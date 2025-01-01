- OnStart
OnDeinit
La fonction est appelée dans les indicateurs et les EA lorsque l'évènement Deinit se produit. Il est utilisé pour désinitialiser un programme MQL5 en cours d'exécution.
|
void OnDeinit(
Parameters
reason
[in] Code de la raison de la désinitialisation.
Valeur de Retour
Aucune valeur de retour
Note
L'évènement Deinit est généré pour les EA et les indicateurs dans les cas suivants :
- avant une réinitialisation en raison du changement du symbole ou de la période du graphique auquel le programme mql5 est attaché ;
- avant une réinitialisation en raison du changement des entrées ;
- avant le déchargement d'un programme mql5.
Le paramètre reason peut avoir les valeurs suivantes :
|
Constante
|
Valeur
|
Description
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
L'EA a cessé de fonctionner en appelant la fonction ExpertRemove()
|
REASON_REMOVE
|
1
|
Programme enlevé du graphique
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
Programme recompilé
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
Symbole ou période du graphique modifié
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
Graphique fermé
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
Entrées modifiées par l'utilisateur
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
Un autre compte a été activé ou une reconnexion au serveur de trades s'est produite en raison de changements dans les paramètres du compte
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
Un autre modèle de graphique a été appliqué
|
REASON_INITFAILED
|
8
|
La fonction OnInit() a retourné une valeur différente de 0
|
REASON_CLOSE
|
9
|
Terminal fermé
Les codes des raisons de désinitialisation d'un EA peuvent être récupérés avec la fonction UninitializeReason() ou avec la variable prédéfinie _UninitReason.
Exemple des fonctions OnInit() et OnDeinit() pour l'EA
|
input int fake_parameter=3; // paramètre inutile
