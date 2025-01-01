DokümantasyonBölümler
Belirtilen isimdeki bir global değişkenin varlığını kontrol eder

bool  GlobalVariableCheck(
   string  name      // Global değişkenin ismi
   );

Parametreler

name

[in]  Global değişkenin ismi.

Dönüş değeri

Söz konusu global değişken mevcutsa "true", deilse "false" değerine dönüş yapar.

Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler.

Ayrıca Bakınız

GlobalVariableTime()