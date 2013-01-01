//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWiteStruct.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script

#property script_show_inputs

//--- les paramètres pour la réception des données du terminal

input string InpSymbolName="EURUSD"; // la paire de devise

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // le temps trame

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // la date de commencement du copiage des données

//--- les paramètres pour l'enregistrement des données au fichier

input string InpFileName="EURUSD.txt"; // le nom du fichier

input string InpDirectoryName="Data"; // le nom du répertoire

//+------------------------------------------------------------------+

//| La structure pour stocker des données de la bougie |

//+------------------------------------------------------------------+

struct candlesticks

{

double open; // le prix de l'ouverture

double close; // le prix de la clôture

double high; // le prix maximum

double low; // le prix minimum

datetime date; // la date

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

int size;

datetime time_buff[];

double open_buff[];

double close_buff[];

double high_buff[];

double low_buff[];

candlesticks cand_buff[];

//--- oblitérons la valeur de l'erreur

ResetLastError();

//--- recevrons le temps de l'apparition des barres de la gamme

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs du temps. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//--- recevrons les prix maximals des barres de la gamme

if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)

{

PrintFormat(On n'a pas réussi de copier les valeurs des prix maximales. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//--- recevrons les prix minimales des barres de la gamme

if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)

{

PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs des prix minimales. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//--- recevrons les prix de l'ouverture des barres de la gamme

if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)

{

PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs des prix de l'ouverture. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//--- recevrons les prix de la clôture des barres de la gamme

if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)

{

PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs des prix de la clôture. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());

return;

}

//--- définirons la dimension des tableaux

size=ArraySize(time_buff);

//--- sauvegardons toutes les structures données dans le tableau

ArrayResize(cand_buff,size);

for(int i=0;i<size;i++)

{

cand_buff[i].open=open_buff[i];

cand_buff[i].close=close_buff[i];

cand_buff[i].high=high_buff[i];

cand_buff[i].low=low_buff[i];

cand_buff[i].date=time_buff[i];

}



//--- ouvrirons le fichier pour l'enregistrement du tableau de la structure au fichier (s'il n'existe pas, il sera créé automatiquement)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Le fichier %s est ouvert pour l'enregistrement",InpFileName);

PrintFormat("La voie vers le fichier: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

//--- préparerons le compteur de la quantité des octets

uint counter=0;

//---enregistrons les valeurs du tableau dans le cycle

for(int i=0;i<size;i++)

counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);

PrintFormat(" %d octets de l'information sont enregistrés au fichier %s",InpFileName,counter);

PrintFormat("Au total octets: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Juste" : "L'erreur");

//--- fermons le fichier

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Les données sont enregistrées, le fichier %s est fermé",InpFileName);

}

else

PrintFormat("On n' a pas réussi à ouvrir le fichier %s, le code de l'erreur = %d",InpFileName,GetLastError());

}