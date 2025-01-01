Çizelge İşlemleri

Grafik özelliklerinin ayarlanması için fonksiyonlar (ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString) eşzamansızdır ve bir tabloya güncelleme komutları göndermek için kullanılır. Bu işlevler başarıyla yürütüldüğünde, komut grafik olaylarının ortak sırasına eklenir. Grafik özellik değişiklikleri, bu grafikteki olayların sırası ile birlikte uygulanır.

Bu nedenle, eşzamanlı olmayan işlevleri çağırdıktan sonra çizelgenin hemen güncellenmesini beklemeyin. Grafik görünümünü ve özelliklerini zorla güncelleştirmek için ChartRedraw() işlevini kullanın.