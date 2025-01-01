DokümantasyonBölümler
SeriesInfoInteger 

SeriesInfoInteger

Tarihsel verinin durumu ile ilgili veriye dönüş yapar. Fonksiyon çağrıları için 2 versiyon bulunmaktadır.

Doğrudan özellik değerine dönüş yapar.

long  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // sembol ismi
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // periyot
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // özellik tanımlayıcısı
   );

Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar.

bool  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // sembol ismi
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // periyot
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // özellik tanımlayıcısı
   long&                      long_var         // özelliğin alınması için hedef değişken
   );

Parametreler

symbol_name

[in]  Sembol ismi.

timeframe

[in]  Periyot.

prop_id

[in]  İstenen özelliğin tanımlayıcısı, ENUM_SERIES_INFO_INTEGER sayımının değerlerinden biri.

long_var

[out]  İstenen özellik değerinin yerleştirileceği değişken.

Dönüş değeri

İlk versiyonda long tipli bir değere dönüş yapar.

İkinci durumda, eğer belirtilen özellik mevcutsa ve bunun değeri long_var değişkenine girilmişse 'true' dönüşü, aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata ile ilgili daha detaylı bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Örnek:

void OnStart()
  {
//---
   Print("Mevcut sembol ve periyot için mevcut çubukların sayısı = ",
         SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_BARS_COUNT));
 
   Print("Mevcut sembol ve periyot için geçmişteki ilk tarih = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE));
 
   Print("Mevcut sembol ve periyot için sunucudaki ilk tarih = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SERVER_FIRSTDATE));
 
   Print("Sembol verisi senkronize edilmiş = ",
         (bool)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SYNCHRONIZED));
  }