EnumToString
Herhangi bir tipteki bir sayım değerini, metin biçimine dönüştürür.
|
string EnumToString(
Parametreler
value
[in] Herhangi bir tipteki sayım değeri.
Dönüş değeri
Sayımın metin ifadesini içeren bir dizgi. Hata mesajını almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Not
Bu fonksiyon, _LastError değişkeni içinde şu hata değerlerini ayarlayabilir:
- ERR_INTERNAL_ERROR – çalışma ortamı hatası
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – işlemi tamamlamak için yeterli bellek yok
- ERR_INVALID_PARAMETER – bu sayım değeri ismine izin verilmiyor
Örnek:
|
enum interval // isimli sabitlerin sayımı
