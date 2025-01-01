DocumentationSections
Retourne le nom du symbole courant.

string  Symbol();

Valeur de retour

La valeur de la variable du système _Symbol dans laquelle est stockée le nom du symbole du graphique courant.

Note

Contrairement aux Expert Advisors, indicateurs et scripts, les services ne sont pas liés à un graphique spécifique. La fonction Symbol() retourne donc une chaîne vide ("") pour un service.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- récupère le nom du symbole du graphique en cours
   string name = Symbol();
   
//--- envoie dans le journal les données obtenues
   PrintFormat("Current chart symbol name: '%s'"name);
   /*
   résultat
   Current chart symbol name: 'EURUSD'
   */
  }