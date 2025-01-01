- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
CharArrayToString
Uchar tipli bir dizinin bir kısmını, bir dizgiye kopyalar.
string CharArrayToString(
Parametreler
array[]
[in] uchar tipi dizi.
start=0
[in] Kopyalamanın başlayacağı pozisyon. ön tanımlı olarak 0 kullanılır.
count=-1
[in] Kopyalanacak dizi elemanlarının sayısı. Sonuç dizgisinin uzunluğunu tanımlar. Varsayılan değer, -1'dir, dizinin sonuna kadar veya terminal 0'a kadar anlamına gelir.
codepage=CP_ACP
[in] Kod sayfasının değeri. Uygun sabitleri sağlayan, en çok kullanılan kod sayfaları için.
Dönüş değeri
Dizgi.
Example:
//+------------------------------------------------------------------+
