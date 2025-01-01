Référence MQL5Utilisation d'OpenCLCLHandleType
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLHandleType
Rend le type OpenCL du handle à titre de la valeur de l'énumération ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.
|
ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE CLHandleType(
Paramètres
handle
[in] Le handle sur l'objet OpenCL: le contexte, le noyau, le tampon ou le programme OpenCL.
La valeur rendue
Le type du handle OpenCL à titre de la valeur de l'énumération ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.
|
Identificateur
|
La description
|
OPENCL_INVALID
|
Le handle incorrect
|
OPENCL_CONTEXT
|
Le handle du cotexte OpenCL
|
OPENCL_PROGRAM
|
Le handle du programme OpenCL
|
OPENCL_KERNEL
|
Le handle du noyau OpenCL
|
OPENCL_BUFFER
|
Le handle du tampon OpenCL