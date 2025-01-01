DokümantasyonBölümler
DXInputCreate

Gölgelendirici girdilerini oluşturur.

int  DXInputCreate(
   int  context,         // grafik içeriği tanıtıcı değeri
   uint  input_size      // bayt cinsinden girdi boyutu 
   );

Parametreler

context

[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.

input_size

[in]  Parametre yapısının bayt cinsinden boyutu.

Geri dönüş değeri

Gölgelendirici girdileri için tanıtıcı değer ya da hata durumunda INVALID_HANDLE. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Artık kullanılmayan bir tanıtıcı değer, DXRelease() fonksiyonu tarafından açıkça serbest bırakılmalıdır.