SymbolInfoMarginRate

Emir türüne ve yönüne bağlı olarak teminat oranlarını geri döndürür.

bool SymbolInfoMarginRate(

string name,

ENUM_ORDER_TYPE order_type,

double& initial_margin_rate,

double& maintenance_margin_rate

);

Parametreler

name

[in] Sembol adı.

order_type

[in] Emir türü.

initial_margin_rate

[out] Başlangıç teminatı oranını almak için double türü değişken. Başlangıç teminatı, ilgili yönde 1 lotluk işlem için gereken teminat miktarıdır. Oranı başlangıç teminatı ile çarparak, belirtilen türde bir emir yerleştirirken hesapta ayrılacak para miktarını elde ederiz.

maintenance_margin_rate

[out] Sürdürme teminatı oranını almak için double türü değişken. Sürdürme teminatı, ilgili yönde 1 lotluk açık pozisyonu sürdürmek için gereken minimum miktardır. Oranı sürdürme teminatı ile çarparak, belirtilen türde bir emir etkinleştirildikten sonra hesapta ayrılacak para miktarını elde ederiz.

Geri dönüş değeri

Özellikler için talep başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür.

Örnek: