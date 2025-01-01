Alert Affiche le message dans la fenêtre séparée

CheckPointer Rend le type de l'indication de l'objet

Comment Affiche le message à un angle gauche supérieur du graphique de prix

CryptEncode Transforms the data from array with the specified method

CryptDecode Performs the inverse transformation of the data from array, tranformed by CryptEncode()

DebugBreak Le point d'arrêt de programme de débogage

ExpertRemove Arrête le travail de l'expert et le décharge du graphique

GetPointer Rend l'indicateur de l'objet

GetTickCount Rend la quantité des millisecondes qui ont passé dès le moment du départ du système

GetTickCount64 Rend la quantité des millisecondes qui ont passé dès le moment du départ du système

GetMicrosecondCount La fonction GetMicrosecondCount() retourne le nombre de microsecondes passées depuis le lancement du programme MQL5.

MessageBox Crée, affiche la fenêtre des messages et la dirige

PeriodSeconds Rend la quantité de secondes dans la période

PlaySound Reproduit le fichier sonore

Print Affiche un message dans le journal

PrintFormat Formate et imprime l'ensemble des symboles et des valeurs dans un fichier-journal conformément au format donné

ResetLastError Établit la valeur de la variable prédéterminée _LastError au zéro

ResourceCreate Crée la ressource de l'image à la base de l'ensemble des données

ResourceFree Supprime la ressource dynamiquement créée (libère la mémoire occupée par la ressource)

ResourceSave Sauvegarde la ressource au fichier spécifié

SetUserError Établit la variable prédéterminée _LastError à la valeur égale à ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

SetReturnError Définit le code que le process du terminal retourne à la fin d'une opération

Sleep Retient l'exécution de l'expert courant ou le script sur l'intervalle défini

TerminalClose Envoie au terminal l'ordre sur l'achèvement du travail

TesterHideIndicators Définit le mode d'affichage des indicateurs utilisés dans un EA.

TesterStatistics Rend la valeur du paramètre indiqué statistique, calculée d'après les résultats du test

TesterStop Envoie la commande de fin du programme lors d'un test

TesterDeposit Fonction spéciale qui émule le dépôt de fonds pendant un test. Elle peut être utilisée dans certains système de money management

TesterWithdrawal La fonction spéciale pour l'émulation des opérations du main levée des moyens pendant le test

TranslateKey Retourne le caractère Unicode d'une touche de touche virtuel