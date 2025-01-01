CLHandleType

Rend le type OpenCL du handle à titre de la valeur de l'énumération ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE CLHandleType(

int handle

);

Paramètres

handle

[in] Le handle sur l'objet OpenCL: le contexte, le noyau, le tampon ou le programme OpenCL.

La valeur rendue

Le type du handle OpenCL à titre de la valeur de l'énumération ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE