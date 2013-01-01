- FileSelectDialog
FileIsExist
Vérifie l'existence d'un fichier.
bool FileIsExist(
Paramètres
file_name
[in] Le nom du fichier vérifié.
common_flag=0
[in] Le drapeau, déterminant l'endroit du fichier. Si common_flag=FILE_COMMON, le fichier se trouve dans le dossier commun de tous les terminaux de client \Terminal\Common\Files. Dans le cas contraire le fichier se trouve dans le dossier local.
La valeur rendue
Rend true, si le fichier indiqué existe.
Note
Le fichier vérifié peut être le sous-répertoire. Dans ce cas la fonction FileIsExist() rendra false, et l'erreur 5018 - "Ce n'est pas un fichier, c'est un répertoire" (regardez l'exemple pour la fonction FileFindFirst) sera inscrite dans une variable _LastError.
On contrôle strictement le travail avec les fichiers dans la langue MQL5 pour des raisons de sécurité. Les fichiers, avec lesquels on mène des opérations de fichier par les moyens de la langue MQL5, ne peuvent pas se trouver en dehors du sandbox de fichier".
Si common_flag=FILE_COMMON, la fonction cherche le fichier indiqué dans le dossier commun de tous les terminaux de client \Terminal\Common\Files, dans le cas contraire la fonction cherche le fichier dans le dossier local (MQL5\Files ou MQL5\Tester\Files en cas du test).
Exemple:
//--- affichons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script
