Dizilerle Çalışmak için Kullanılan Fonksiyonlar Grubu

Diziler en fazla 4 boyutlu olabilir. Her boyut, 0 değerinden boyut_sayısı-1 değerine kadar indislenir. Tek boyutlu ve 50 elemanlı bir diziyi örnek alırsak, ilk eleman dizi[0], son eleman ise dizi[49] şeklinde elde edilecektir.

Fonksiyon

Eylem

ArrayBsearch

Dizinin birinci boyutundaki birinci elemanın indis değerine dönüş yapar

ArrayCopy

Bir diziyi başka bir diziye kopyalar

ArrayCompare

Basit tipli veya karmaşık nesneler içermeyen özel yapıların karşılaştırma sonucunu verir

ArrayFree

Tüm dinamik dizilerin tamponunu (arabelleğini) boşaltır ve sıfır boyutunun eleman sayısını 0 yapar

ArrayGetAsSeries

Dizinin indisleme yönünü kontrol eder

ArrayInitialize

Nümerik dizinin tüm elemanlarını belirtilen değerle doldurur

ArrayFill

Diziyi belirtilen değerle doldurur

ArrayIsSeries

Dizinin bir zaman serisi olup olmadığını kontrol eder

ArrayIsDynamic

Dizinin dinamik olup olmadığını kontrol eder

ArrayMaximum

En büyük değerli elemanı arar

ArrayMinimum

En küçük değerli elemanı arar

ArrayPrint

Basit tipli bir diziyi veya bir yapıyı günlüğe yazar

ArrayRange

Dizinin belli bir boyutundaki eleman sayısına dönüş yapar

ArrayResize

Dizinin ilk boyutunun büyüklüğünü yeniden ayarlar

ArrayInsert

Belirtilen eleman sayısını belirli bir indeksten başlayarak bir kaynak diziden bir alıcı diziye ekler

ArrayRemove

Belirtilen eleman sayısını, belirtilen indeksten başlayarak diziden kaldırır

ArrayReverse

Dizideki belirtilen eleman sayısını, belirtilen indeksten başlayarak tersine çevirir

ArraySetAsSeries

Dizinin indisleme yönünü ayarlar

ArraySize

Dizideki eleman sayısına dönüş yapar

ArraySort

Nümerik dizileri ilk boyuta göre sıralar

ArraySwap

Aynı türdeki iki dinamik dizinin içeriğini değiştirir

ArrayToFP16

float veya double türündeki bir diziyi istenilen formatta ushort türünde bir diziye kopyalar

ArrayToFP8

float veya double türündeki bir diziyi istenilen formatta uchar türünde bir diziye kopyalar

ArrayFromFP16

ushort türündeki bir diziyi istenilen formatta float veya double türünde bir diziye kopyalar

ArrayFromFP8

uchar türündeki bir diziyi istenilen formatta float veya double türünde bir diziye kopyalar