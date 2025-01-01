- Dizilerde, Tamponlarda ve Zaman Serilerinde İndisleme Yönü
- Veri Erişiminin Düzenlenmesi
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
SeriesInfoInteger
Tarihsel verinin durumu ile ilgili veriye dönüş yapar. Fonksiyon çağrıları için 2 versiyon bulunmaktadır.
Doğrudan özellik değerine dönüş yapar.
|
long SeriesInfoInteger(
Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar.
|
bool SeriesInfoInteger(
Parametreler
symbol_name
[in] Sembol ismi.
timeframe
[in] Periyot.
prop_id
[in] İstenen özelliğin tanımlayıcısı, ENUM_SERIES_INFO_INTEGER sayımının değerlerinden biri.
long_var
[out] İstenen özellik değerinin yerleştirileceği değişken.
Dönüş değeri
İlk versiyonda long tipli bir değere dönüş yapar.
İkinci durumda, eğer belirtilen özellik mevcutsa ve bunun değeri long_var değişkenine girilmişse 'true' dönüşü, aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata ile ilgili daha detaylı bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Örnek:
|
void OnStart()