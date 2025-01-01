DokümantasyonBölümler
Alım-satım sunucusunun hesaplanan mevcut zamanına dönüş yapar. TimeCurrent() fonksiyonunun aksine, zaman değerinin hesaplanması müşteri terminalinde yapılır ve bilgisayarınızın zamanına bağlıdır. Fonksiyonun iki çeşidi vardır.

Parametresiz çağrı

datetime  TimeTradeServer();

MqlDateTime tipi parametre ile çağrı

datetime  TimeTradeServer(
   MqlDateTime&  dt_struct      // Yapı tipli değişken
   );

Parametreler

dt_struct

[out] MqlDateTime yapı tipli değişken .

Dönüş değeri

datetime tipli değer

Not

MqlDateTime yapı tipli değişken, parametre olarak geçirilmişse, uygun şekilde doldurulur.

Yüksek kesinlikte sayaçlar ve zamanlayıcılar için, milisaniye bazında değerler üreten GetTickCount() fonksiyonunu kullanın.

Strateji sınayıcıda test sırasında, TimeTradeServer() her zaman TimeCurrent() simüle edilmiş sunucu zamanına eşittir.

Örnek:

void OnStart()
  {
//--- tarih/saat verileriyle doldurulacak MqlDateTime değişkenini bildir ve son fiyatın zamanını ve işlem sunucusunun tahmini mevcut zamanını al
   MqlDateTime tm={};
   datetime    time_current=TimeCurrent();                  // birinci çağrı şekli: Piyasa Gözlemi penceresindeki sembollerden biri için son fiyatın zamanı
   datetime    time_server =TimeTradeServer(tm);            // ikinci çağrı şekli: MqlDateTime yapısı doldurularak işlem sunucusunun tahmini mevcut zamanı
   int         difference  =int(time_current-time_server);  // TimeCurrent() ve TimeTradeServer() arasındaki fark
   
//--- doldurulan MqlDateTime yapısının verileriyle son fiyat zamanını ve işlem sunucusunun tahmini mevcut zamanını günlükte görüntüle
   PrintFormat("Time Current: %s\nTime Trade Server: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n"+
               "- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)\nDifference between Time Current and Time Trade Server: %+d",
               (string)time_current, (string)time_servertm.yeartm.montm.daytm.hourtm.mintm.sectm.day_of_yeartm.day_of_week,
               EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week), difference);
  /*
  Sonuç:
   Time Current2024.04.18 16:10:14
   Time Trade Server2024.04.18 16:10:15
   - Year2024
   - Month04
   - Day18
   - Hour16
   - Min10
   - Sec15
   - Day of Year108
   - Day of Week4 (THURSDAY)
   Difference between Time Current and Time Trade Server: -1
  */
  }