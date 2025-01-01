DokümantasyonBölümler
Grafik özelliklerinin ayarlanması için fonksiyonlar (ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString) eşzamansızdır ve bir tabloya güncelleme komutları göndermek için kullanılır. Bu işlevler başarıyla yürütüldüğünde, komut grafik olaylarının ortak sırasına eklenir. Grafik özellik değişiklikleri, bu grafikteki olayların sırası ile birlikte uygulanır.

Bu nedenle, eşzamanlı olmayan işlevleri çağırdıktan sonra çizelgenin hemen güncellenmesini beklemeyin. Grafik görünümünü ve özelliklerini zorla güncelleştirmek için ChartRedraw() işlevini kullanın.

Fonksiyon

Eylem

ChartApplyTemplate

Belirlenmiş bir dosyadan, belirlenmiş bir şablonu çizelgeye uygular

ChartSaveTemplate

Çizelgenin mevcut ayarlarını belirlenmiş bir isimle bir şablona kaydeder

ChartWindowFind

Göstergelerin çizildiği alt pencerelerin sayısına dönüş yapar

ChartTimePriceToXY

Çizelge koordinatlarını zaman/fiyat ifadesinden, X ve Y koordinatlarına dönüştürür

ChartXYToTimePrice

Bir çizelgedeki X ve Y koordinatlarını, zaman ve fiyat değerlerine dönüştürür

ChartOpen

Belirlenmiş sembol ve periyot ile yeni bir çizelge açar

ChartClose

Belirlenen çizelgeyi kapatır

ChartFirst

Müşteri terminalindeki ilk çizelgenin kimliğine dönüş yapar

ChartNext

Belirlenmiş çizelgenin sonrasındaki, çizelgenin kimliğine dönüş yapar

ChartSymbol

Belirlenen çizelgenin sembol ismine dönüş yapar

ChartPeriod

Belirlenen çizelgenin periyot değerine dönüş yapar

ChartRedraw

Belirlenen çizelgeyi yeniden çizim için zorlar

ChartSetDouble

Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özelliği için double değer ayarlar

ChartSetInteger

Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özelliği için tamsayı (datetime, int, color, bool or char) değer ayarlar

ChartSetString

Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özelliği için string tipli değer ayarlar

ChartGetDouble

Belirlenen çizelgenin double tipli özelliğine dönüş yapar

ChartGetInteger

Belirlenen çizelgenin tamsayı değerli özelliğine dönüş yapar

ChartGetString

Belirlenen çizelgenin string tipli özelliğine dönüş yapar

ChartNavigate

Belirlenen çizelge üzerinde, belirlenen konuma göre, belirlenen değerde kaydırma gerçekleştirir

ChartID

Mevcut çizelgenin kimliğine dönüş yapar

ChartIndicatorAdd

Belirlenen tanıtıcı değer ile bir göstergeyi, belirlenen bir çizelge penceresine ekler

ChartIndicatorDelete

Belirlenen bir çizelge penceresinden belirlenen isimde bir göstergeyi kaldırır

ChartIndicatorGet

Belirlenen çizelge içinde, belirlenen kısa isimli göstergenin tanıtıcı değerine dönüş yapar

ChartIndicatorName

Belirlenen çizelge üzerindeki gösterge listesindeki numarayı kullanarak göstergenin kısa ismine dönüş yapar

ChartIndicatorsTotal

Belirlenen çizelge penceresine uygulanmış tüm göstergelerin sayısına dönüş yapar

ChartWindowOnDropped

Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge alt penceresinin indisine dönüş yapar

ChartPriceOnDropped

Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının fiyat koordinatına dönüş yapar

ChartTimeOnDropped

Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının zaman koordinatına dönüş yapar

ChartXOnDropped

Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının X koordinatına dönüş yapar

ChartYOnDropped

Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının Y koordinatına dönüş yapar

ChartSetSymbolPeriod

Belirlenen nesnenin sembol değerini ve periyodunu değiştirir

ChartScreenShot

Çizelgenin mevcut durumunun GIF, PNG veya BMP formatında ekran görüntüsünü alır