GetLastError

Retourne le contenu de la variable du système _LastError.

int  GetLastError();

Valeur de retour

Retourne la valeur de la dernière erreur qui s'est produite pendant l'exécution du programme mql5.

Note

Après l'appel de la fonction, le contenu de la variable _LastError n'est pas remise à zéro. Pour réinitialiser cette variable, il faut appeler la fonction ResetLastError()

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   MqlRates rates[1]={};   // affiche les données de la barre actuelle ici
   
//--- appel intentionnel d'une fonction avec de mauvais paramètres
   int res=CopyRates(NULLPERIOD_CURRENT02rates);
   if(res!=2)
      PrintFormat("CopyRates() returned %d. LastError %d"resGetLastError());
 
//--- réinitialise le code de la dernière erreur avant de copier les données de la barre actuelle dans la structure MqlRates
   ResetLastError();
//--- si la fonction ne fonctionne pas correctement, le code d'erreur sera différent de 0
   CopyRates(NULLPERIOD_CURRENT01rates);
   Print("CopyRates() error "GetLastError());
     
//--- affiche le tableau des données obtenues
   ArrayPrint(rates);
  }

