ArrayBsearch Dizinin birinci boyutundaki birinci elemanın indis değerine dönüş yapar

ArrayCopy Bir diziyi başka bir diziye kopyalar

ArrayCompare Basit tipli veya karmaşık nesneler içermeyen özel yapıların karşılaştırma sonucunu verir

ArrayFree Tüm dinamik dizilerin tamponunu (arabelleğini) boşaltır ve sıfır boyutunun eleman sayısını 0 yapar

ArrayGetAsSeries Dizinin indisleme yönünü kontrol eder

ArrayInitialize Nümerik dizinin tüm elemanlarını belirtilen değerle doldurur

ArrayFill Diziyi belirtilen değerle doldurur

ArrayIsSeries Dizinin bir zaman serisi olup olmadığını kontrol eder

ArrayIsDynamic Dizinin dinamik olup olmadığını kontrol eder

ArrayMaximum En büyük değerli elemanı arar

ArrayMinimum En küçük değerli elemanı arar

ArrayPrint Basit tipli bir diziyi veya bir yapıyı günlüğe yazar

ArrayRange Dizinin belli bir boyutundaki eleman sayısına dönüş yapar

ArrayResize Dizinin ilk boyutunun büyüklüğünü yeniden ayarlar

ArrayInsert Belirtilen eleman sayısını belirli bir indeksten başlayarak bir kaynak diziden bir alıcı diziye ekler

ArrayRemove Belirtilen eleman sayısını, belirtilen indeksten başlayarak diziden kaldırır

ArrayReverse Dizideki belirtilen eleman sayısını, belirtilen indeksten başlayarak tersine çevirir

ArraySetAsSeries Dizinin indisleme yönünü ayarlar

ArraySize Dizideki eleman sayısına dönüş yapar

ArraySort Nümerik dizileri ilk boyuta göre sıralar

ArraySwap Aynı türdeki iki dinamik dizinin içeriğini değiştirir

ArrayToFP16 float veya double türündeki bir diziyi istenilen formatta ushort türünde bir diziye kopyalar

ArrayToFP8 float veya double türündeki bir diziyi istenilen formatta uchar türünde bir diziye kopyalar

ArrayFromFP16 ushort türündeki bir diziyi istenilen formatta float veya double türünde bir diziye kopyalar