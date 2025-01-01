|
#define M 3000 // le nombre de lignes de la première matrice
#define K 2000 // le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la seconde
#define N 3000 // le nombre de colonnes de la deuxième matrice
//+------------------------------------------------------------------+
const string clSrc=
"#define N "+IntegerToString(N)+" \r\n"
"#define K "+IntegerToString(K)+" \r\n"
" \r\n"
"__kernel void matricesMul( __global float *in1, \r\n"
" __global float *in2, \r\n"
" __global float *out ) \r\n"
"{ \r\n"
" int m = get_global_id( 0 ); \r\n"
" int n = get_global_id( 1 ); \r\n"
" float sum = 0.0; \r\n"
" for( int k = 0; k < K; k ++ ) \r\n"
" sum += in1[ m * K + k ] * in2[ k * N + n ]; \r\n"
" out[ m * N + n ] = sum; \r\n"
"} \r\n";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du programme |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- initialise le générateur de nombres aléatoires
MathSrand((int)TimeCurrent());
//--- remplit les matrices de la taille donnée avec des valeurs aléatoires
matrixf mat1(M, K, MatrixRandom) ; // première matrice
matrixf mat2(K, N, MatrixRandom); // deuxième matrice
//--- calcule le produit des matrices avec une méthode naïve
uint start=GetTickCount();
matrixf matrix_naive=matrixf::Zeros(M, N);// le résultat de la multiplication des 2 matrices est défini ici
for(int m=0; m<M; m++)
for(int k=0; k<K; k++)
for(int n=0; n<N; n++)
matrix_naive[m][n]+=mat1[m][k]*mat2[k][n];
uint time_naive=GetTickCount()-start;
//--- calcule le produit des matrices avec MatMull
start=GetTickCount();
matrixf matrix_matmul=mat1.MatMul(mat2);
uint time_matmul=GetTickCount()-start;
//--- calcule le produit des matrices avec OpenCL
matrixf matrix_opencl=matrixf::Zeros(M, N);
int cl_ctx; // handle du contexte
if((cl_ctx=CLContextCreate(CL_USE_GPU_ONLY))==INVALID_HANDLE)
{
Print("OpenCL non trouvé, fin");
return;
}
int cl_prg; // handle du programme
int cl_krn; // handle du noyau
int cl_mem_in1; // handle du premier buffer (entrées)
int cl_mem_in2; // handle du deuxième buffer (entrées)
int cl_mem_out; // handle du troisième buffer (sorties)
//--- crée le programme et le noyau
cl_prg = CLProgramCreate(cl_ctx, clSrc);
cl_krn = CLKernelCreate(cl_prg, "matricesMul");
//--- crée les 3 buffers pour les 3 matrices
cl_mem_in1=CLBufferCreate(cl_ctx, M*K*sizeof(float), CL_MEM_READ_WRITE);
cl_mem_in2=CLBufferCreate(cl_ctx, K*N*sizeof(float), CL_MEM_READ_WRITE);
//--- 3ème matrice - sorties
cl_mem_out=CLBufferCreate(cl_ctx, M*N*sizeof(float), CL_MEM_READ_WRITE);
//--- définit les arguments du noyau
CLSetKernelArgMem(cl_krn, 0, cl_mem_in1);
CLSetKernelArgMem(cl_krn, 1, cl_mem_in2);
CLSetKernelArgMem(cl_krn, 2, cl_mem_out);
//--- écrit les matrices dans le buffer du périphérique
CLBufferWrite(cl_mem_in1, 0, mat1);
CLBufferWrite(cl_mem_in2, 0, mat2);
CLBufferWrite(cl_mem_out, 0, matrix_opencl);
//--- heure de démarrage de l'exécution du code OpenCL
start=GetTickCount();
//--- définit les paramètres de la zone de travail de la tâche et exécute le programme OpenCL
uint offs[2] = {0, 0};
uint works[2] = {M, N};
start=GetTickCount();
bool ex=CLExecute(cl_krn, 2, offs, works);
//--- calcule le résultat dans la matrice
if(CLBufferRead(cl_mem_out, 0, matrix_opencl))
PrintFormat("[%d x %d] matrice lue : ", matrix_opencl.Rows(), matrix_opencl.Cols());
else
Print("CLBufferRead(cl_mem_out, 0, matrix_opencl a échoué. Erreur ",GetLastError());
uint time_opencl=GetTickCount()-start;
Print("Comparaison des temps de calcul de chaque méthode");
PrintFormat("Produit naïf = %d ms",time_naive);
PrintFormat("Produit MatMul = %d ms",time_matmul);
PrintFormat("Produit OpenCl = %d ms",time_opencl);
//--- libère tous les contextes OpenCL
CLFreeAll(cl_ctx, cl_prg, cl_krn, cl_mem_in1, cl_mem_in2, cl_mem_out);
//--- compare les matrices de résultats obtenues
Print("Combien y a-t-il d'erreurs de divergence entre les matrices de résultats ?");
ulong errors=matrix_naive.Compare(matrix_matmul,(float)1e-12);
Print("matrix_direct.Compare(matrix_matmul,1e-12)=",errors);
errors=matrix_matmul.Compare(matrix_opencl,float(1e-12));
Print("matrix_matmul.Compare(matrix_opencl,1e-12)=",errors);
/*
Résultat :
[3000 x 3000] matrice lue :
Comparaison des temps de calcul de chaque méthode
Produit naïf = 54750 ms
Produit MatMul = 4578 ms
Produit OpenCl = 922 ms
Combien y a-t-il d'erreurs de divergence entre les matrices de résultats ?
matrix_direct.Compare(matrix_matmul,1e-12)=0
matrix_matmul.Compare(matrix_opencl,1e-12)=0
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Remplit la matrice avec des valeurs aléatoires |
//+------------------------------------------------------------------+
void MatrixRandom(matrixf& m)
{
for(ulong r=0; r<m.Rows(); r++)
{
for(ulong c=0; c<m.Cols(); c++)
{
m[r][c]=(float)((MathRand()-16383.5)/32767.);
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Libère tous les contextes OpenCL |
//+------------------------------------------------------------------+
void CLFreeAll(int cl_ctx, int cl_prg, int cl_krn,
int cl_mem_in1, int cl_mem_in2, int cl_mem_out)
{
//--- efface tous les contextes créés par OpenCL en ordre inverse
CLBufferFree(cl_mem_in1);
CLBufferFree(cl_mem_in2);
CLBufferFree(cl_mem_out);
CLKernelFree(cl_krn);
CLProgramFree(cl_prg);
CLContextFree(cl_ctx);
}