Symbol

Mevcut çizelgenin sembol ismine dönüş yapar.

string  Symbol();

Dönüş değeri

Mevcut çizelgenin sembol ismini muhafaza eden _Symbol sistem değişkeninin değerine dönüş yapar.

Uzman Danışmanlar, göstergeler ve komut dosyalarından farklı olarak, hizmetler belirli bir grafiğe bağlı değildir. Bu nedenle, Symbol() bir hizmet için boş bir dizgi ("") geri döndürür.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- mevcut grafik sembolünün adını al
   string name = Symbol();
   
//--- elde edilen veriyi günlüğe gönder
   PrintFormat("Current chart symbol name: '%s'"name);
   /*
  sonuç
   Current chart symbol name: 'EURUSD'
   */
  }