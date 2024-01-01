- SocketCreate
Bildirimler sekmesinde MetaQuotes ID'si belirtilen mobil terminallerine anlık bildirimler yolar.
|
bool SendNotification(
Parametreler
text
[in] Bildirimin metni. Mesaj uzunluğu 255 karakteri geçmemeli.
Dönüş değeri
Bildirim terminalden başarıyla gönderilmişse 'true'; başarısızlık durumunda ise 'false' değerine dönüş yapar. Başarısız olan bir anlık bildirim sonrasında kontrol yapılırken, GetLastError () fonksiyonu şu hatalardan birini dönebilir:
- 4515 – ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,
- 4516 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,
- 4517 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,
- 4518 – ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.
Not
SendNotification() fonksiyonu için katı kullanım kısıtlamaları getirilmiştir: saniyede iki çağrıdan fazlası ve dakikada 10 çağrıdan fazlası gerçekleştirilemez. Kulanım frekansının görüntülenmesi dinamiktir. Kısıtlamaların çiğnenmesi durumunda fonksiyon devre dışı bırakılacaktır.
SendNotification() fonksiyonu Strateji Sınayıcıda çalışmaz.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+