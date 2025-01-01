DokümantasyonBölümler
Bir dizginin tüm sembollerini, konuma göre büyük karakterlere çevirir.

bool  StringToUpper(
   string&  string_var      // işlenecek dizgi
   );

Parametreler

string_var

[in][out]  Dizgi.

Dönüş değeri

Başarı durumunda 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata kodunu alabilmek için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Örnek:

void OnStart()
  {
//--- kaynak dizgeyi küçük harflerle tanımla
   string text=" - this string, written in lowercase, must be written in uppercase";
//--- kaynak dizgeyi günlükte görüntüle
   Print("Source line:\n"text);
//--- tüm dizge karakterlerini büyük harfe dönüştür ve sonucu günlükte görüntüle
   if(StringToUpper(text))
      Print("The original string after using the StringToUpper() function:\n"text);
      
  /*
  Sonuç
   Source line:
    - this string, written in lowercasemust be written in uppercase
   The original string after using the StringToUpper() function:
    - THIS STRING, WRITTEN IN LOWERCASEMUST BE WRITTEN IN UPPERCASE
  */
  }

Ayrıca Bakınız

