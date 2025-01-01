MQL5 ReferansıAlım-Satım SinyalleriSignalInfoGetDouble
SignalInfoGetDouble
Sinyal kopyalama ayarlarının double tipli özelliğine dönüş yapar.
double SignalInfoGetDouble(
Parametreler
property_id
[in] Sinyal kopyalama ayarları özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değişken, ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE sayımının değerlerinden birini alabilir.
Dönüş Değeri
Sinyal kopyalama ayarlarının double tipli bir özelliği.