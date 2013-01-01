FileIsExist

Bir dosyanın var olup olmadığını kontrol eder.

bool FileIsExist(

const string file_name,

int common_flag=0

);

Parametreler

file_name

[in] Kontrolü yapılacak dosyanın ismi

common_flag=0

[in] Dosyanın konumunu belirleyen bayrak. common_flag = FILE_COMMON ise dosya, tüm kullanıcılar için paylaşılan bir klasöre \Terminal\Common\Files, aksi durumda bir yerel klasöre yerleştirilmiştir.

Dönüş değeri

Dosya mevcut ise 'true' değerine dönüş yapar.

Not

Kontrol edilen dosyanın bir alt-dizin olması mümkündür. Bu durumda FileIsExist() fonksiyonu false dönüşü yapacaktır ve 5018 kodlu hata, _LastError değişkenine kaydedilecektir - "Bu bir dizin, dosya değil" (FileFindFirst fonksiyonunun kullanımına bakınız).

Dosya işlemleri, MQL5 dili içerisinde güvenlik amacıyla sıkı şekilde kontrol edilmektedir. İşlemleri, MQL5 araçları ile yürütülen dosyalar, dosya güvenlik-ortamı (sandbox) dışında yer alamaz.

common_flag = FILE_COMMON ise, fonksiyon, dosyayı tüm terminallerin ortak klasöründe arayacaktır \Terminal\Common\Files, aksi durumda ise yerel bir klasörde arama yapacaktır (MQL5\Files veya sınama durumunda MQL5\Tester\Files).

Örnek:

//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- eski dosya için tarih

input datetime InpFilesDate=D'2013.01.01 00:00';

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name; // isimleri depolamak için bir değişken

string filter="*.txt"; // dosyaları aramak için filtre

datetime create_date; // dosya oluşturulma zamanı

string files[]; // dosya isimlerinin listesi

int def_size=25; // varsayılan dizi büyüklüğü

int size=0; // dosyaların sayısı

//--- dizi için bellek tahsis et

ArrayResize(files,def_size);

//--- yerel klasörün kök dizinindeki arama işleyicisini al

long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name);

//--- FileFindFirst() uygulaması başarılı mı kontrol et

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- dosyaları döngüde ara

do

{

files[size]=file_name;

//--- dizi büyüklüğünü artır

size++;

if(size==def_size)

{

def_size+=25;

ArrayResize(files,def_size);

}

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- dosya oluşturulma zamanını al

create_date=(datetime)FileGetInteger(file_name,FILE_CREATE_DATE,false);

//--- dosya eski mi kontrol et

if(create_date<InpFilesDate)

{

PrintFormat("%s dosyası silinmiş!",file_name);

//--- eski dosyayı sil

FileDelete(file_name);

}

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- arama işleyicisini kapa

FileFindClose(search_handle);

}

else

{

Print("Dosyalar bulunamadı!");

return;

}

//--- kalan dosyaları kontrol et

PrintFormat("Sonuçlar:");

for(int i=0;i<size;i++)

{

if(FileIsExist(files[i]))

PrintFormat("%s dosyası mevcut!",files[i]);

else

PrintFormat("%s dosyası silinmiş!",files[i]);

}

}

Ayrıca Bakınız

FileFindFirst