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- Kârı Al seviyesini günlükte görüntüle

header="TakeProfit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_TP, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- mevcut fiyat değerini günlükte görüntüle

header="Price current:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);



//--- birikmiş swapı günlükte görüntüle

header="Swap:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_SWAP, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);



//--- mevcut kâr değerini günlükte görüntüle

header="Profit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!PositionGetDouble(POSITION_PROFIT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-.2f %s", w, header, value, currency);

}