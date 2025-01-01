DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıAlım-Satım SinyalleriSignalInfoGetDouble 

SignalInfoGetDouble

Sinyal kopyalama ayarlarının double tipli özelliğine dönüş yapar.

double  SignalInfoGetDouble(
   ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE     property_id,     // özellik tanımlayıcı
   );

Parametreler

property_id

[in]  Sinyal kopyalama ayarları özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değişken, ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE sayımının değerlerinden birini alabilir.

Dönüş Değeri

Sinyal kopyalama ayarlarının double tipli bir özelliği.