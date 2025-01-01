CharArrayToString

Uchar tipli bir dizinin bir kısmını, bir dizgiye kopyalar.

string CharArrayToString(

uchar array[],

int start=0,

int count=-1

uint codepage=CP_ACP

);

Parametreler

array[]

[in] uchar tipi dizi.

start=0

[in] Kopyalamanın başlayacağı pozisyon. ön tanımlı olarak 0 kullanılır.

count=-1

[in] Kopyalanacak dizi elemanlarının sayısı. Sonuç dizgisinin uzunluğunu tanımlar. Varsayılan değer, -1'dir, dizinin sonuna kadar veya terminal 0'a kadar anlamına gelir.

codepage=CP_ACP

[in] Kod sayfasının değeri. Uygun sabitleri sağlayan, en çok kullanılan kod sayfaları için.

Dönüş değeri

Dizgi.

Example:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- create an array with symbol codes

uchar array[]= { 84, 104, 105, 115, 32, 105, 115, 32, 97, 32,

116, 101, 115, 116, 32, 111, 102, 32, 116, 104,

101, 32, 67, 104, 97, 114, 65, 114, 114, 97,

121, 84, 111, 83, 116, 114, 105, 110, 103, 40,

41, 32, 102, 117, 110, 99, 116, 105, 111, 110

};

//--- print an array of codes converted into a string in the journal

Print(CharArrayToString(array));



//--- create an array with symbol codes and terminal zero

uchar array_z[]= { 84, 104, 105, 115, 32, 105, 115, 32, 97, 32,

116, 101, 115, 116, 0, 32, 111, 102, 32, 116,

104, 101, 32, 67, 104, 97, 114, 65, 114, 114,

97, 121, 84, 111, 83, 116, 114, 105, 110, 103,

40, 41, 32, 102, 117, 110, 99, 116, 105, 111, 110

};

//--- print the second array of codes with terminal zero in the journal

PrintFormat("%s ...", CharArrayToString(array_z));



/*

result:

This is a test of the CharArrayToString() function

This is a test ...

*/

}

Ayrıca Bakınız

StringToCharArray, ShortArrayToString, Kod Sayfasının Kullanımı