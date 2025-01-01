- StringAdd
StringToUpper
Bir dizginin tüm sembollerini, konuma göre büyük karakterlere çevirir.
|
bool StringToUpper(
Parametreler
string_var
[in][out] Dizgi.
Dönüş değeri
Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata kodunu alabilmek için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Örnek:
|
void OnStart()
Ayrıca Bakınız