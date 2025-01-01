ChartGetInteger

Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özellik değerine dönüş yapar. Çizelge özelliği datetime, int veya bool tiplerinden biri olmalıdır. Fonksiyon çağrıları için iki tür bulunmaktadır.

1. Doğrudan özellik değerine dönüş yapar.

long ChartGetInteger(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int sub_window=0

);

2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar. Başarı durumunda özellik değeri, referansla geçirilen bir hedef değişkeni long_var içine yerleştirilir.

bool ChartGetInteger(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int sub_window,

long& long_var

);

Parametreler

chart_id

[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

prop_id

[in] Çizelge özelliğinin tanımlayıcısı. Bu değer, ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.

sub_window

[in] Çizelge alt penceresinin indisi. İlk durumda varsayılan değer 0'dır (ana çizelge penceresi). Çoğu özellik alt pencere numarasını gerektirmez.

long_var

[out] İstenen özellik için long tipli hedef değişken.

Dönüş değeri

long tipli değer.

İkinci durumda, eğer özellik mevcutsa ve long_var değişkenine yerleştirilmişse 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata ile ilgili daha fazla bilgi için, GetLastError()fonksiyonunun çağrılması gerekmektedir.

Not

İşlev eşzamanlıdır, başka bir deyişle, aramadan önce grafik sırasına eklenen tüm komutların yürütülmesini bekler.

Örnek: