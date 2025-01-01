DocumentationSections
Référence MQL5Signaux de TradingSignalInfoGetString 

SignalInfoGetString

Retourne la valeur de la propriété de type chaîne de caractères des paramètres de copie du signal.

string  SignalInfoGetString(
   ENUM_SIGNAL_INFO_STRING     property_id,     // identifiant de la propriété
   );

Paramètres

property_id

[in]  Identifiant des paramètres de copie du signal. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_SIGNAL_INFO_STRING.

Valeur de Retour

La valeur de la propriété de type dechaîne de caractères des paramètres de copie du signal.