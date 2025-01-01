StringSplit

Reçoit les sous-chaînes selon un séparateur spécifié de la chaîne indiquée et rend le nombre de sous-chaînes reçus.

int StringSplit(

const string string_value,

const ushort separator,

string & result[]

);

Paramètres

string_value

[in] La chaîne d'où il faut recevoir les sous-chaînes. La chaîne elle-même ne change pas.

pos

[in] Le code du symbole du séparateur. Pour recevoir le code, vous pouvez utiliser la fonction StringGetCharacter().

result[]

[out] Le tableau des chaînes, où se placent les sous-chaînes reçus.

La valeur rendue

Le nombre de chaînes réçues dans le tableau result[]. Si le séparateur dans la chaîne transmise n'est pas trouvée, alors seulement une chaîne initiale sera placée au tableau.

Si la chaîne string_value est vide ou NULL, la fonction rendra le zéro. Dans le cas de l'erreur, la fonction rendra -1. Pour recevoir le codede l'erreur il faut appeler la fonction GetLastError().

Exemple:

string to_split="_maman_a lavé_la fenêtre_"; // la chaîne pour se diviser en sous-chaînes

string sep="_"; // le séparateur comme le symbole

ushort u_sep; // le code du symbole du séparateur

string result[]; // le tableau pour recevoir les chaînes

//--- recevrons le code du séparateur

u_sep=StringGetCharacter(sep,0);

//--- divisons la chaîne en sous-chaînes

int k=StringSplit(to_split,u_sep,result);

//--- déduisons le commentaire

PrintFormat("On a reçu le nombre de chaînes: %d. On a utilisé le séparateur '%s' avec le code %d",k,sep,u_sep);

//--- maintenant nous déduisons toutes les chaînes reçues

if(k>0)

{

for(int i=0;i<k;i++)

{

PrintFormat("result[%d]=\"%s\"",i,result[i]);

}

}

Voir aussi

StringReplace(), StringSubstr(), StringConcatenate()