Vérifie l'existence d'un fichier.

bool FileIsExist(

const string file_name,

int common_flag=0

);

Paramètres

file_name

[in] Le nom du fichier vérifié.

common_flag=0

[in] Le drapeau, déterminant l'endroit du fichier. Si common_flag=FILE_COMMON, le fichier se trouve dans le dossier commun de tous les terminaux de client \Terminal\Common\Files. Dans le cas contraire le fichier se trouve dans le dossier local.

La valeur rendue

Rend true, si le fichier indiqué existe.

Note

Le fichier vérifié peut être le sous-répertoire. Dans ce cas la fonction FileIsExist() rendra false, et l'erreur 5018 - "Ce n'est pas un fichier, c'est un répertoire" (regardez l'exemple pour la fonction FileFindFirst) sera inscrite dans une variable _LastError.

On contrôle strictement le travail avec les fichiers dans la langue MQL5 pour des raisons de sécurité. Les fichiers, avec lesquels on mène des opérations de fichier par les moyens de la langue MQL5, ne peuvent pas se trouver en dehors du sandbox de fichier".

Si common_flag=FILE_COMMON, la fonction cherche le fichier indiqué dans le dossier commun de tous les terminaux de client \Terminal\Common\Files, dans le cas contraire la fonction cherche le fichier dans le dossier local (MQL5\Files ou MQL5\Tester\Files en cas du test).

Exemple:

//--- affichons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script

#property script_show_inputs

//---la date pour les anciens fichiers

input datetime InpFilesDate=D'2013.01.01 00:00';

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name; // la variable pour stocker les noms des fichiers

string filter="*.txt"; // le filtre pour rechercher les fichiers

datetime create_date; // la date de la création du fichier

string files[]; // la liste des noms des fichiers

int def_size=25; // la taille du tableau par défaut

int size=0; // le nombre de fichiers

//--- allouons la mémoire pour un tableau

ArrayResize(files,def_size);

//--- la réception du handle de la recherche dans la racine du dossier local

long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name);

//--- vérifions, si la fonction FileFindFirst() a travaillé avec succès

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- trions les fichiers dans le cycle

do

{

files[size]=file_name;

//--- augmentons la taille du tableau

size++;

if(size==def_size)

{

def_size+=25;

ArrayResize(files,def_size);

}

//--- oblitérons la valeur de l'erreur

ResetLastError();

//---recevrons la date de la création du fichier

create_date=(datetime)FileGetInteger(file_name,FILE_CREATE_DATE,false);

//--- vérifions si le fichier est ancien

if(create_date<InpFilesDate)

{

PrintFormat("Le fichier %s est supprimé!",file_name);

//--- supprimons un ancien fichier

FileDelete(file_name);

}

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- fermons le handle de la recherche

FileFindClose(search_handle);

}

else

{

Print("Files not found!");

return;

}

//--- vérifions quels fichiers sont restés

PrintFormat("Les résultats:");

for(int i=0;i<size;i++)

{

if(FileIsExist(files[i]))

PrintFormat("Le fichier %s existe!",files[i]);

else

PrintFormat("Le fichier %s est supprimé!",files[i]);

}

}

