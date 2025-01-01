//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

MqlRates rates[1]={}; // affiche les données de la barre actuelle ici



//--- appel intentionnel d'une fonction avec de mauvais paramètres

int res=CopyRates(NULL, PERIOD_CURRENT, 0, 2, rates);

if(res!=2)

PrintFormat("CopyRates() returned %d. LastError %d", res, GetLastError());



//--- réinitialise le code de la dernière erreur avant de copier les données de la barre actuelle dans la structure MqlRates

ResetLastError();

//--- si la fonction ne fonctionne pas correctement, le code d'erreur sera différent de 0

CopyRates(NULL, PERIOD_CURRENT, 0, 1, rates);

Print("CopyRates() error ", GetLastError());



//--- affiche le tableau des données obtenues

ArrayPrint(rates);

}