- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
copy_ticks_from
MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarihten itibaren olan tikleri elde eder.
|
copy_ticks_from(
Parametreler
symbol
[in] Finansal enstrüman adı, örneğin, "EURUSD". Gerekli adsız parametre.
from
[in] Tiklerin talep edilmesinin başlanacağı tarih. 'datetime' nesnesi tarafından veya 1970.01.01'den beri geçen saniye sayısı olarak ayarlanır. Gerekli adsız parametre.
count
[in] Elde edilecek tik sayısı. Gerekli adsız parametre.
flags
[in] Talep edilen tiklerin tipini tanımlayan bayrak. COPY_TICKS_INFO – Alış ve/veya Satış fiyatı değişimleri sonucu oluşan tikler, COPY_TICKS_TRADE – Son ve/veya Hacim değişimleri sonucu oluşan tikler, COPY_TICKS_ALL – tüm tikler. Bayrak değerleri COPY_TICKS sayımında açıklanmıştır. Gerekli adsız parametre.
Geri dönüş değeri
Tikler time, bid, ask, last ve flags adlı sütunlara sahip numpy dizisi halinde geri döndürülür. 'flags' değeri, TICK_FLAG sayımındaki bayrakların bir kombinasyonu olabilir. Bir hata durumunda None geri döndürülür. Hata ile ilgili bilgiler last_error() kullanılarak elde edilebilir.
Not
Daha fazla bilgi için CopyTicks fonksiyonuna bakın.
Python, 'datetime' nesnesini oluştururken yerel zaman dilimini kullanır, MetaTrader 5 ise tik ve bar açılış zamanını UTC zaman diliminde (öteleme olmadan) depolar. Bu nedenle; 'datetime', zamanı kullanan fonksiyonları yürütmek için UTC zamanında oluşturulmalıdır. MetaTrader 5 terminalinden alınan veriler UTC zamanına sahiptir.
COPY_TICKS; copy_ticks_from() ve copy_ticks_range() fonksiyonları kullanılarak talep edilebilecek tiklerin tiplerini tanımlar.
|
ID
|
Açıklama
|
COPY_TICKS_ALL
|
tüm tikler
|
COPY_TICKS_INFO
|
Alış ve/veya Satış fiyatı değişimleri sonucu oluşan tikler
|
COPY_TICKS_TRADE
|
Son ve/veya Hacim değişimleri sonucu oluşan tikler
TICK_FLAG, tikler için olası bayrakları tanımlar. Bu bayraklar, copy_ticks_from() ve copy_ticks_range() fonksiyonları tarafından elde edilen tikleri tanımlamak için kullanılır.
|
ID
|
Açıklama
|
TICK_FLAG_BID
|
Alış (Bid) fiyatı değişti
|
TICK_FLAG_ASK
|
Satış (Ask) fiyatı değişti
|
TICK_FLAG_LAST
|
Son fiyat değişti
|
TICK_FLAG_VOLUME
|
Hacim değişti
|
TICK_FLAG_BUY
|
son Alış (Buy) fiyatı değişti
|
TICK_FLAG_SELL
|
son Satış (Sell) fiyatı değişti
Örnek:
|
from datetime import datetime
Ayrıca bakınız
CopyRates, copy_rates_from_pos, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range