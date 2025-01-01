TimeTradeServer
Alım-satım sunucusunun hesaplanan mevcut zamanına dönüş yapar. TimeCurrent() fonksiyonunun aksine, zaman değerinin hesaplanması müşteri terminalinde yapılır ve bilgisayarınızın zamanına bağlıdır. Fonksiyonun iki çeşidi vardır.
Parametresiz çağrı
|
datetime TimeTradeServer();
MqlDateTime tipi parametre ile çağrı
|
datetime TimeTradeServer(
Parametreler
dt_struct
[out] MqlDateTime yapı tipli değişken .
Dönüş değeri
datetime tipli değer
Not
MqlDateTime yapı tipli değişken, parametre olarak geçirilmişse, uygun şekilde doldurulur.
Yüksek kesinlikte sayaçlar ve zamanlayıcılar için, milisaniye bazında değerler üreten GetTickCount() fonksiyonunu kullanın.
Strateji sınayıcıda test sırasında, TimeTradeServer() her zaman TimeCurrent() simüle edilmiş sunucu zamanına eşittir.
Örnek:
|
void OnStart()