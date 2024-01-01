DokümantasyonBölümler
SendNotification

Bildirimler sekmesinde MetaQuotes ID'si belirtilen mobil terminallerine anlık bildirimler yolar.

bool  SendNotification(
   string  text          // Bildirim metni
   );

Parametreler

text

[in]   Bildirimin metni. Mesaj uzunluğu 255 karakteri geçmemeli.

Dönüş değeri

Bildirim terminalden başarıyla gönderilmişse 'true'; başarısızlık durumunda ise 'false' değerine dönüş yapar. Başarısız olan bir anlık bildirim sonrasında kontrol yapılırken, GetLastError () fonksiyonu şu hatalardan birini dönebilir:

  • 4515 – ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,
  • 4516 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,
  • 4517 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,
  • 4518 – ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.

Not

SendNotification() fonksiyonu için katı kullanım kısıtlamaları getirilmiştir: saniyede iki çağrıdan fazlası ve dakikada 10 çağrıdan fazlası gerçekleştirilemez. Kulanım frekansının görüntülenmesi dinamiktir. Kısıtlamaların çiğnenmesi durumunda fonksiyon devre dışı bırakılacaktır.

SendNotification() fonksiyonu Strateji Sınayıcıda çalışmaz.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             SendNotification.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   MESSAGE   "Test Message"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- terminalde bildirim gönderme iznini kontrol et
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send notifications");
      return;
     }
//--- bildirim gönder
   ResetLastError();
   if(!SendNotification(MESSAGE))
      Print("SendNotification() failed. Error ",GetLastError());
  }