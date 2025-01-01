DatabaseTransactionCommit

Termine l'exécution d'une transaction.

bool DatabaseTransactionCommit(

int database

);

Paramètres

database

[in] Handle de la base de données retourné par DatabaseOpen().

Retourne true en cas de succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez GetLastError(), les réponses possibles sont :

ERR_INTERNAL_ERROR (4001) — erreur critique d'exécution ;

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — le paramètre sql contient une chaîne vide ;

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) — mémoire insuffisante ;

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) — erreur de conversion de la requête en UTF-8 ;

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — erreur interne de la base de données ;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — handle invalide de la base de données ;

ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) — erreur d'exécution de la requête.

Note

La fonction DatabaseTransactionCommit() compléte toutes les transactions exécutées après l'appel à la fonction DatabaseBeginTransaction(). Toute transaction doit être démarrée avec DatabaseTransactionBegin() et terminée avec DatabaseTransactionCommit() pour une fin réussie.

Voir aussi

DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionRollback