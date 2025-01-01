DocumentationSections
Trie les valeurs de la première dimension d'un tableau numérique à plusieurs dimensions par ordre croissant.

bool  ArraySort(
   void&  array[]      // tableau à trier
   );

Paramètres

array[]

[in][out]  Tableau numérique à trier.

Valeur de Retour

La fonction retourne true en cas de succès, sinon - false.

Note

Un tableau est toujours trié par ordre croissant, indépendamment de la valeur du flag AS_SERIES.

Les fonctions ArraySort et ArrayBSearch acceptent des tableaux de n'importe quelle dimension comme paramètre. Cependant, la recherche et le tri sont toujours appliqués à la première (zéro) dimension.

Exemple :

#property description "L'indicateur analyse les données du dernier mois et dessine toutes les bougies avec de faibles "
#property description "et de gros volumes de ticks. Le tableau du volume des ticks est trié"
#property description "pour déterminer ces bougies. Les bougies ayant un volume inférieur au premier pourcentage de"
#property description "InpSmallVolume du tableau sont considérés comme faibles. Les bougies ayant un volume de ticks supérieurs au dernier"
#property description "pourcent de InpBigVolume du tableau sont considérés comme gros."
//--- paramètres de l'indicateur
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   1
//--- plot
#property indicator_label1  "VolumeFactor"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_CANDLES
#property indicator_color1  clrDodgerBlue,clrOrange
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2
//--- constantes prédéfinies
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- paramètres d'entrée
input int InpSmallVolume=15; // Valeur en pourcentage des volumes faibles (<50)
input int InpBigVolume=20;   // Valeur en pourcentage des gros volumes (<50)
//--- heure de début d'analyse (sera décalée)
datetime ExtStartTime;
//--- buffers de l'indicateur
double   ExtOpenBuff[];
double   ExtHighBuff[];
double   ExtLowBuff[];
double   ExtCloseBuff[];
double   ExtColorBuff[];
//--- valeurs limites de volume pour l'affichage des bougies
long     ExtLeftBorder=0;
long     ExtRightBorder=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retourne les volumes des bordures pour les volumes de ticks      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetVolumeBorders(void)
  {
//--- variables
   datetime stop_time;  // copie de l'heure de fin
   long     buff[];     // buffer pour la copie
//--- l'heure de fin est l'heure actuelle
   stop_time=TimeCurrent();
//--- l'heure de début est 1 mois plus tôt que l'heure actuelle
   ExtStartTime=GetStartTime(stop_time);
//--- récupère les valeurs des volumes des ticks
   ResetLastError();
   if(CopyTickVolume(Symbol(),Period(),ExtStartTime,stop_time,buff)==-1)
     {
      //--- échec de récupération des données, retourne false pour lancer la commande de calcul
      PrintFormat("Echec de récupération des valeurs de volume des ticks. Code d'erreur = %d",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- calcule la taille du tableau
   int size=ArraySize(buff);
//--- trie le tableau
   ArraySort(buff);
//--- définit les valeurs des bordures gauches et droites pour les volumes des ticks
   ExtLeftBorder=buff[size*InpSmallVolume/100];
   ExtRightBorder=buff[(size-1)*(100-InpBigVolume)/100];
//--- exécution réussie
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Récupère les données d'un mois auparavant                        |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime GetStartTime(const datetime stop_time)
  {
//--- convertit l'heure de fin en une variable de type MqlDateTime
   MqlDateTime temp;
   TimeToStruct(stop_time,temp);
//--- récupère les données d'un mois auparavant
   if(temp.mon>1)
      temp.mon-=1;  // le mois courant n'est pas le premier de l'année, donc le numéro du mois précédent vaut 1 de moins
   else
     {
      temp.mon=12;  // le mois courant est le premier de l'année, donc le numéro du mois précédent est 12,
      temp.year-=1; // et le numéro de l'année vaut 1 de moins
     }
//--- le numéro du jour n'excédera pas 28
   if(temp.day>28)
      temp.day=28;
//--- retourne la date obtenue
   return(StructToTime(temp));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé           |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- vérifie si les paramètres d'entrée satisfont les conditions
   if(InpSmallVolume<0 || InpSmallVolume>=50 || InpBigVolume<0 || InpBigVolume>=50)
     {
      Print("Paramètres d'entrée incorrects");
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
//--- mapping des buffers de l'indicateur
   SetIndexBuffer(0,ExtOpenBuff);
   SetIndexBuffer(1,ExtHighBuff);
   SetIndexBuffer(2,ExtLowBuff);
   SetIndexBuffer(3,ExtCloseBuff);
   SetIndexBuffer(4,ExtColorBuff,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- définit la valeur qui ne sera pas affichée
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
//--- définit les étiquettes pour les buffers de l'indicateur
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'itération de l'indicateur personnalisé                |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- vérifie s'il y a toujours des barres non gérées
   if(prev_calculated<rates_total)
     {
      //--- récupère les nouvelles valeurs des bordures droite et gauche pour les volumes
      if(!GetVolumeBorders())
         return(0);
     }
//--- variable de départ pour le calcul de la barre
   int start=prev_calculated;
//--- travaille sur la dernière barre si les valeurs de l'indicateur ont déjà été calculées sur le tick précédent
   if(start>0)
      start--;
//--- définit l'indexation directe des timeseries
   ArraySetAsSeries(time,false);
   ArraySetAsSeries(open,false);
   ArraySetAsSeries(high,false);
   ArraySetAsSeries(low,false);
   ArraySetAsSeries(close,false);
   ArraySetAsSeries(tick_volume,false);
//--- boucle de calcul des valeurs de l'indicateur
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      //--- remplit les bougies commençant à la date initiale
      if(ExtStartTime<=time[i])
        {
         //--- si la valeur n'est pas inférieure à la bordure droite, remplit la bougie
         if(tick_volume[i]>=ExtRightBorder)
           {
            //--- détermine les données pour dessiner la bougie
            ExtOpenBuff[i]=open[i];
            ExtHighBuff[i]=high[i];
            ExtLowBuff[i]=low[i];
            ExtCloseBuff[i]=close[i];
            //--- DodgerBlue color
            ExtColorBuff[i]=0;
            //--- continue la boucle
            continue;
           }
         //--- remplit les bougies si les valeurs ne sont pas supérieures à la bordure gauche
         if(tick_volume[i]<=ExtLeftBorder)
           {
            //--- détermine les données pour dessiner la bougie
            ExtOpenBuff[i]=open[i];
            ExtHighBuff[i]=high[i];
            ExtLowBuff[i]=low[i];
            ExtCloseBuff[i]=close[i];
            //--- couleur orange
            ExtColorBuff[i]=1;
            //--- continue la boucle
            continue;
           }
        }
      //--- définit les valeurs vides des barres n'ayant pas été incluses dans le calcul
      ExtOpenBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
      ExtHighBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
      ExtLowBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
      ExtCloseBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
     }
//--- retourne la valeur de prev_calculated pour le prochain appel
   return(rates_total);
  }

