HistoryDealsTotal
Retourne le nombre de transactions dans l'historique. Avant d'appeler HistoryDealsTotal(), il est nécessaire de récupérer d'abord l'historique des transactions et des ordres avec les fonctions HistorySelect() ou HistorySelectByPosition().
int HistoryDealsTotal();
Valeur de Retour
Valeur de type int.
Note
Ne confondez pas les ordres, les transactions et les positions. Chaque transaction est le résultat de l'exécution d'un ordre, chaque position est le résultat global d'une ou plusieurs transactions.
Exemple :
//+------------------------------------------------------------------+
