|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWiteStruct.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script
#property script_show_inputs
//--- les paramètres pour la réception des données du terminal
input string InpSymbolName="EURUSD"; // la paire de devise
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // le temps trame
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // la date de commencement du copiage des données
//--- les paramètres pour l'enregistrement des données au fichier
input string InpFileName="EURUSD.txt"; // le nom du fichier
input string InpDirectoryName="Data"; // le nom du répertoire
//+------------------------------------------------------------------+
//| La structure pour stocker des données de la bougie |
//+------------------------------------------------------------------+
struct candlesticks
{
double open; // le prix de l'ouverture
double close; // le prix de la clôture
double high; // le prix maximum
double low; // le prix minimum
datetime date; // la date
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
int size;
datetime time_buff[];
double open_buff[];
double close_buff[];
double high_buff[];
double low_buff[];
candlesticks cand_buff[];
//--- oblitérons la valeur de l'erreur
ResetLastError();
//--- recevrons le temps de l'apparition des barres de la gamme
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs du temps. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());
return;
}
//--- recevrons les prix maximals des barres de la gamme
if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)
{
PrintFormat(On n'a pas réussi de copier les valeurs des prix maximales. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());
return;
}
//--- recevrons les prix minimales des barres de la gamme
if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)
{
PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs des prix minimales. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());
return;
}
//--- recevrons les prix de l'ouverture des barres de la gamme
if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)
{
PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs des prix de l'ouverture. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());
return;
}
//--- recevrons les prix de la clôture des barres de la gamme
if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
{
PrintFormat("On n'a pas réussi de copier les valeurs des prix de la clôture. Le code de l'erreur = %d",GetLastError());
return;
}
//--- définirons la dimension des tableaux
size=ArraySize(time_buff);
//--- sauvegardons toutes les structures données dans le tableau
ArrayResize(cand_buff,size);
for(int i=0;i<size;i++)
{
cand_buff[i].open=open_buff[i];
cand_buff[i].close=close_buff[i];
cand_buff[i].high=high_buff[i];
cand_buff[i].low=low_buff[i];
cand_buff[i].date=time_buff[i];
}
//--- ouvrirons le fichier pour l'enregistrement du tableau de la structure au fichier (s'il n'existe pas, il sera créé automatiquement)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("Le fichier %s est ouvert pour l'enregistrement",InpFileName);
PrintFormat("La voie vers le fichier: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
//--- préparerons le compteur de la quantité des octets
uint counter=0;
//---enregistrons les valeurs du tableau dans le cycle
for(int i=0;i<size;i++)
counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);
PrintFormat(" %d octets de l'information sont enregistrés au fichier %s",InpFileName,counter);
PrintFormat("Au total octets: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Juste" : "L'erreur");
//--- fermons le fichier
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Les données sont enregistrées, le fichier %s est fermé",InpFileName);
}
else
PrintFormat("On n' a pas réussi à ouvrir le fichier %s, le code de l'erreur = %d",InpFileName,GetLastError());
}