StringSplit
Reçoit les sous-chaînes selon un séparateur spécifié de la chaîne indiquée et rend le nombre de sous-chaînes reçus.
int StringSplit(
Paramètres
string_value
[in] La chaîne d'où il faut recevoir les sous-chaînes. La chaîne elle-même ne change pas.
pos
[in] Le code du symbole du séparateur. Pour recevoir le code, vous pouvez utiliser la fonction StringGetCharacter().
result[]
[out] Le tableau des chaînes, où se placent les sous-chaînes reçus.
La valeur rendue
Le nombre de chaînes réçues dans le tableau result[]. Si le séparateur dans la chaîne transmise n'est pas trouvée, alors seulement une chaîne initiale sera placée au tableau.
Si la chaîne string_value est vide ou NULL, la fonction rendra le zéro. Dans le cas de l'erreur, la fonction rendra -1. Pour recevoir le codede l'erreur il faut appeler la fonction GetLastError().
Exemple:
string to_split="_maman_a lavé_la fenêtre_"; // la chaîne pour se diviser en sous-chaînes
