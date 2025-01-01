MQL5 ReferansıTerminalin Global DeğişkenleriGlobalVariableCheck
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal

Belirtilen isimdeki bir global değişkenin varlığını kontrol eder
bool GlobalVariableCheck(
Parametreler
name
[in] Global değişkenin ismi.
Dönüş değeri
Söz konusu global değişken mevcutsa "true", deilse "false" değerine dönüş yapar.
Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler.
