|
#property description "L'indicateur analyse les données du dernier mois et dessine toutes les bougies avec de faibles "
#property description "et de gros volumes de ticks. Le tableau du volume des ticks est trié"
#property description "pour déterminer ces bougies. Les bougies ayant un volume inférieur au premier pourcentage de"
#property description "InpSmallVolume du tableau sont considérés comme faibles. Les bougies ayant un volume de ticks supérieurs au dernier"
#property description "pourcent de InpBigVolume du tableau sont considérés comme gros."
//--- paramètres de l'indicateur
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//--- plot
#property indicator_label1 "VolumeFactor"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES
#property indicator_color1 clrDodgerBlue,clrOrange
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 2
//--- constantes prédéfinies
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- paramètres d'entrée
input int InpSmallVolume=15; // Valeur en pourcentage des volumes faibles (<50)
input int InpBigVolume=20; // Valeur en pourcentage des gros volumes (<50)
//--- heure de début d'analyse (sera décalée)
datetime ExtStartTime;
//--- buffers de l'indicateur
double ExtOpenBuff[];
double ExtHighBuff[];
double ExtLowBuff[];
double ExtCloseBuff[];
double ExtColorBuff[];
//--- valeurs limites de volume pour l'affichage des bougies
long ExtLeftBorder=0;
long ExtRightBorder=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retourne les volumes des bordures pour les volumes de ticks |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetVolumeBorders(void)
{
//--- variables
datetime stop_time; // copie de l'heure de fin
long buff[]; // buffer pour la copie
//--- l'heure de fin est l'heure actuelle
stop_time=TimeCurrent();
//--- l'heure de début est 1 mois plus tôt que l'heure actuelle
ExtStartTime=GetStartTime(stop_time);
//--- récupère les valeurs des volumes des ticks
ResetLastError();
if(CopyTickVolume(Symbol(),Period(),ExtStartTime,stop_time,buff)==-1)
{
//--- échec de récupération des données, retourne false pour lancer la commande de calcul
PrintFormat("Echec de récupération des valeurs de volume des ticks. Code d'erreur = %d",GetLastError());
return(false);
}
//--- calcule la taille du tableau
int size=ArraySize(buff);
//--- trie le tableau
ArraySort(buff);
//--- définit les valeurs des bordures gauches et droites pour les volumes des ticks
ExtLeftBorder=buff[size*InpSmallVolume/100];
ExtRightBorder=buff[(size-1)*(100-InpBigVolume)/100];
//--- exécution réussie
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Récupère les données d'un mois auparavant |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime GetStartTime(const datetime stop_time)
{
//--- convertit l'heure de fin en une variable de type MqlDateTime
MqlDateTime temp;
TimeToStruct(stop_time,temp);
//--- récupère les données d'un mois auparavant
if(temp.mon>1)
temp.mon-=1; // le mois courant n'est pas le premier de l'année, donc le numéro du mois précédent vaut 1 de moins
else
{
temp.mon=12; // le mois courant est le premier de l'année, donc le numéro du mois précédent est 12,
temp.year-=1; // et le numéro de l'année vaut 1 de moins
}
//--- le numéro du jour n'excédera pas 28
if(temp.day>28)
temp.day=28;
//--- retourne la date obtenue
return(StructToTime(temp));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- vérifie si les paramètres d'entrée satisfont les conditions
if(InpSmallVolume<0 || InpSmallVolume>=50 || InpBigVolume<0 || InpBigVolume>=50)
{
Print("Paramètres d'entrée incorrects");
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//--- mapping des buffers de l'indicateur
SetIndexBuffer(0,ExtOpenBuff);
SetIndexBuffer(1,ExtHighBuff);
SetIndexBuffer(2,ExtLowBuff);
SetIndexBuffer(3,ExtCloseBuff);
SetIndexBuffer(4,ExtColorBuff,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- définit la valeur qui ne sera pas affichée
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
//--- définit les étiquettes pour les buffers de l'indicateur
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'itération de l'indicateur personnalisé |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- vérifie s'il y a toujours des barres non gérées
if(prev_calculated<rates_total)
{
//--- récupère les nouvelles valeurs des bordures droite et gauche pour les volumes
if(!GetVolumeBorders())
return(0);
}
//--- variable de départ pour le calcul de la barre
int start=prev_calculated;
//--- travaille sur la dernière barre si les valeurs de l'indicateur ont déjà été calculées sur le tick précédent
if(start>0)
start--;
//--- définit l'indexation directe des timeseries
ArraySetAsSeries(time,false);
ArraySetAsSeries(open,false);
ArraySetAsSeries(high,false);
ArraySetAsSeries(low,false);
ArraySetAsSeries(close,false);
ArraySetAsSeries(tick_volume,false);
//--- boucle de calcul des valeurs de l'indicateur
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- remplit les bougies commençant à la date initiale
if(ExtStartTime<=time[i])
{
//--- si la valeur n'est pas inférieure à la bordure droite, remplit la bougie
if(tick_volume[i]>=ExtRightBorder)
{
//--- détermine les données pour dessiner la bougie
ExtOpenBuff[i]=open[i];
ExtHighBuff[i]=high[i];
ExtLowBuff[i]=low[i];
ExtCloseBuff[i]=close[i];
//--- DodgerBlue color
ExtColorBuff[i]=0;
//--- continue la boucle
continue;
}
//--- remplit les bougies si les valeurs ne sont pas supérieures à la bordure gauche
if(tick_volume[i]<=ExtLeftBorder)
{
//--- détermine les données pour dessiner la bougie
ExtOpenBuff[i]=open[i];
ExtHighBuff[i]=high[i];
ExtLowBuff[i]=low[i];
ExtCloseBuff[i]=close[i];
//--- couleur orange
ExtColorBuff[i]=1;
//--- continue la boucle
continue;
}
}
//--- définit les valeurs vides des barres n'ayant pas été incluses dans le calcul
ExtOpenBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtHighBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtLowBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtCloseBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
}
//--- retourne la valeur de prev_calculated pour le prochain appel
return(rates_total);
}