//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- mevcut grafik sembolünün adını al

string name = Symbol();



//--- elde edilen veriyi günlüğe gönder

PrintFormat("Current chart symbol name: '%s'", name);

/*

sonuç

Current chart symbol name: 'EURUSD'

*/

}