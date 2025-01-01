#property description "L'indicateur analyse les données du dernier mois et dessine toutes les bougies avec de faibles "

#property description "et de gros volumes de ticks. Le tableau du volume des ticks est trié"

#property description "pour déterminer ces bougies. Les bougies ayant un volume inférieur au premier pourcentage de"

#property description "InpSmallVolume du tableau sont considérés comme faibles. Les bougies ayant un volume de ticks supérieurs au dernier"

#property description "pourcent de InpBigVolume du tableau sont considérés comme gros."

//--- paramètres de l'indicateur

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 1

//--- plot

#property indicator_label1 "VolumeFactor"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

#property indicator_color1 clrDodgerBlue,clrOrange

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 2

//--- constantes prédéfinies

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- paramètres d'entrée

input int InpSmallVolume=15; // Valeur en pourcentage des volumes faibles (<50)

input int InpBigVolume=20; // Valeur en pourcentage des gros volumes (<50)

//--- heure de début d'analyse (sera décalée)

datetime ExtStartTime;

//--- buffers de l'indicateur

double ExtOpenBuff[];

double ExtHighBuff[];

double ExtLowBuff[];

double ExtCloseBuff[];

double ExtColorBuff[];

//--- valeurs limites de volume pour l'affichage des bougies

long ExtLeftBorder=0;

long ExtRightBorder=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne les volumes des bordures pour les volumes de ticks |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetVolumeBorders(void)

{

//--- variables

datetime stop_time; // copie de l'heure de fin

long buff[]; // buffer pour la copie

//--- l'heure de fin est l'heure actuelle

stop_time=TimeCurrent();

//--- l'heure de début est 1 mois plus tôt que l'heure actuelle

ExtStartTime=GetStartTime(stop_time);

//--- récupère les valeurs des volumes des ticks

ResetLastError();

if(CopyTickVolume(Symbol(),Period(),ExtStartTime,stop_time,buff)==-1)

{

//--- échec de récupération des données, retourne false pour lancer la commande de calcul

PrintFormat("Echec de récupération des valeurs de volume des ticks. Code d'erreur = %d",GetLastError());

return(false);

}

//--- calcule la taille du tableau

int size=ArraySize(buff);

//--- trie le tableau

ArraySort(buff);

//--- définit les valeurs des bordures gauches et droites pour les volumes des ticks

ExtLeftBorder=buff[size*InpSmallVolume/100];

ExtRightBorder=buff[(size-1)*(100-InpBigVolume)/100];

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Récupère les données d'un mois auparavant |

//+------------------------------------------------------------------+

datetime GetStartTime(const datetime stop_time)

{

//--- convertit l'heure de fin en une variable de type MqlDateTime

MqlDateTime temp;

TimeToStruct(stop_time,temp);

//--- récupère les données d'un mois auparavant

if(temp.mon>1)

temp.mon-=1; // le mois courant n'est pas le premier de l'année, donc le numéro du mois précédent vaut 1 de moins

else

{

temp.mon=12; // le mois courant est le premier de l'année, donc le numéro du mois précédent est 12,

temp.year-=1; // et le numéro de l'année vaut 1 de moins

}

//--- le numéro du jour n'excédera pas 28

if(temp.day>28)

temp.day=28;

//--- retourne la date obtenue

return(StructToTime(temp));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- vérifie si les paramètres d'entrée satisfont les conditions

if(InpSmallVolume<0 || InpSmallVolume>=50 || InpBigVolume<0 || InpBigVolume>=50)

{

Print("Paramètres d'entrée incorrects");

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//--- mapping des buffers de l'indicateur

SetIndexBuffer(0,ExtOpenBuff);

SetIndexBuffer(1,ExtHighBuff);

SetIndexBuffer(2,ExtLowBuff);

SetIndexBuffer(3,ExtCloseBuff);

SetIndexBuffer(4,ExtColorBuff,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- définit la valeur qui ne sera pas affichée

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

//--- définit les étiquettes pour les buffers de l'indicateur

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'itération de l'indicateur personnalisé |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- vérifie s'il y a toujours des barres non gérées

if(prev_calculated<rates_total)

{

//--- récupère les nouvelles valeurs des bordures droite et gauche pour les volumes

if(!GetVolumeBorders())

return(0);

}

//--- variable de départ pour le calcul de la barre

int start=prev_calculated;

//--- travaille sur la dernière barre si les valeurs de l'indicateur ont déjà été calculées sur le tick précédent

if(start>0)

start--;

//--- définit l'indexation directe des timeseries

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

ArraySetAsSeries(tick_volume,false);

//--- boucle de calcul des valeurs de l'indicateur

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- remplit les bougies commençant à la date initiale

if(ExtStartTime<=time[i])

{

//--- si la valeur n'est pas inférieure à la bordure droite, remplit la bougie

if(tick_volume[i]>=ExtRightBorder)

{

//--- détermine les données pour dessiner la bougie

ExtOpenBuff[i]=open[i];

ExtHighBuff[i]=high[i];

ExtLowBuff[i]=low[i];

ExtCloseBuff[i]=close[i];

//--- DodgerBlue color

ExtColorBuff[i]=0;

//--- continue la boucle

continue;

}

//--- remplit les bougies si les valeurs ne sont pas supérieures à la bordure gauche

if(tick_volume[i]<=ExtLeftBorder)

{

//--- détermine les données pour dessiner la bougie

ExtOpenBuff[i]=open[i];

ExtHighBuff[i]=high[i];

ExtLowBuff[i]=low[i];

ExtCloseBuff[i]=close[i];

//--- couleur orange

ExtColorBuff[i]=1;

//--- continue la boucle

continue;

}

}

//--- définit les valeurs vides des barres n'ayant pas été incluses dans le calcul

ExtOpenBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtHighBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtLowBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtCloseBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

}

//--- retourne la valeur de prev_calculated pour le prochain appel

return(rates_total);

}