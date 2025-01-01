- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Symbol
Retourne le nom du symbole courant.
|
string Symbol();
Valeur de retour
La valeur de la variable du système _Symbol dans laquelle est stockée le nom du symbole du graphique courant.
Note
Contrairement aux Expert Advisors, indicateurs et scripts, les services ne sont pas liés à un graphique spécifique. La fonction Symbol() retourne donc une chaîne vide ("") pour un service.
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+