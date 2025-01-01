- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayCompare
Aynı tipteki iki dizinin karşılaştırma sonucuna dönüş yapar. Basit tipli veya karmaşık nesneler içermeyen özel yapılı (dizgiler, dinamik diziler, sınıflar ve karmaşık nesneli diğer yapıları içermeyen) dizilerin karşılaştırılmasında kullanılabilir.
|
int ArrayCompare(
Parametreler
array1[]
[in] Birinci dizi.
array2[]
[in] İkinci dizi.
start1=0
[in] Birinci dizide karşılaştırmanın başlayacağı ilk indis. Ön tanımlı başlangıç indisi - 0.
start2=0
[in] İkinci dizide karşılaştırmanın başlayacağı ilk indis. Ön tanımlı başlangıç indisi - 0.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Karşılaştırılacak elemanların sayısı. Varsayılan olarak iki dizinin de tüm elemanları karşılaştırmaya katılır (count=WHOLE_ARRAY).
Dönüş değeri
- -1, array1[] değeri array2[] değerinden küçükse
- 0, array1[] değeri array2[] değerine eşitse
- 1, array1[] değeri array2[] değerinden büyükse
- -2, karşılaştırılan dizilerin tiplerinin uyumsuzluğu nedeniyle bir hata oluşursa veya start1[], start2[] ya da count değerleri dizinin dışına düşüyorsa.
Not
Eğer bir dizi, diğerinin birebir altkümesi ise ve büyüklük ile count=WHOLE_ARRAY değerleri farklıysa, fonksiyon sıfır değerine dönüş yapmayacaktır (diziler eşit sayılmayacaklardır). Dizilerin büyüklük karşılaştırmalarının sonucu, array1[] değeri array2[] değerinden küçükse '-1', değil ise '1' dönüşü yapılır.
Örnek:
|
//--- global değişkenler