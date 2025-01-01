DocumentationSections
Les fonctions communes

Les fonctions de la destination commune, qui ne sont pas entrées dans un des groupes spécialisés.

Fonction

Action

Alert

Affiche le message dans la fenêtre séparée

CheckPointer

Rend le type de l'indication de l'objet

Comment

Affiche le message à un angle  gauche supérieur du graphique de prix

CryptEncode

Transforms the data from array with the specified method

CryptDecode

Performs the inverse transformation of the data from array, tranformed by CryptEncode()

DebugBreak

Le point d'arrêt de programme de débogage

ExpertRemove

Arrête le travail de l'expert et le décharge du graphique

GetPointer

Rend l'indicateur de l'objet

GetTickCount

Rend la quantité des millisecondes qui ont passé dès le moment du départ du système

GetTickCount64

Rend la quantité des millisecondes qui ont passé dès le moment du départ du système

GetMicrosecondCount

La fonction GetMicrosecondCount() retourne le nombre de microsecondes passées depuis le lancement du programme MQL5.

MessageBox

Crée, affiche la fenêtre des messages et la dirige

PeriodSeconds

Rend la quantité de secondes dans la période

PlaySound

Reproduit le fichier sonore

Print

Affiche un message dans le journal

PrintFormat

Formate et imprime l'ensemble des symboles et des valeurs dans un fichier-journal conformément au format donné

ResetLastError

Établit la valeur de la variable prédéterminée _LastError au zéro

ResourceCreate

Crée la ressource de l'image à la base de l'ensemble des données

ResourceFree

Supprime la ressource dynamiquement créée (libère la mémoire occupée par la ressource)

ResourceReadImage

Lit les données de la ressource graphique, créé par la fonction ResourceCreate() ou sauvegardée dans le fichier EX5 à la compilation

ResourceSave

Sauvegarde la ressource au fichier spécifié

SetUserError

Établit la variable prédéterminée _LastError à la valeur égale  à ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

SetReturnError

Définit le code que le process du terminal retourne à la fin d'une opération

Sleep

Retient l'exécution de l'expert courant ou le script sur l'intervalle défini

TerminalClose

Envoie au terminal l'ordre sur l'achèvement du travail

TesterHideIndicators

Définit le mode d'affichage des indicateurs utilisés dans un EA.

TesterStatistics

Rend la valeur du paramètre indiqué statistique, calculée d'après les résultats du test

TesterStop

Envoie la commande de fin du programme lors d'un test

TesterDeposit

Fonction spéciale qui émule le dépôt de fonds pendant un test. Elle peut être utilisée dans certains système de money management

TesterWithdrawal

La fonction spéciale pour l'émulation des opérations du main levée des moyens pendant le test

TranslateKey

Retourne le caractère Unicode d'une touche de touche virtuel

ZeroMemory

Remet au zéro la variable transmise selon la référence. La variable peut être de n'importe quel type, seulement les classes et les structures qui ont les constructeurs font l'exception