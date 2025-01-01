- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
Dizilerle Çalışmak için Kullanılan Fonksiyonlar Grubu
Diziler en fazla 4 boyutlu olabilir. Her boyut, 0 değerinden boyut_sayısı-1 değerine kadar indislenir. Tek boyutlu ve 50 elemanlı bir diziyi örnek alırsak, ilk eleman dizi[0], son eleman ise dizi[49] şeklinde elde edilecektir.
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Dizinin birinci boyutundaki birinci elemanın indis değerine dönüş yapar
|
Bir diziyi başka bir diziye kopyalar
|
Basit tipli veya karmaşık nesneler içermeyen özel yapıların karşılaştırma sonucunu verir
|
Tüm dinamik dizilerin tamponunu (arabelleğini) boşaltır ve sıfır boyutunun eleman sayısını 0 yapar
|
Dizinin indisleme yönünü kontrol eder
|
Nümerik dizinin tüm elemanlarını belirtilen değerle doldurur
|
Diziyi belirtilen değerle doldurur
|
Dizinin bir zaman serisi olup olmadığını kontrol eder
|
Dizinin dinamik olup olmadığını kontrol eder
|
En büyük değerli elemanı arar
|
En küçük değerli elemanı arar
|
Basit tipli bir diziyi veya bir yapıyı günlüğe yazar
|
Dizinin belli bir boyutundaki eleman sayısına dönüş yapar
|
Dizinin ilk boyutunun büyüklüğünü yeniden ayarlar
|
Belirtilen eleman sayısını belirli bir indeksten başlayarak bir kaynak diziden bir alıcı diziye ekler
|
Belirtilen eleman sayısını, belirtilen indeksten başlayarak diziden kaldırır
|
Dizideki belirtilen eleman sayısını, belirtilen indeksten başlayarak tersine çevirir
|
Dizinin indisleme yönünü ayarlar
|
Dizideki eleman sayısına dönüş yapar
|
Nümerik dizileri ilk boyuta göre sıralar
|
Aynı türdeki iki dinamik dizinin içeriğini değiştirir
|
float veya double türündeki bir diziyi istenilen formatta ushort türünde bir diziye kopyalar
|
float veya double türündeki bir diziyi istenilen formatta uchar türünde bir diziye kopyalar
|
ushort türündeki bir diziyi istenilen formatta float veya double türünde bir diziye kopyalar
|
uchar türündeki bir diziyi istenilen formatta float veya double türünde bir diziye kopyalar