Symbol
Mevcut çizelgenin sembol ismine dönüş yapar.
string Symbol();
Dönüş değeri
Mevcut çizelgenin sembol ismini muhafaza eden _Symbol sistem değişkeninin değerine dönüş yapar.
Dönüş değeri
Uzman Danışmanlar, göstergeler ve komut dosyalarından farklı olarak, hizmetler belirli bir grafiğe bağlı değildir. Bu nedenle, Symbol() bir hizmet için boş bir dizgi ("") geri döndürür.
Örnek:
//+------------------------------------------------------------------+