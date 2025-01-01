input int fake_parameter=3; // paramètre inutile

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Récupère le numéro du buid où le programme est compilé

Print(__FUNCTION__," Build #",__MQLBUILD__);

//--- Le code de la raison de la réinitialisation peut être obtenu dans OnInit()

Print(__FUNCTION__," Le code de la raison de la désinitialisation peut être obtenu pendant la réinitialisation de l'EA");

//--- Première façon de récupérer le code de la raison de la désinitialisation

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- Deuxième façon de récupérer le code de la raison de la désinitialisation

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de dé-initialisation de l'Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- Première façon de récupérer le code de la raison de la désinitialisation

Print(__FUNCTION__," Code de la raison de la désinitialisation = ",reason);

//--- Deuxième façon de récupérer le code de la raison de la désinitialisation

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- Troisième façon de récupérer le code de la raison de la désinitialisation

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne une description du code de la désinitialisation |

//+------------------------------------------------------------------+

string getUninitReasonText(int reasonCode)

{

string text="";

//---

switch(reasonCode)

{

case REASON_ACCOUNT:

text="Le compte a été changé";break;

case REASON_CHARTCHANGE:

text="Le symbole ou la période ont été changés";break;

case REASON_CHARTCLOSE:

text="Le graphique a été fermé";break;

case REASON_PARAMETERS:

text="Les paramètres d'entrée ont été changés";break;

case REASON_RECOMPILE:

text="Le programme "+__FILE__+" a été recompilé";break;

case REASON_REMOVE:

text="Le programme "+__FILE__+" a été enlevé du graphique";break;

case REASON_TEMPLATE:

text="Un nouveau modèle a été appliqué au graphique";break;

default:text="Autre raison";

}

//---

return text;

}