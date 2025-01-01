#property description "Cet indicateur ne calcule pas de valeurs. Il effectue une tentative"

#property description "d'appeler la fonction ArrayFree() sur 3 tableaux : dynamique, statique et "

#property description "un buffer d'indicateur. Les résultats sont affichés dans le journal de l'Expert."

//--- paramètres de l'indicateur

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- variables globales

double ExtDynamic[]; // tableau dynamique

double ExtStatic[100]; // tableau statique

bool ExtFlag=true; // flag

double ExtBuff[]; // buffer de l'indicateur

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- alloue la mémoire du tableau

ArrayResize(ExtDynamic,100);

//--- mapping des buffers de l'indicateur

SetIndexBuffer(0,ExtBuff);

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'itération de l'indicateur personnalisé |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const int begin,

const double &price[])

{

//--- effectue une analyse simple

if(ExtFlag)

{

//--- tentative de libérer la mémoire des tableaux

//--- 1. Tableau dynamique

Print("+============================+");

Print("1. Vérification du tableau dynamique :");

Print("Taille avant que la mémoire ne soit libérée = ",ArraySize(ExtDynamic));

Print("Est-ce que c'est un tableau dynamique = ",ArrayIsDynamic(ExtDynamic) ? "Oui" : "Non");

//--- tentative de libérerr la mémoire du tableau

ArrayFree(ExtDynamic);

Print("Taille après la libération de la mémoire = ",ArraySize(ExtDynamic));

//--- 2. Tableau statique

Print("2. Vérification du tableau statique :");

Print("Taille avant que la mémoire ne soit libérée = ",ArraySize(ExtStatic));

Print("Est-ce que c'est un tableau dynamique = ",ArrayIsDynamic(ExtStatic) ? "Oui" : "Non");

//--- tentative de libérerr la mémoire du tableau

ArrayFree(ExtStatic);

Print("Taille après la libération de la mémoire = ",ArraySize(ExtStatic));

//--- 3. Buffer de l'indicateur

Print("3. Vérification du buffer de l'indicateur :");

Print("Taille avant que la mémoire ne soit libérée = ",ArraySize(ExtBuff));

Print("Est-ce que c'est un tableau dynamique = ",ArrayIsDynamic(ExtBuff) ? "Oui" : "Non");

//--- tentative de libérerr la mémoire du tableau

ArrayFree(ExtBuff);

Print("Taille après la libération de la mémoire = ",ArraySize(ExtBuff));

//--- change la valeur du flag

ExtFlag=false;

}

//--- retourne la valeur de prev_calculated pour le prochain appel

return(rates_total);

}