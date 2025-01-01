- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
Les fonctions communes
Les fonctions de la destination commune, qui ne sont pas entrées dans un des groupes spécialisés.
|
Fonction
|
Action
|
Affiche le message dans la fenêtre séparée
|
Rend le type de l'indication de l'objet
|
Affiche le message à un angle gauche supérieur du graphique de prix
|
Transforms the data from array with the specified method
|
Performs the inverse transformation of the data from array, tranformed by CryptEncode()
|
Le point d'arrêt de programme de débogage
|
Arrête le travail de l'expert et le décharge du graphique
|
Rend l'indicateur de l'objet
|
Rend la quantité des millisecondes qui ont passé dès le moment du départ du système
|
Rend la quantité des millisecondes qui ont passé dès le moment du départ du système
|
La fonction GetMicrosecondCount() retourne le nombre de microsecondes passées depuis le lancement du programme MQL5.
|
Crée, affiche la fenêtre des messages et la dirige
|
Rend la quantité de secondes dans la période
|
Reproduit le fichier sonore
|
Affiche un message dans le journal
|
Formate et imprime l'ensemble des symboles et des valeurs dans un fichier-journal conformément au format donné
|
Établit la valeur de la variable prédéterminée _LastError au zéro
|
Crée la ressource de l'image à la base de l'ensemble des données
|
Supprime la ressource dynamiquement créée (libère la mémoire occupée par la ressource)
|
Lit les données de la ressource graphique, créé par la fonction ResourceCreate() ou sauvegardée dans le fichier EX5 à la compilation
|
Sauvegarde la ressource au fichier spécifié
|
Établit la variable prédéterminée _LastError à la valeur égale à ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error
|
Définit le code que le process du terminal retourne à la fin d'une opération
|
Retient l'exécution de l'expert courant ou le script sur l'intervalle défini
|
Envoie au terminal l'ordre sur l'achèvement du travail
|
Définit le mode d'affichage des indicateurs utilisés dans un EA.
|
Rend la valeur du paramètre indiqué statistique, calculée d'après les résultats du test
|
Envoie la commande de fin du programme lors d'un test
|
Fonction spéciale qui émule le dépôt de fonds pendant un test. Elle peut être utilisée dans certains système de money management
|
La fonction spéciale pour l'émulation des opérations du main levée des moyens pendant le test
|
Retourne le caractère Unicode d'une touche de touche virtuel
|
Remet au zéro la variable transmise selon la référence. La variable peut être de n'importe quel type, seulement les classes et les structures qui ont les constructeurs font l'exception