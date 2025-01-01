- FileSelectDialog
FileMove
Bir dosyayı yerel veya paylaşılan bir klasörden, başka bir klasöre taşır.
|
bool FileMove(
Parametreler
src_file_name
[in] Taşınacak/yeniden isimlendirilecek dosyanın ismi.
common_flag
[in] Dosyanın konumunu belirleyen bayrak. common_flag = FILE_COMMON ise dosya, tüm kullanıcılar için paylaşılan bir klasöre \Terminal\Common\Files, Aksi durumda bir yerel klasöre yerleştirilmiş (common_flag=0).
dst_file_name
[in] İşlem sonundaki dosya ismi
mode_flags
[in] Erişim bayrakları. Bu parametre sadece iki bayrak içerebilir: FILE_REWRITE ve/veya FILE_COMMON - diğer bayraklar gözardı edilir. Eğer dosya zaten mevcutsa ve FILE_REWRITE bayrağı belirtilmemişse, dosya yeniden yazılmaz ve false dönüşü yapar.
Dönüş değeri
Başarısız sonuç durumunda false değerine dönüş yapar.
Not
Dosya işlemleri, MQL5 dili içerisinde güvenlik amacıyla sıkı şekilde kontrol edilmektedir. İşlemleri, MQL5 araçları ile yürütülen dosyalar, dosya güvenlik-ortamı (sandbox) dışında yer alamaz.
Dosya zaten mevcutsa, kopyalama işlemi FILE_REWRITE bayrağının mode_flags parametresindeki varlığına bağlı olacaktır.
Örnek:
|
//--- script çalıştırıldığında giriş parametrelerinin penceresini göster
