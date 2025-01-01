- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
Çizelge İşlemleri
Grafik özelliklerinin ayarlanması için fonksiyonlar (ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString) eşzamansızdır ve bir tabloya güncelleme komutları göndermek için kullanılır. Bu işlevler başarıyla yürütüldüğünde, komut grafik olaylarının ortak sırasına eklenir. Grafik özellik değişiklikleri, bu grafikteki olayların sırası ile birlikte uygulanır.
Bu nedenle, eşzamanlı olmayan işlevleri çağırdıktan sonra çizelgenin hemen güncellenmesini beklemeyin. Grafik görünümünü ve özelliklerini zorla güncelleştirmek için ChartRedraw() işlevini kullanın.
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Belirlenmiş bir dosyadan, belirlenmiş bir şablonu çizelgeye uygular
|
Çizelgenin mevcut ayarlarını belirlenmiş bir isimle bir şablona kaydeder
|
Göstergelerin çizildiği alt pencerelerin sayısına dönüş yapar
|
Çizelge koordinatlarını zaman/fiyat ifadesinden, X ve Y koordinatlarına dönüştürür
|
Bir çizelgedeki X ve Y koordinatlarını, zaman ve fiyat değerlerine dönüştürür
|
Belirlenmiş sembol ve periyot ile yeni bir çizelge açar
|
Belirlenen çizelgeyi kapatır
|
Müşteri terminalindeki ilk çizelgenin kimliğine dönüş yapar
|
Belirlenmiş çizelgenin sonrasındaki, çizelgenin kimliğine dönüş yapar
|
Belirlenen çizelgenin sembol ismine dönüş yapar
|
Belirlenen çizelgenin periyot değerine dönüş yapar
|
Belirlenen çizelgeyi yeniden çizim için zorlar
|
Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özelliği için double değer ayarlar
|
Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özelliği için tamsayı (datetime, int, color, bool or char) değer ayarlar
|
Belirlenen çizelgenin karşılık gelen özelliği için string tipli değer ayarlar
|
Belirlenen çizelgenin double tipli özelliğine dönüş yapar
|
Belirlenen çizelgenin tamsayı değerli özelliğine dönüş yapar
|
Belirlenen çizelgenin string tipli özelliğine dönüş yapar
|
Belirlenen çizelge üzerinde, belirlenen konuma göre, belirlenen değerde kaydırma gerçekleştirir
|
Mevcut çizelgenin kimliğine dönüş yapar
|
Belirlenen tanıtıcı değer ile bir göstergeyi, belirlenen bir çizelge penceresine ekler
|
Belirlenen bir çizelge penceresinden belirlenen isimde bir göstergeyi kaldırır
|
Belirlenen çizelge içinde, belirlenen kısa isimli göstergenin tanıtıcı değerine dönüş yapar
|
Belirlenen çizelge üzerindeki gösterge listesindeki numarayı kullanarak göstergenin kısa ismine dönüş yapar
|
Belirlenen çizelge penceresine uygulanmış tüm göstergelerin sayısına dönüş yapar
|
Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge alt penceresinin indisine dönüş yapar
|
Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının fiyat koordinatına dönüş yapar
|
Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının zaman koordinatına dönüş yapar
|
Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının X koordinatına dönüş yapar
|
Uzman Danışmanın veya betiğin iliştirildiği çizelge noktasının Y koordinatına dönüş yapar
|
Belirlenen nesnenin sembol değerini ve periyodunu değiştirir
|
Çizelgenin mevcut durumunun GIF, PNG veya BMP formatında ekran görüntüsünü alır