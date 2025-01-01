DocumentationSections
Référence MQL5Utilisation d'OpenCLCLHandleType 

CLHandleType

Rend le type OpenCL du handle à titre de la valeur de l'énumération ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE  CLHandleType(
   int  handle     // le handle de l'objet OpenCL
   );

Paramètres

handle

[in] Le handle sur l'objet OpenCL: le contexte, le noyau, le tampon ou le programme OpenCL.

La valeur rendue

Le type du handle OpenCL à titre de la valeur de l'énumération ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE

Identificateur

La description

OPENCL_INVALID

Le handle incorrect

OPENCL_CONTEXT

Le handle du cotexte OpenCL

OPENCL_PROGRAM

Le handle du programme OpenCL

OPENCL_KERNEL

Le handle du noyau OpenCL

OPENCL_BUFFER

Le handle du tampon OpenCL