- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileIsExist
Bir dosyanın var olup olmadığını kontrol eder.
bool FileIsExist(
Parametreler
file_name
[in] Kontrolü yapılacak dosyanın ismi
common_flag=0
[in] Dosyanın konumunu belirleyen bayrak. common_flag = FILE_COMMON ise dosya, tüm kullanıcılar için paylaşılan bir klasöre \Terminal\Common\Files, aksi durumda bir yerel klasöre yerleştirilmiştir.
Dönüş değeri
Dosya mevcut ise 'true' değerine dönüş yapar.
Not
Kontrol edilen dosyanın bir alt-dizin olması mümkündür. Bu durumda FileIsExist() fonksiyonu false dönüşü yapacaktır ve 5018 kodlu hata, _LastError değişkenine kaydedilecektir - "Bu bir dizin, dosya değil" (FileFindFirst fonksiyonunun kullanımına bakınız).
Dosya işlemleri, MQL5 dili içerisinde güvenlik amacıyla sıkı şekilde kontrol edilmektedir. İşlemleri, MQL5 araçları ile yürütülen dosyalar, dosya güvenlik-ortamı (sandbox) dışında yer alamaz.
common_flag = FILE_COMMON ise, fonksiyon, dosyayı tüm terminallerin ortak klasöründe arayacaktır \Terminal\Common\Files, aksi durumda ise yerel bir klasörde arama yapacaktır (MQL5\Files veya sınama durumunda MQL5\Tester\Files).
Örnek:
//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster
