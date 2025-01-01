DocumentationSections
ArrayIsDynamic

La fonction vérifie si un tableau est dynamique.

bool  ArrayIsDynamic(
   const void&  array[]    // tableau à vérifier
   );

Paramètres

array[]

[in]  Tableau à vérifier.

Valeur de Retour

Retourne true si le tableau sélectionné est dynamique, sinon retourne false.

Exemple :

#property description "Cet indicateur ne calcule pas de valeurs. Il effectue une tentative"
#property description "d'appeler la fonction ArrayFree() sur 3 tableaux : dynamique, statique et "
#property description "un buffer d'indicateur. Les résultats sont affichés dans le journal de l'Expert."
//--- paramètres de l'indicateur
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- variables globales
double ExtDynamic[];   // tableau dynamique
double ExtStatic[100]; // tableau statique
bool   ExtFlag=true;   // flag
double ExtBuff[];      // buffer de l'indicateur
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé           |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- alloue la mémoire du tableau
   ArrayResize(ExtDynamic,100);
//--- mapping des buffers de l'indicateur
   SetIndexBuffer(0,ExtBuff);
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'itération de l'indicateur personnalisé                |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
//--- effectue une analyse simple
   if(ExtFlag)
     {
      //--- tentative de libérer la mémoire des tableaux
      //--- 1. Tableau dynamique
      Print("+============================+");
      Print("1. Vérification du tableau dynamique :");
      Print("Taille avant que la mémoire ne soit libérée = ",ArraySize(ExtDynamic));
      Print("Est-ce que c'est un tableau dynamique = ",ArrayIsDynamic(ExtDynamic) ? "Oui" : "Non");
      //--- tentative de libérerr la mémoire du tableau
      ArrayFree(ExtDynamic);
      Print("Taille après la libération de la mémoire = ",ArraySize(ExtDynamic));
      //--- 2. Tableau statique
      Print("2. Vérification du tableau statique :");
      Print("Taille avant que la mémoire ne soit libérée = ",ArraySize(ExtStatic));
      Print("Est-ce que c'est un tableau dynamique = ",ArrayIsDynamic(ExtStatic) ? "Oui" : "Non");
      //--- tentative de libérerr la mémoire du tableau
      ArrayFree(ExtStatic);
      Print("Taille après la libération de la mémoire = ",ArraySize(ExtStatic));
      //--- 3. Buffer de l'indicateur
      Print("3. Vérification du buffer de l'indicateur :");
      Print("Taille avant que la mémoire ne soit libérée = ",ArraySize(ExtBuff));
      Print("Est-ce que c'est un tableau dynamique = ",ArrayIsDynamic(ExtBuff) ? "Oui" : "Non");
      //--- tentative de libérerr la mémoire du tableau
      ArrayFree(ExtBuff);
      Print("Taille après la libération de la mémoire = ",ArraySize(ExtBuff));
      //--- change la valeur du flag
      ExtFlag=false;
     }
//--- retourne la valeur de prev_calculated pour le prochain appel
   return(rates_total);
  }

Voir aussi

