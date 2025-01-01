- StringAdd
La fonction construite une chaîne de caractères à partir des paramètres transmis et retourne la taille de la chaîne formée. Les paramètres peuvent avoir n'importe quel type. Il doit y avoir au minimum 2 paramètres et 64 au maximum.
int StringConcatenate(
Paramètres
string_var
[out] La chaîne qui sera construite par la concaténation des paramètres suivants.
argumentN
[in] N'importe quelles valeurs, séparées par des virgules. De 2 à 63 paramètres de n'importe quels types simples.
Valeur de Retour
Retourne la longueur de la chaîne formée par la concaténation des paramètres transformés en type string. Les paramètres seront transformés en chaînes de caractères comme dans les fonctions Print() et Comment().
Exemple :
void OnStart()
