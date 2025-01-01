Référence MQL5Utilisation de bases de donnéesDatabaseTransactionCommit
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseTransactionCommit
Termine l'exécution d'une transaction.
|
bool DatabaseTransactionCommit(
Paramètres
database
[in] Handle de la base de données retourné par DatabaseOpen().
Retourne true en cas de succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez GetLastError(), les réponses possibles sont :
- ERR_INTERNAL_ERROR (4001) — erreur critique d'exécution ;
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — le paramètre sql contient une chaîne vide ;
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) — mémoire insuffisante ;
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) — erreur de conversion de la requête en UTF-8 ;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — erreur interne de la base de données ;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — handle invalide de la base de données ;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) — erreur d'exécution de la requête.
Note
La fonction DatabaseTransactionCommit() compléte toutes les transactions exécutées après l'appel à la fonction DatabaseBeginTransaction(). Toute transaction doit être démarrée avec DatabaseTransactionBegin() et terminée avec DatabaseTransactionCommit() pour une fin réussie.
Voir aussi
DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionRollback