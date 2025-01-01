DokümantasyonBölümler
CharArrayToString 

CharArrayToString

Uchar tipli bir dizinin bir kısmını, bir dizgiye kopyalar.

string  CharArrayToString(
   uchar  array[],              // dizi
   int    start=0,              // dizideki başlangıç konumu
   int    count=-1              // sembollerin sayısı
   uint    codepage=CP_ACP      // kod sayfası
   );

Parametreler

array[]

[in]  uchar tipi dizi.

start=0

[in]  Kopyalamanın başlayacağı pozisyon. ön tanımlı olarak 0 kullanılır.

count=-1

[in]  Kopyalanacak dizi elemanlarının sayısı. Sonuç dizgisinin uzunluğunu tanımlar. Varsayılan değer, -1'dir, dizinin sonuna kadar veya terminal 0'a kadar anlamına gelir.

codepage=CP_ACP

[in]  Kod sayfasının değeri. Uygun sabitleri sağlayan, en çok kullanılan kod sayfaları için.

Dönüş değeri

Dizgi.

 

Example:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- create an array with symbol codes
   uchar array[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                   116101115116,  32111102,  32116104,
                   101,  32,  67104,  97114,  65114114,  97,
                   121,  84111,  83116114105110103,  40,
                    41,  32102117110,  99116105111110
                  };
//--- print an array of codes converted into a string in the journal
   Print(CharArrayToString(array));
 
//--- create an array with symbol codes and terminal zero
   uchar array_z[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                     116101115116,   0,  32111102,  32116,
                     104101,  32,  67104,  97114,  65114114,
                      97121,  84111,  83116114105110103,
                      40,  41,  32102117110,  99116105111110
                    };
//--- print the second array of codes with terminal zero in the journal
   PrintFormat("%s ..."CharArrayToString(array_z));
 
   /*
   result:
   This is a test of the CharArrayToString() function
   This is a test ...
   */
  }

Ayrıca Bakınız

StringToCharArray, ShortArrayToString, Kod Sayfasının Kullanımı

 