Référence MQL5Signaux de TradingSignalInfoGetString
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnSubscribe
SignalInfoGetString
Retourne la valeur de la propriété de type chaîne de caractères des paramètres de copie du signal.
string SignalInfoGetString(
Paramètres
property_id
[in] Identifiant des paramètres de copie du signal. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_SIGNAL_INFO_STRING.
Valeur de Retour
La valeur de la propriété de type dechaîne de caractères des paramètres de copie du signal.