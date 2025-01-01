void OnStart()

{

//--- tarih/saat verileriyle doldurulacak MqlDateTime değişkenini bildir ve son fiyatın zamanını ve işlem sunucusunun tahmini mevcut zamanını al

MqlDateTime tm={};

datetime time_current=TimeCurrent(); // birinci çağrı şekli: Piyasa Gözlemi penceresindeki sembollerden biri için son fiyatın zamanı

datetime time_server =TimeTradeServer(tm); // ikinci çağrı şekli: MqlDateTime yapısı doldurularak işlem sunucusunun tahmini mevcut zamanı

int difference =int(time_current-time_server); // TimeCurrent() ve TimeTradeServer() arasındaki fark



//--- doldurulan MqlDateTime yapısının verileriyle son fiyat zamanını ve işlem sunucusunun tahmini mevcut zamanını günlükte görüntüle

PrintFormat("Time Current: %s

Time Trade Server: %s

- Year: %u

- Month: %02u

- Day: %02u

"+

"- Hour: %02u

- Min: %02u

- Sec: %02u

- Day of Year: %03u

- Day of Week: %u (%s)

Difference between Time Current and Time Trade Server: %+d",

(string)time_current, (string)time_server, tm.year, tm.mon, tm.day, tm.hour, tm.min, tm.sec, tm.day_of_year, tm.day_of_week,

EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week), difference);

/*

Sonuç:

Time Current: 2024.04.18 16:10:14

Time Trade Server: 2024.04.18 16:10:15

- Year: 2024

- Month: 04

- Day: 18

- Hour: 16

- Min: 10

- Sec: 15

- Day of Year: 108

- Day of Week: 4 (THURSDAY)

Difference between Time Current and Time Trade Server: -1

*/

}