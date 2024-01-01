//+------------------------------------------------------------------+

//| CustomSymbolSetMarginRate.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // özel sembol adı

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // sembolün oluşturulacağı grubun adı

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // özel sembolün temel alınacağı sembolün adı



#define INITIAL_MARGIN_RATE 1.5 // başlangıç teminatı oranı

#define MAINTENANCE_MARGIN_RATE 1.5 // sürdürme teminatı oranı



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- özel sembol oluştururken hata kodunu al

int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);



//--- hata kodu 0 değilse (başarılı sembol oluşturma) ve 5304 değilse (sembol zaten oluşturulmuş) - bırak

if(create!=0 && create!=5304)

return;



//--- özel sembolün dayandığı sembolün özelliklerini al ve günlüğe yazdır

//--- (Alış ve Satış emirleri için başlangıç ve sürdürme teminatı oranları)

double initial_margin_rate_buy=0;

double maintenance_margin_rate_buy=0;

double initial_margin_rate_sell=0;

double maintenance_margin_rate_sell=0;



if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, ORDER_TYPE_BUY, initial_margin_rate_buy, maintenance_margin_rate_buy))

return;

if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, ORDER_TYPE_SELL,initial_margin_rate_sell,maintenance_margin_rate_sell))

return;



PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:

"+

" Buy order initial margin rate: %f

Buy order maintenance margin rate: %f

"+

" Sell order initial margin rate: %f

Sell order maintenance margin rate: %f",

CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,

initial_margin_rate_buy, maintenance_margin_rate_buy, initial_margin_rate_sell, maintenance_margin_rate_sell);



//--- özel sembol özellikleri için diğer değerleri ayarla

ResetLastError();

bool res=true;

res &=CustomSymbolSetMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_BUY, INITIAL_MARGIN_RATE, MAINTENANCE_MARGIN_RATE);

res &=CustomSymbolSetMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_SELL,INITIAL_MARGIN_RATE, MAINTENANCE_MARGIN_RATE);



//--- özelliklerden herhangi biri ayarlanırken bir hata oluştuysa, günlükte ilgili bir mesaj görüntüle

if(!res)

Print("CustomSymbolSetMarginRate() failed. Error ", GetLastError());



//--- değiştirilen özel sembol özelliklerini al ve günlüğe yazdır

//--- (Alış ve Satış emirleri için başlangıç ve sürdürme teminatı oranları)

if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_BUY, initial_margin_rate_buy, maintenance_margin_rate_buy))

return;

if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_SELL,initial_margin_rate_sell,maintenance_margin_rate_sell))

return;



PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':

"+

" Buy order initial margin rate: %f

Buy order maintenance margin rate: %f

"+

" Sell order initial margin rate: %f

Sell order maintenance margin rate: %f",

CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN,

initial_margin_rate_buy, maintenance_margin_rate_buy, initial_margin_rate_sell, maintenance_margin_rate_sell);



//--- grafikte yorum olarak kod sonlandırma tuşları hakkında bir ipucu görüntüle

Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));



//--- sonsuz bir döngüde çıkmak için Esc veya Del tuşlarına basılmasını bekle

while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)

{

Sleep(16);

//--- Del tuşuna basıldığında, oluşturulan özel sembolü sil

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)

{

if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))

PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);

break;

}

}

//--- çıkmadan önce grafiği temizle

Comment("");

/*

sonuç:

The 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created:

Buy order initial margin rate: 1.000000

Buy order maintenance margin rate: 0.000000

Sell order initial margin rate: 1.000000

Sell order maintenance margin rate: 0.000000

Custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD':

Buy order initial margin rate: 1.500000

Buy order maintenance margin rate: 1.500000

Sell order initial margin rate: 1.500000

Sell order maintenance margin rate: 1.500000

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Özel sembol oluştur, bir hata kodu geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)

{

//--- özel sembolün temel alınacağı sembolün adını tanımla

string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);



//--- özel bir sembol oluşturulamadıysa ve bu hata 5304 değilse, bunu günlükte raporla

ResetLastError();

int error=0;

if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))

{

error=GetLastError();

if(error!=5304)

PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);

}

//--- başarılı

return(error);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Özel sembol kaldır |

//+------------------------------------------------------------------+

bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)

{

//--- sembolü Piyasa Gözlemi penceresinden gizle

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(symbol_name, false))

{

PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());

return(false);

}



//--- özel sembol silinemediyse, bunu günlükte raporla ve 'false' geri döndür

ResetLastError();

if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))

{

PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Teminat oranlarını geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetSymbolMarginRate(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double &initial_margin_rate, double &maintenance_margin_rate)

{

ResetLastError();

if(!SymbolInfoMarginRate(symbol, order_type, initial_margin_rate, maintenance_margin_rate))

{

PrintFormat("%s: SymbolInfoMarginRate(%s, %s) failed. Error %d",__FUNCTION__, symbol, EnumToString(order_type), GetLastError());

return false;

}

return true;

}