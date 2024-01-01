|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomSymbolSetMarginRate.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // özel sembol adı
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // sembolün oluşturulacağı grubun adı
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // özel sembolün temel alınacağı sembolün adı
#define INITIAL_MARGIN_RATE 1.5 // başlangıç teminatı oranı
#define MAINTENANCE_MARGIN_RATE 1.5 // sürdürme teminatı oranı
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- özel sembol oluştururken hata kodunu al
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//--- hata kodu 0 değilse (başarılı sembol oluşturma) ve 5304 değilse (sembol zaten oluşturulmuş) - bırak
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- özel sembolün dayandığı sembolün özelliklerini al ve günlüğe yazdır
//--- (Alış ve Satış emirleri için başlangıç ve sürdürme teminatı oranları)
double initial_margin_rate_buy=0;
double maintenance_margin_rate_buy=0;
double initial_margin_rate_sell=0;
double maintenance_margin_rate_sell=0;
if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, ORDER_TYPE_BUY, initial_margin_rate_buy, maintenance_margin_rate_buy))
return;
if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, ORDER_TYPE_SELL,initial_margin_rate_sell,maintenance_margin_rate_sell))
return;
PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:\n"+
" Buy order initial margin rate: %f\n Buy order maintenance margin rate: %f\n"+
" Sell order initial margin rate: %f\n Sell order maintenance margin rate: %f",
CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,
initial_margin_rate_buy, maintenance_margin_rate_buy, initial_margin_rate_sell, maintenance_margin_rate_sell);
//--- özel sembol özellikleri için diğer değerleri ayarla
ResetLastError();
bool res=true;
res &=CustomSymbolSetMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_BUY, INITIAL_MARGIN_RATE, MAINTENANCE_MARGIN_RATE);
res &=CustomSymbolSetMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_SELL,INITIAL_MARGIN_RATE, MAINTENANCE_MARGIN_RATE);
//--- özelliklerden herhangi biri ayarlanırken bir hata oluştuysa, günlükte ilgili bir mesaj görüntüle
if(!res)
Print("CustomSymbolSetMarginRate() failed. Error ", GetLastError());
//--- değiştirilen özel sembol özelliklerini al ve günlüğe yazdır
//--- (Alış ve Satış emirleri için başlangıç ve sürdürme teminatı oranları)
if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_BUY, initial_margin_rate_buy, maintenance_margin_rate_buy))
return;
if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_SELL,initial_margin_rate_sell,maintenance_margin_rate_sell))
return;
PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':\n"+
" Buy order initial margin rate: %f\n Buy order maintenance margin rate: %f\n"+
" Sell order initial margin rate: %f\n Sell order maintenance margin rate: %f",
CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN,
initial_margin_rate_buy, maintenance_margin_rate_buy, initial_margin_rate_sell, maintenance_margin_rate_sell);
//--- grafikte yorum olarak kod sonlandırma tuşları hakkında bir ipucu görüntüle
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- sonsuz bir döngüde çıkmak için Esc veya Del tuşlarına basılmasını bekle
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- Del tuşuna basıldığında, oluşturulan özel sembolü sil
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- çıkmadan önce grafiği temizle
Comment("");
/*
sonuç:
The 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created:
Buy order initial margin rate: 1.000000
Buy order maintenance margin rate: 0.000000
Sell order initial margin rate: 1.000000
Sell order maintenance margin rate: 0.000000
Custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD':
Buy order initial margin rate: 1.500000
Buy order maintenance margin rate: 1.500000
Sell order initial margin rate: 1.500000
Sell order maintenance margin rate: 1.500000
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Özel sembol oluştur, bir hata kodu geri döndür |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- özel sembolün temel alınacağı sembolün adını tanımla
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- özel bir sembol oluşturulamadıysa ve bu hata 5304 değilse, bunu günlükte raporla
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- başarılı
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Özel sembol kaldır |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- sembolü Piyasa Gözlemi penceresinden gizle
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- özel sembol silinemediyse, bunu günlükte raporla ve 'false' geri döndür
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Teminat oranlarını geri döndür |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetSymbolMarginRate(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double &initial_margin_rate, double &maintenance_margin_rate)
{
ResetLastError();
if(!SymbolInfoMarginRate(symbol, order_type, initial_margin_rate, maintenance_margin_rate))
{
PrintFormat("%s: SymbolInfoMarginRate(%s, %s) failed. Error %d",__FUNCTION__, symbol, EnumToString(order_type), GetLastError());
return false;
}
return true;
}