Termine l'exécution d'une transaction.

bool  DatabaseTransactionCommit(
   int  database      // handle de la base de données retourné par DatabaseOpen
   );

Paramètres

database

[in]  Handle de la base de données retourné par DatabaseOpen().

Retourne true en cas de succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez GetLastError(), les réponses possibles sont :

  • ERR_INTERNAL_ERROR (4001)                   —  erreur critique d'exécution ;
  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)              —  le paramètre sql contient une chaîne vide ;
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004)          —  mémoire insuffisante ;
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  — erreur de conversion de la requête en UTF-8 ;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              — erreur interne de la base de données ;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)   — handle invalide de la base de données ;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)               —  erreur d'exécution de la requête.

Note

La fonction DatabaseTransactionCommit() compléte toutes les transactions exécutées après l'appel à la fonction DatabaseBeginTransaction(). Toute transaction doit être démarrée avec DatabaseTransactionBegin() et terminée avec DatabaseTransactionCommit() pour une fin réussie.

