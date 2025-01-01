Symbol

Retourne le nom du symbole courant.

string Symbol();

Valeur de retour

La valeur de la variable du système _Symbol dans laquelle est stockée le nom du symbole du graphique courant.

Note

Contrairement aux Expert Advisors, indicateurs et scripts, les services ne sont pas liés à un graphique spécifique. La fonction Symbol() retourne donc une chaîne vide ("") pour un service.

Exemple :