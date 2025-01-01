- Styles d'Indicateurs dans les Exemples
- Lien entre les Propriétés d'un Indicateur et les Fonctions
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
IndicatorSetDouble
Spécifie la valeur de la propriété correspondante de l'indicateur. La propriété de l'indicateur doit être du type double. Il y a 2 variantes de la fonction.
L'appel avec l'indication de l'identificateur de la propriété.
|
bool IndicatorSetDouble(
L'appel avec l'indication de l'identificateur et le modificateur de la propriété.
|
bool IndicatorSetDouble(
Paramètres
prop_id
[in] L'identificateur de la propriété de l'indicateur. La valeur peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE.
prop_modifier
[in] Le modificateur de la propriété indiquée. Seulement les propriétés des niveaux demandent le modificateur. Le numérotage des niveaux commence par 0, c'est-à-dire pour spécifier la propriété du deuxième niveau il faut indiquer 1 (moins 1 que lors de l'utilisation de la directive du compilateur).
prop_value
[in] La valeur de la propriété.
La valeur rendue
En cas de l'exécution réussie rend true, dans le cas contraire rend false.
Note
Le numérotage des propriétés (des modificateurs) à l'utilisation de la directive #property commence par 1 (un), pendant que la fonction utilise le numérotage par 0 (le zéro). Si le numéro du niveau était spécifié incorrectementl'affichage de l'indicateur peut se distinguer de celui qui est supposé.
Par exemple, on peut spécifier la valeur du premier niveau pour l'indicateur dans le sous- fenêtre séparé par deux moyens:
- property indicator_level1 50 - 1 est utilisé pour l'indication du numéro du niveau,
- IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 0, 50) - 0 est utilisé pour l'indication du premier niveau.
L'exemple: l'indicateur -"changeling", changeant les valeurs maximale et minimale de la fenêtre de l'indicateur, ainsi que les valeurs des niveaux, sur lesquels se trouvent les lignes horizontales.
|
#property indicator_separate_window
Voir aussi
Styles des indicateurs dans les exemples, Lien entre les propriétés de l'indicateur et les fonctions correspondantes, Styles du dessin