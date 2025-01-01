DocumentationSections
HistoryDealsTotal

Retourne le nombre de transactions dans l'historique. Avant d'appeler HistoryDealsTotal(), il est nécessaire de récupérer d'abord l'historique des transactions et des ordres avec les fonctions HistorySelect() ou HistorySelectByPosition().

int  HistoryDealsTotal();

Valeur de Retour

Valeur de type int.

Note

Ne confondez pas les ordres, les transactions et les positions. Chaque transaction est le résultat de l'exécution d'un ordre, chaque position est le résultat global d'une ou plusieurs transactions.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- demande tout l'historique existant sur le compte
   if(!HistorySelect(0TimeCurrent()))
     {
      Print("HistorySelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- récupère le nombre de transactions dans la liste et l'affiche dans le journal
   int total=HistoryDealsTotal();
   Print("Number of historical deals on the account: "total);
   /*
  résultat :
   Number of historical deals on the account339
   */
  }

