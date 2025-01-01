CopyTime

La fonction copie la quantité spécifiée de données historiques d'heures d'ouverture des barres dans le paramètre time_array pour la paire symbole-période sélectionnée. Il est à noter que l'ordre des éléments est du présent vers le passé, c'est à dire que la position de départ de 0 signifie la barre courante.

Lors de la copie d'une quantité inconnue de données, il est recommandé d'utiliser un tableau dynamique comme tableau destination, car si le nombre de données est inférieur (ou supérieur) que la longueur du tableau destination, la fonction essaye de réallouer la mémoire pour que l'ensemble des données demandées puisse être contenu.

Si vous connaissez la quantité de données à copier, il est préférable d'utiliser un buffer alloué de façon statique, afin d'éviter une allocation mémoire excessive.

Ceci quelque soit la propriété du tableau destination - as_series=true ou as_series=false. Les données seront copiées afin que le plus vieil élément soit situé au départ de la mémoire physique allouée pour le tableau. Il existe 3 variantes d'appel à la fonction.

Appel avec la première position et le nombre d'éléments désirés

int CopyTime(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int start_pos,

int count,

datetime time_array[]

);

Appel avec la date de début et le nombre d'éléments désirés

int CopyTime(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

int count,

datetime time_array[]

);

Appel avec les dates de début et de fin d'un intervalle de temps désiré

int CopyTime(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time,

datetime time_array[]

);

Parameters

symbol_name

[in] Nom du symbole.

timeframe

[in] Période.

start_pos

[in] La position de départ correspondant au 1er élément à copier.

count

[in] Quantité de données à copier.

start_time

[in] Heure de la barre correspondant au premier élément à copier.

stop_time

[in] Heure de la barre correspondant au dernier élément à copier.

time_array[]

[out] Tableau d'éléments de type datetime.

Valeur de Retour

Retourne le nombre de données copiées ou -1 en cas d'erreur.

Note

Si l'ensemble de l'intervalle des données demandées est en dehors des données disponibles sur le serveur, la fonction retourne -1. Si des données en dehors de TERMINAL_MAXBARS (nombre maximum de barres sur le graphique) sont demandées, la fonction retournera également -1.

Lors de la demande de données par un indicateur, si les timeseries demandées ne sont pas encore construites ou si elles doivent être téléchargées du serveur, la fonction retournera immédiatement -1, et le téléchargement ou la construction sera initiée.

Lors de la demande de données par un Expert Advisor ou un script, le téléchargement depuis le serveur sera lancé si le terminal n'a pas encore ces données localement, ou la construction des timeseries demandées sera lancée si les données peuvent être construites à partir de l'historique local mais qu'elles ne sont pas encore prêtes. La fonction retournera la quantité de données qui seront prêtes au moment de l'expiration du délai, mais le téléchargement de l'historique continuera, et la fonction retournera plus de données à la prochaine demande similaire.

Lors de la demande de données à partir de la date de départ et du nombre désiré d'elements, seules les données dont la date est inférieure (donnée plus récente) ou égale à la date spécifiée seront retournées. Cela signifie que l'heure d'ouverture de n'importe quelle barre, pour laquelle une valeur est retournée (volume, spread, valeur du buffer de l'indicateur, prix Open, High, Low, Close ou heure d'ouverture) est toujours inférieure ou égale à celle spécifiée.

Lors de la demande de données dans un intervalle spécifié de dates, seules les données de cet intervalle seront retournées. L'intervalle est défini et compté en secondes. Cela signifie que l'heure d'ouverture de n'importe quelle barre, pour laquelle une valeur est retournée (volume, spread, valeur du buffer de l'indicateur, prix Open, High, Low, Close ou heure d'ouverture) est toujours dans l'intervalle demandé.

Donc, si le jour courant est samedi, au moment d'essayer de copier les données sur l'intervalle de la semaine en spécifiant start_time=Last_Tuesday et stop_time=Last_Friday, la fonction retournera 0, car l'heure d'ouverture sur l'intervalle de la semaine est le dimanche, mais une barre 1 semaine ne rentre pas dans l'intervalle spécifié.

Si vous devez retourner une valeur correspondant à la barre non complète actuelle, vous pouvez utiliser la 1ère forme d'appel en spécifiant start_pos=0 et count=1.

Vous pouvez voir un exemple détaillé de demande des données historiques dans la section Méthodes de Liaison d'Objet. Le script disponible dans cette section montre comment obtenir les valeurs de l'indicateur iFractals sur les 1000 dernières barres et comment afficher les 10 fractales haussières et baissières sur le graphique. Une technique identique peut être utilisée pour tous les indicateurs qui ont des données manquantes et qui sont habituellement dessinés avec les styles suivants :