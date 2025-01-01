//--- global değişkenler

double ExtArrayFirst[];

double ExtArraySecond[];



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- dizi büyüklüklerini ayarla

if(ArrayResize(ExtArrayFirst,10)!=10)

{

Print("ArrayResize() failed for ExtArrayFirst. Error code: ",GetLastError());

return;

}

if(ArrayResize(ExtArraySecond,10)!=10)

{

Print("ArrayResize() failed for ExtArraySecond. Error code: ",GetLastError());

return;

}



//--- dizileri bir döngü içerisinde i ve j indekslerinin değerleri ile doldur

int total=ArraySize(ExtArrayFirst);

for(int i=0, j=total-1; i<total; i++,j--)

{

//--- ExtArrayFirst dizisini soldan sağa doldur

//--- ExtArraySecond dizisini sağdan sola doldur

ExtArrayFirst[i]=i;

ExtArraySecond[i]=j;

}

//--- dizileri karşılaştır ve sonucu günlüğe yazdır

ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);

/*

Sonuç:

ExtArrayFirst:

0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000

ExtArraySecond:

9.00000 8.00000 7.00000 6.00000 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000

Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst is smaller than ExtArraySecond (result = -1)

*/



//--- şimdi dizileri çevirelim

//--- dizileri bir döngü içerisinde i ve j indekslerinin değerleri ile doldur

for(int i=0, j=total-1; i<total; i++,j--)

{

//--- ExtArrayFirst dizisini sağdan sola doldur

//--- ExtArraySecond dizisini soldan sağa doldur

ExtArrayFirst[i]=j;

ExtArraySecond[i]=i;

}

//--- dizileri karşılaştır ve sonucu günlüğe yazdır

ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);

/*

Sonuç:

ExtArrayFirst:

9.00000 8.00000 7.00000 6.00000 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000

ExtArraySecond:

0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000

Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst is larger than ExtArraySecond (result = 1)

*/



//--- şimdi dizileri tek bir yönde dolduralım

//--- dizileri bir döngü içerisinde i indeksinin değerleriyle doldur

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- her iki diziyi de soldan sağa doldur

ExtArrayFirst[i]=i;

ExtArraySecond[i]=i;

}

//--- dizileri karşılaştır ve sonucu günlüğe yazdır

ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);

/*

Sonuç:

ExtArrayFirst:

0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000

ExtArraySecond:

0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000

Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst and ExtArraySecond are equal (result = 0)

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Karşılaştır ve sonucu görüntüle |

//+------------------------------------------------------------------+

void ArrayComparePrint(const double &array1[], const double &array2[])

{

//--- dizilerin başlığını ve içeriğini yazdır

Print("ExtArrayFirst:");

ArrayPrint(array1);

Print("ExtArraySecond:");

ArrayPrint(array2);

//--- dizileri karşılaştır ve karşılaştırma sonucunu yazdır

int res=ArrayCompare(array1,array2);

string res_str=(res>0 ? "ExtArrayFirst is larger than ExtArraySecond" : res<0 ? "ExtArrayFirst is smaller than ExtArraySecond" : "ExtArrayFirst and ExtArraySecond are equal");

PrintFormat("Result ArrayCompare(): %s (result = %d)

",res_str,res);

}

//+------------------------------------------------------------------+