from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# elde edilen verileri tablo şeklinde görüntülemek için 'pandas' modülünü içe aktar

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # görüntülenecek sütun sayısı

pd.set_option('display.width', 1500) # görüntülenecek maksimum tablo genişliği

# zaman dilimi ile çalışmak için pytz modülünü içe aktar

import pytz



# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# zaman dilimini UTC olarak ayarla

timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")

# yerel zaman dilimi ötelemesinin gerçekleşmesini önlemek için UTC zaman diliminde 'datetime' nesnesi oluştur

utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)

# UTC zaman diliminde 10.01.2019 tarihinden başlayarak 100.000 EURUSD tiki talep et

ticks = mt5.copy_ticks_from("EURUSD", utc_from, 100000, mt5.COPY_TICKS_ALL)

print("Elde edilen tik sayısı:",len(ticks))



# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat

mt5.shutdown()



# her bir tikle ilgili verileri yeni bir satırda göster

print("Elde edilen tikleri 'olduğu gibi' görüntüle")

count = 0

for tick in ticks:

count+=1

print(tick)

if count >= 10:

break



# elde edilen verilerden DataFrame oluştur

ticks_frame = pd.DataFrame(ticks)

# saniye cinsinden zamanı datetime biçimine dönüştür

ticks_frame['time']=pd.to_datetime(ticks_frame['time'], unit='s')



# verileri görüntüle

print("

Tikleri içeren veri çerçevesini görüntüle")

print(ticks_frame.head(10))



Sonuç:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Elde edilen tik sayısı: 100000

Elde edilen tikleri 'olduğu gibi' görüntüle

(1578614400, 1.11051, 1.11069, 0., 0, 1578614400987, 134, 0.)

(1578614402, 1.11049, 1.11067, 0., 0, 1578614402025, 134, 0.)

(1578614404, 1.1105, 1.11066, 0., 0, 1578614404057, 134, 0.)

(1578614404, 1.11049, 1.11067, 0., 0, 1578614404344, 134, 0.)

(1578614412, 1.11052, 1.11064, 0., 0, 1578614412106, 134, 0.)

(1578614418, 1.11039, 1.11051, 0., 0, 1578614418265, 134, 0.)

(1578614418, 1.1104, 1.1105, 0., 0, 1578614418905, 134, 0.)

(1578614419, 1.11039, 1.11051, 0., 0, 1578614419519, 134, 0.)

(1578614456, 1.11037, 1.11065, 0., 0, 1578614456011, 134, 0.)

(1578614456, 1.11039, 1.11051, 0., 0, 1578614456015, 134, 0.)



Tikleri içeren veri çerçevesini görüntüle

time bid ask last volume time_msc flags volume_real

0 2020-01-10 00:00:00 1.11051 1.11069 0.0 0 1578614400987 134 0.0

1 2020-01-10 00:00:02 1.11049 1.11067 0.0 0 1578614402025 134 0.0

2 2020-01-10 00:00:04 1.11050 1.11066 0.0 0 1578614404057 134 0.0

3 2020-01-10 00:00:04 1.11049 1.11067 0.0 0 1578614404344 134 0.0

4 2020-01-10 00:00:12 1.11052 1.11064 0.0 0 1578614412106 134 0.0

5 2020-01-10 00:00:18 1.11039 1.11051 0.0 0 1578614418265 134 0.0

6 2020-01-10 00:00:18 1.11040 1.11050 0.0 0 1578614418905 134 0.0

7 2020-01-10 00:00:19 1.11039 1.11051 0.0 0 1578614419519 134 0.0

8 2020-01-10 00:00:56 1.11037 1.11065 0.0 0 1578614456011 134 0.0

9 2020-01-10 00:00:56 1.11039 1.11051 0.0 0 1578614456015 134 0.0