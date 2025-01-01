- GetLastError
GetLastError
Retourne le contenu de la variable du système _LastError.
int GetLastError();
Valeur de retour
Retourne la valeur de la dernière erreur qui s'est produite pendant l'exécution du programme mql5.
Note
Après l'appel de la fonction, le contenu de la variable _LastError n'est pas remise à zéro. Pour réinitialiser cette variable, il faut appeler la fonction ResetLastError()
Exemple :
//+------------------------------------------------------------------+
